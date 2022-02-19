瑞士護照其實超難申請，為何還有一堆人搶破頭想要入籍？

文：安蕎琳

成為瑞士公民、申請瑞士護照這個話題，在我搬來瑞士這兩年裡，經常在聚會上不經意被提起。有一種感覺就是，只要定居瑞士，取得瑞士籍、成為公民，好像是一個移民必經過程。

就像每逢農曆新年，親戚朋友總會問：有沒有交往對象、什麼時候打算結婚、要不要生小孩？嫁給瑞士籍、住在瑞士的朋友，就會被問：那你／妳之後有沒有考慮入瑞士籍？讓我感覺入籍瑞士，是一個理所當然會考慮的問題。

歐盟先生為什麼想申請瑞士籍？

先生背景：擁有德國護照，在瑞士定居16年。因拖延症而遲遲未申請入籍瑞士公民，2021年終於加入這個永久中立國。但他還是一樣是他自己，不會因為入籍瑞士就覺得自己是瑞士人。

我們家歐盟先生想拿瑞士籍的原因，主要在瑞士定居數十年，在瑞士的生活非常穩定，再者，想參加公投，他想參與瑞士相關的政治、環境、民生議題。當然，未來想到其他國家定居，之後隨時想回瑞士都能回來，不需要擔心簽證。

想參加公投，是我身邊取得瑞士護照的外籍朋友們，第一個給我的答案。也有朋友覺得都已經在瑞士住上大半輩子了，多一本護照也不會有什麼損失，更多的是一種不無小補的定居保證。

瑞士國土面積雖然小，但強勢又穩定的貨幣、生活品質佳⋯⋯種種定居瑞士的好處，相信很多人都聽過。再者，瑞士接受擁有雙重國籍，所以申請人不需要為了成為瑞士公民而放棄母國國籍，相信這些都是多數外籍人士入籍瑞士的考量。

瑞士護照，非常好用！

瑞士護照是全球最佳護照前10名，聯合國會員國的數量，共有193個。最佳護照第一名的日本、新加坡，擁有192國免簽。第二名是德國、南韓，190國免簽證。持瑞士護照可以行走186個國家免簽，與美國、英國並列第六名。

為什麼申請瑞士護照這麼難？

瑞士護照，經常是被提起的「世界上數一數二難取得的護照」！但是為什麼會麼難？最直白的答案就是——花錢、花時間、瑞士生活的各種投資。

花錢 ：費用因為當地政府規定辦法不同，而有所差異。但金額都不會差太多 ，每個流程，經常就是申請人都要付一些費用。這邊文件瑞士法郎（CHF）200、那邊申請瑞士法郎300，我們家先生概算，他前後大約花費瑞士法郎3000，僅供各位參考。

：費用因為當地政府規定辦法不同，而有所差異。但金額都不會差太多 ，每個流程，經常就是申請人都要付一些費用。這邊文件瑞士法郎（CHF）200、那邊申請瑞士法郎300，我們家先生概算，他前後大約花費瑞士法郎3000，僅供各位參考。 花時間 ：一般外籍人士申請瑞士護照首先至少需要在瑞士定居10年，後有這10年內的一些生活規定。

：一般外籍人士申請瑞士護照首先至少需要在瑞士定居10年，後有這10年內的一些生活規定。 生活的各種投資：這裡的投資不全算是財務上的投資，更多是生活中遵守瑞士法規、確實繳稅、無犯罪記錄、無社會救濟的無形投資。而最重要也是經常被提起的考驗，就是申請人融入瑞士社會的程度。

普通入籍辦法

申請瑞士護照的一般外籍人士，需要在瑞士定居超過10年。但我們近期取得瑞士護照的德國朋友，在辦理申請文件時承辦人員告知，德國藉外籍人士定居瑞士德語區的年限，已從10年下修成8年，所以朋友申請護照的時程，因為當時的申請數量激增，而會延長。

一般外籍人士申請瑞士護照，至少需要在瑞士定居10年。但是定居期間需擁有瑞士的永久居留證（C permit）滿三年，此三年需在申請入籍瑞士前五年。好饒口令，原文如下，參考：瑞士官方網站。

Ordinary naturalisation is the option for foreign citizens who have lived for at least 10 years in Switzerland, three of which must be in the five years before they file their application for citizenship, and who hold a permanent residence permit （C permit）

永久居留證（C permit）就像是成為瑞士公民的第一關，雖然永居已經很接近公民，但公民就是公民，擁有永久居留證，彼此在瑞士法律上的規定還是有所差異。當然成為公民，就是一切享有瑞士法律的保障。

歐盟國民以及歐洲自由貿易聯盟國家（EFTA） 公民，在瑞士定居5年就可以申請C permit；美國與加拿大公民，也可以在瑞士連續定居五年後申請Permit C。非歐盟國民以及歐洲自由貿易聯盟國家（EFTA）公民，則需要擁有B Permit 且定居10年，也就是我。

滿足以下條件，在瑞士居住五年後也能申請Permit C。擁已所在邦州的官方語言，A2等級的語言能力 （ A1口語能力、A2書寫能力） 、沒有犯罪記錄、沒有社會救濟金的紀錄，良好的融入瑞士社會！簡言之，申請人需要是一個完整又獨立的人。

各種條件細節會依邦州政府規定、申請人身分不同而有所不同。

出生在瑞士的寶寶是不會自動變成瑞士公民，與美國不同，所以請不要特地來瑞士生孩子。已婚夫婦其中一方擁有瑞士籍，他們的小孩一出生就是瑞士籍。被瑞士公民收養的小孩，也能自動成為瑞士藉，但條件是這個小孩必須要在未滿18歲前，被瑞士公民收養，才能依法申請入籍。

我身邊多數入籍瑞士台灣朋友，就是因為婚姻關係的簡化入籍。若妳的配偶是瑞士公民，可以因為婚姻關係而是用簡化入籍辦法，在瑞士的瑞士公民不一定是瑞士人，畢竟瑞士外籍人士很多，有瑞士護照的人不一定是瑞士人。

過去有不少假結婚的案例，所以配偶申請瑞士籍的條件越來越嚴格。也曾有外籍配偶搬來瑞士後，沒有良好融入瑞士生活而被政府拒絕入籍的案例。所以良好融入瑞士，真的很重要！

跟瑞士公民結婚的外籍配偶，在瑞士居住5年後可以申請入籍。不需要先申請C permit。但是有件麻煩事就是，申請人不能輕易跨州搬家。這時候的瑞士就不是一個國，他是畫成 26個區塊的邦州。想盡早申請入籍瑞士，請不要輕易跨邦州搬家，因為跨一個州定居，在瑞士定居的年限就要重新計算。