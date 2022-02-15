《紐時》記者煮新加坡咖哩雞被「炎上」，批評者稱成品像骯髒餿水

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「如果你是在海外想念家鄉的新加坡人，現成 Prima Taste雞肉咖哩調理包可被當作家常咖哩。但即便如此，新加坡很少有廚師會傻到聲稱他們的菜是代表新加坡的咖哩。」
近日為《紐約時報》撰稿的記者克蕾莎魏（Clarissa Wei）因示範「新加坡咖哩雞」而被「炎上」，該事件被新加坡媒體稱為「咖哩門」（Currygate），《海峽時報》主播則表示：「誰知道一道『新加坡雞肉咖哩』會引發國際憤怒？」
《中央社》報導，《紐約時報》本月在Instagram帳號nytcooking張貼了一段影片，由現居台北的美國自由撰稿記者克蕾莎示範如何製作「新加坡式咖哩雞」，而這段影片在新加坡激起怒火，批評者稱最後成品看起來就像骯髒餿水，根本不是道地的新加坡咖哩。
一名用戶就在社群媒體上表示：「抱歉，但這是什麼？身為新加坡人，我從沒看過這種咖哩雞，看起來不像任何主要族裔的版本。」
《亞洲新聞台》生活版報導，這道由克蕾莎魏製作的雞肉咖哩，是參考自具印度和越南血統的新加坡人Shila Das的食譜，而新加坡YouTuber「Lee Kin Mun」也拍攝一段影片，表示在吃過的新加坡咖哩中，從未見過咖哩顏色如同「下水道的水」；他表示《紐時》網站上的食譜看起來不錯，但烹飪影片卻無如實呈現，質疑沒有正確遵循食譜步驟。
《新海峽時報》報導，克蕾莎的烹飪影片上傳後，她與該食譜作者Shila Das都收到許多批評；Shila Das對媒體表示，《紐時》並無告知她原版本的食譜被分成兩個部分，後來與克蕾莎詢問可否刪除影片，得到的答覆是《紐時》不會刪除也不會回應「仇恨言論」。不過在新加坡民眾強烈反彈下，目前《紐時》在Instagram上更新食譜版本，影片也已被刪除。
東南亞飲食成為國際話題，「咖哩門」並非唯一。2018年，英國美食節目《廚神當道》也曾因評審對參賽者煮的「仁當雞」不夠酥脆將其淘汰，引發視「仁當雞」為發源地的馬來西亞和印尼民眾強烈不滿，因為「仁當雞」是燉煮料理，何來酥脆？而這次「新加坡咖哩雞」事件，也再度凸顯對東南亞文化理解的限度。《亞洲新聞台》專欄作者Lin Suling便對此評論：
如果你是在海外想念家鄉的新加坡人，現成 Prima Taste雞肉咖哩調理包可被當作家常咖哩。但即便如此，新加坡很少有廚師會傻到聲稱他們的菜是代表新加坡的咖哩。
該評論也指出，過去國際媒體也曾對陪同金正恩訪問濱海灣花園的王乙康部長視若無睹，將金正恩下榻的香格里拉飯店錯置在聖淘沙島地圖上，而在這次《紐時》介紹的咖哩雞料理中，則是展示媒體沒有努力理解鏡頭背後的主題。
新聞來源：
- 駐台記者教煮新加坡咖哩雞挨批 紐時下架影片（中央社）
- Commentary: Why the New York Times’ 'Singapore chicken curry' cannot get a free pass（亞洲新聞台）
- A New York Times chicken curry recipe is causing international uproar as Singaporeans call it ‘brown slush’（Fortune）NYT pulls 'Singapore chicken curry' video after backlash（新海峽時報）
延伸閱讀：
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：楊士範