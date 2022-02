瑞士護照其實超難申請，為何還有一堆人搶破頭想要入籍？

文:安蕎琳

成為瑞士公民、申請瑞士護照這個話題,在我搬來瑞士這兩年裡,經常在聚會上不經意被提起。有一種感覺就是,只要定居瑞士,取得瑞士籍、成為公民,好像是一個移民必經過程。

就像每逢農曆新年,親戚朋友總會問:有沒有交往對象、什麼時候打算結婚、要不要生小孩?嫁給瑞士籍、住在瑞士的朋友,就會被問:那你/妳之後有沒有考慮入瑞士籍?讓我感覺入籍瑞士,是一個理所當然會考慮的問題。

先生背景:擁有德國護照,在瑞士定居16年。因拖延症而遲遲未申請入籍瑞士公民,2021年終於加入這個永久中立國。但他還是一樣是他自己,不會因為入籍瑞士就覺得自己是瑞士人。

我們家歐盟先生想拿瑞士籍的原因,主要在瑞士定居數十年,在瑞士的生活非常穩定,再者,想參加公投,他想參與瑞士相關的政治、環境、民生議題。當然,未來想到其他國家定居,之後隨時想回瑞士都能回來,不需要擔心簽證。

想參加公投,是我身邊取得瑞士護照的外籍朋友們,第一個給我的答案。也有朋友覺得都已經在瑞士住上大半輩子了,多一本護照也不會有什麼損失,更多的是一種不無小補的定居保證。

瑞士國土面積雖然小,但強勢又穩定的貨幣、生活品質佳⋯⋯種種定居瑞士的好處,相信很多人都聽過。再者,瑞士接受擁有雙重國籍,所以申請人不需要為了成為瑞士公民而放棄母國國籍,相信這些都是多數外籍人士入籍瑞士的考量。

瑞士護照是全球最佳護照前10名,聯合國會員國的數量,共有193個。最佳護照第一名的日本、新加坡,擁有192國免簽。第二名是德國、南韓,190國免簽證。持瑞士護照可以行走186個國家免簽,與美國、英國並列第六名。

瑞士護照,經常是被提起的「世界上數一數二難取得的護照」!但是為什麼會麼難?最直白的答案就是——花錢、花時間、瑞士生活的各種投資。

申請瑞士護照的一般外籍人士,需要在瑞士定居超過10年。但我們近期取得瑞士護照的德國朋友,在辦理申請文件時承辦人員告知,德國藉外籍人士定居瑞士德語區的年限,已從10年下修成8年,所以朋友申請護照的時程,因為當時的申請數量激增,而會延長。

一般外籍人士申請瑞士護照,至少需要在瑞士定居10年。但是定居期間需擁有瑞士的永久居留證(C permit)滿三年,此三年需在申請入籍瑞士前五年。好饒口令,原文如下,參考:瑞士官方網站。

Ordinary naturalisation is the option for foreign citizens who have lived for at least 10 years in Switzerland, three of which must be in the five years before they file their application for citizenship, and who hold a permanent residence permit (C permit)