全台最大自辦都更「泰舍至善元」涉用假人頭合約向銀行詐貸，董事長楊岳修1000萬交保
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期間，兩銀行均要求泰舍出具已賣出的預售屋交易合約，作為評估核貸金額之用，楊男於是分別持不實人頭屋主合約，並將交易金額灌水，向兩家銀行送件申請貸款。
泰舍實業董事長楊岳修，2016年成功整合全台最大自辦都更案，只花兩年就成功整合「泰舍至善元」，與100多位地主達成協議，在新北市新莊區立下「至善元」220億元預售新案，2017年，泰坤建設簽下高達68億元的聯貸契約。
然而如今卻傳出詐貸消息，新北市調查處接獲檢舉，指楊男等人自2017年起辦理「至善元」案，然而因疑預售狀況不佳，為求資金週轉，欲向銀行融資因應，由於銀行要求該都更案預售屋的成交數必須達成一定數量，才願核撥貸款。因此楊男與建設公司相關人員，涉嫌以不實的買賣合約，將預售屋成交數予以灌水，或以人頭簽假合約等手法，向土銀及合庫2銀行詐貸。
該建案於2017年8月12日動土，當時已預售成交457戶，楊岳修涉嫌拿這些預售合約，向合庫申貸，不過合庫並未放款，之後該公司於興造期間找上土銀，順利貸得數十億元；期間，兩銀行均要求泰舍出具已賣出的預售屋交易合約，作為評估核貸金額之用，楊男於是分別持不實人頭屋主合約，並將交易金額灌水，向兩家銀行送件申請貸款。
事後卻被檢舉虛灌預售屋成交戶數，其中用來申貸的成交合約，有不少戶數是利用人頭掛名買家。
合庫為第一波聯貸主辦銀行，但考量該建案當時才剛動工，且售出的預售屋戶數還未達到撥款標準，因此並未放款；第二波聯貸主辦行土銀，則陸續撥款數十億元；不過該建案如今已完工，陸續交屋中，土銀雖遭詐貸，但尚未產生呆帳損失。
台北地檢署指揮調查局兵分18路搜索，依違反《銀行法》罪嫌，約談董事長楊岳修等11人，目前暫無公務員或兩銀行員工涉案。據檢調初步了解，遭詐貸的68億元為原始核貸總金額，已經撥款的土銀尚未出現呆帳，合庫也尚未撥款，因此並未蒙受實際損害，但仍涉犯《銀行法》詐欺銀行，具體不法所得仍待檢調持續釐清。
其他交保被告還包括泰舍副總經理洪振富60萬元交保；副總洪緯峰、泰坤建設董事簡定榮，各以50萬元交保；泰舍會計戴宜芳、泰坤建設開發職員陳琬琪、岳佳瑩、葉淑玲等人，則分別以4萬至8萬元不等金額交保。
「泰舍至善元」基地面積2977.59坪、建蔽率49.85％，樓層規劃地上25層、地下5層，共有713戶住家、42戶店面，格局規劃2至5房、每坪開價60萬至70萬元。
新聞來源
- 全台最大自辦都更案涉詐貸 泰舍董座楊岳修1000萬交保（中國時報）
- 全台最大「自辦都更」涉詐貸 泰舍董座1千萬交保（華視）
- 全台最大自辦都更案爆詐貸 建商董座1000萬元交保（自由時報）
- 全台最大自辦都更 爆詐貸68億（聯合報）
- 新北都更驚爆數十億「假合約詐貸」 知名建商遭檢調18路搜索（ETtoday）
延伸閱讀
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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：翁世航
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