《紐時》記者煮新加坡咖哩雞被「炎上」，批評者稱成品像骯髒餿水

近日為《紐約時報》撰稿的記者克蕾莎魏（Clarissa Wei）因示範「新加坡咖哩雞」而被「炎上」，該事件被新加坡媒體稱為「咖哩門」（Currygate），《海峽時報》主播則表示：「誰知道一道『新加坡雞肉咖哩』會引發國際憤怒？」

《中央社》報導，《紐約時報》本月在Instagram帳號nytcooking張貼了一段影片，由現居台北的美國自由撰稿記者克蕾莎示範如何製作「新加坡式咖哩雞」，而這段影片在新加坡激起怒火，批評者稱最後成品看起來就像骯髒餿水，根本不是道地的新加坡咖哩。

一名用戶就在社群媒體上表示：「抱歉，但這是什麼？身為新加坡人，我從沒看過這種咖哩雞，看起來不像任何主要族裔的版本。」

Commentary: Why the New York Times’ Singapore chicken curry recipe cannot get a free pass https://t.co/TH1n72SZFZ pic.twitter.com/X2MawFSvCu — CNA (@ChannelNewsAsia) February 7, 2022

《亞洲新聞台》生活版報導，這道由克蕾莎魏製作的雞肉咖哩，是參考 自具印度和越南血統的新加坡人Shila Das的食譜，而 新加坡YouTuber「Lee Kin Mun」也拍攝一段影片，表示在吃過的新加坡咖哩 中 ，從未見過咖哩顏色如同「下水道的水」；他表示《 紐時》網站上的食譜看起來不錯，但烹飪影片卻無如實呈現，質疑沒有 正確遵循食譜步驟。

《新海峽時報》報導， 克蕾莎的烹飪影片上傳後，她與該食譜作者 Shila Das都收到許多批評；Shila Das對媒體表示，《紐時》並無告知她原版本的食譜被分成兩個部分，後來與 克蕾莎詢問可否刪除影片，得到的答覆是 《紐時》不會刪除也不會回應「仇恨言論」。不過在新加坡民眾強烈反彈下，目前《紐時》在 Instagram上更新食譜版本 ，影片也已被刪除。

東南亞飲食成為國際話題，「咖哩門」並非唯一。2018年，英國美食節目《廚神當道》也曾因評審對參賽者煮的「仁當雞」不夠酥脆將其淘汰，引發視「仁當雞」為發源地的馬來西亞和印尼民眾強烈不滿，因為「仁當雞」是燉煮料理，何來酥脆？而這次「新加坡咖哩雞」事件，也再度凸顯對東南亞文化理解的限度。《亞洲新聞台》專欄作者Lin Suling便對此評論：

如果你是在海外想念家鄉的新加坡人，現成 Prima Taste雞肉咖哩調理包可被當作家常咖哩。但 即便如此，新加坡很少有廚師會傻到聲稱他們的菜是代表新加坡的咖哩。

該評論也指出，過去國際媒體也曾對陪同 金正恩訪問濱海灣花園的王乙康部長視若無睹，將金正恩下榻的香格里拉飯店錯置在聖淘沙島地圖上，而在這次《紐時》介紹的咖哩雞料理中，則是展示媒體沒有努力理解鏡頭背後的主題。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：楊士範