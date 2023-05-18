2023/05/18,
房市

全台最大自辦都更「泰舍至善元」涉用假人頭合約向銀行詐貸，董事長楊岳修1000萬交保

全台最大自辦都更「泰舍至善元」涉用假人頭合約向銀行詐貸，董事長楊岳修1000萬交保
photo credit:取自591售屋網

我們想讓你知道的是

期間，兩銀行均要求泰舍出具已賣出的預售屋交易合約，作為評估核貸金額之用，楊男於是分別持不實人頭屋主合約，並將交易金額灌水，向兩家銀行送件申請貸款。

泰舍實業董事長楊岳修，2016年成功整合全台最大自辦都更案，只花兩年就成功整合「泰舍至善元」，與100多位地主達成協議，在新北市新莊區立下「至善元」220億元預售新案，2017年，泰坤建設簽下高達68億元的聯貸契約。

然而如今卻傳出詐貸消息，新北市調查處接獲檢舉，指楊男等人自2017年起辦理「至善元」案，然而因疑預售狀況不佳，為求資金週轉，欲向銀行融資因應，由於銀行要求該都更案預售屋的成交數必須達成一定數量，才願核撥貸款。因此楊男與建設公司相關人員，涉嫌以不實的買賣合約，將預售屋成交數予以灌水，或以人頭簽假合約等手法，向土銀及合庫2銀行詐貸。

該建案於2017年8月12日動土，當時已預售成交457戶，楊岳修涉嫌拿這些預售合約，向合庫申貸，不過合庫並未放款，之後該公司於興造期間找上土銀，順利貸得數十億元；期間，兩銀行均要求泰舍出具已賣出的預售屋交易合約，作為評估核貸金額之用，楊男於是分別持不實人頭屋主合約，並將交易金額灌水，向兩家銀行送件申請貸款。

事後卻被檢舉虛灌預售屋成交戶數，其中用來申貸的成交合約，有不少戶數是利用人頭掛名買家。

合庫為第一波聯貸主辦銀行，但考量該建案當時才剛動工，且售出的預售屋戶數還未達到撥款標準，因此並未放款；第二波聯貸主辦行土銀，則陸續撥款數十億元；不過該建案如今已完工，陸續交屋中，土銀雖遭詐貸，但尚未產生呆帳損失。

台北地檢署指揮調查局兵分18路搜索，依違反《銀行法》罪嫌，約談董事長楊岳修等11人，目前暫無公務員或兩銀行員工涉案。據檢調初步了解，遭詐貸的68億元為原始核貸總金額，已經撥款的土銀尚未出現呆帳，合庫也尚未撥款，因此並未蒙受實際損害，但仍涉犯《銀行法》詐欺銀行，具體不法所得仍待檢調持續釐清。

其他交保被告還包括泰舍副總經理洪振富60萬元交保；副總洪緯峰、泰坤建設董事簡定榮，各以50萬元交保；泰舍會計戴宜芳、泰坤建設開發職員陳琬琪、岳佳瑩、葉淑玲等人，則分別以4萬至8萬元不等金額交保。

「泰舍至善元」基地面積2977.59坪、建蔽率49.85％，樓層規劃地上25層、地下5層，共有713戶住家、42戶店面，格局規劃2至5房、每坪開價60萬至70萬元。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：李秉芳
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。