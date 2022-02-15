印尼巨港慶元宵：年輕男女登「葛瑪羅島」求姻緣，緬懷當地公主與中國王子的愛情故事

農曆正月15日為「元宵節」，華人過完此節，熱鬧的春節正式畫下句點，恢復往常生活，大人努力打拼工作，學生則返校上課。

記得剛來台灣時，我非常期待「元宵節」，經常和同學相約到「中正紀念堂」看花燈。當年我年約15、16歲，和許多來自其他僑居地的僑生一樣，不曾見過五彩繽紛、光彩奪目、活潑又生動的生肖造型燈綵，感覺新鮮、有趣。

「元宵節」不僅台灣人慶祝，印尼華人亦極為重視。小時候，我曾住印尼南蘇門答臘省首府巨港（Palembang），當地華人以福建人為主，因此巨港華人慶祝「元宵節」依據福建人習俗要一連慶祝3天，從正月13日始，直至15日結束。

印尼華人習慣稱「元宵節」為「Cap Go Meh」，源自福建話「十五暝」之意。元宵節那幾天，依稀記得，年紀比我大十幾歲的表哥、表姊那天會梳妝打扮，表姊穿著漂亮衣服，表哥頭上抹著髮蠟，整個髮絲往上梳，看起來挺帥氣，和左鄰右舍或年齡相仿的同伴，從巨港市區搭著小舢舨，渡河到葛瑪羅島（Pulau kemaro）慶祝。

葛瑪羅島位於巨港市中心的東邊，是穆西河上的一座小島，巨港文的「Kemaro」，意思是「乾旱」。巨港不少地區屬於低漥地形，往往因穆西河漲潮而淹水，唯獨葛瑪羅島不曾淹過，因而當地人取名「Pulau Kemaro」，意思是「乾旱之島」。

葛瑪羅島面積不大，約79公頃，島上聳立著高45公尺，總樓層9樓的寶塔，興建於2006年，是島上的地標。此外，尚有於1962年興建的觀音廟，是印尼巨港華人道教信徒的信仰中心之一。

Photo Credit： Lihat di bawah. CC BY SA 3.0 葛瑪羅島上的寶塔地標

觀音廟附近有三座古墓，其中兩座相傳是三佛齊，又稱室利佛逝後裔的公主熙娣法蒂瑪（Siti Fatimah），以及中國王子丹文安（Tan Bun AN）長眠於此，另一座則是他們的隨從。

相傳丹文安為了做生意，以及取得當地國王的同意，有天拜見國王。那天正好遇見國王美麗的女兒──熙娣法蒂瑪，兩人一見鍾情，墜入愛河。丹文安很快決定帶著愛人返回中國拜見父母。

丹文安父母見到兒子和兒媳無比開心，於是贈送新婚夫婦7個裝滿黃金的大型瓷器。為避免回印尼南蘇門答臘途中，引人矚目，遭遇盜賊，於瓷器瓶口上，故意裝滿鹹菜。

待船駕進穆西河時，丹文安想看看父母贈與的黃金。打開一看，瓷器滿是發臭的鹹菜，不多想，便一一丟入河裡。不過要丟下最後一個瓷器時，不小心在船上弄破，驚覺內部全是金光閃閃的黃金，一時心急，丹文安和隨從跳河，欲將方才丟掉的瓷器撈上來。

在船上等了許久的熙娣法蒂瑪，仍不見丈夫上船，傷心不已，決定跳河尋找愛人，最後不幸共赴黃泉。傳說，兩人喪命的地方，最後形成一座小島，即葛瑪羅島。後人為紀念兩人愛情忠貞不渝而蓋廟，並加以祭拜。

Photo Credit：Shutterstock / 達志影像 巨港市的地標安培拉橋（Jembatan Ampera）

此民間故事，兒時我聽了好幾遍，直到現在巨港本地人、華人仍訴說著，一代傳一代，為葛瑪羅島增添浪漫又神秘的傳說。同時說明，在歷史上中國和巨港早有往來，兩個不同文化、民族的愛人，忠貞不二的愛情，深植人心，成為巨港本地人和華人之間的佳話。因此，當地人又稱葛瑪羅島為「姻緣島、愛情島」。

島上還有百年老榕樹，傳說世上戀人，凡在樹上刻上自己和愛人姓名，可讓戀情天長地久，永不分離。單身者只要刻上心上人，即能讓對方墜入愛河。

不過，當今刻名的遊客不斷增加，廟方擔心老榕樹吃不消，於是蓋起圍籬禁止遊客進入，年輕男女戀人、單身者，退而求其次，改在圍籬繼續刻上自己和情人名字，盼望海枯石爛，戀情永不變。

Photo Credit：Shutterstock 葛瑪羅島上的福正宮

恰好，傳說元宵節期間，眾神明下凡人間，容易有求必應。無論在台灣、印尼，許多信仰道教的善男信女把握機會向神明求財、求姻緣等。其中求好姻緣，成了巨港元宵節期間的重點項目。回想當年我在印尼元宵節時，表哥表姊精心打扮，目的不外是尋找人生伴侶，求個好姻緣。

另外，印尼華人多為生意人，無論做大小生意，均希望生意興隆，有好運氣，不少華人元宵節時向廟方借錢，當作發財金或「母錢」做生意，來年加倍奉還！

一連慶祝三天的元宵節，使平日寧靜的葛瑪羅島，熱鬧非凡，人山人海。不少印尼各地華人、本地人，甚至鄰國馬來西亞、新加坡人造訪，擠得水洩不通。

善男信女在當天向神明求財、求姻緣，也有不少遊客來看舞龍舞獅、歌仔戲表演，以及與親友放天燈。商家見人潮，見商機，遂販售各式各樣巨港小吃，如巨港甜不辣（Pempek）、鮮蝦擔仔麵（Mie Celor）等餐點。遊客有得看有得玩又有得吃，樂不可支。

巨港元宵節慶典，祭拜供品、方式和台灣大致相同，不過信徒除祭拜觀世音菩薩，尚會祭拜丹文安和熙娣法蒂瑪，由於熙娣法蒂瑪是穆斯林，因此祭拜典禮不使用豬肉，而是以羊肉代替，將伊斯蘭教習慣以羊肉作為祭品和道教信仰巧妙結合。

除巨港熱鬧慶祝元宵節外，印尼西加里曼丹山口洋市（Singkawang），同樣人頭攢動。當地華人佔總人口數約70%，以客家人為主，有「千廟之城」之稱，元宵節是迎神日，結合道教儀式和當地原住民達雅族巫術的乩童，有神明繞街活動，猶如嘉年華會，吸引各方遊客和信徒前往參加，街上人山人海，掛滿燈籠，燈火通明。