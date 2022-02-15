中共認知作戰是混合戰的威脅，不是只有「政戰」要負責

文：Vincent

本篇的主題，筆者就開門見山的說了吧，就是近日來多個媒體上在論戰國軍政戰官科到底還有沒有存在的必要，最新的一篇甚至討論到了「面對中共認知作戰，為何未見國軍政戰系統發揮作用」的議題上了，坦白說，您怎知政戰沒有作為呢？

該文中直指政戰在如何因應退役將校社群遭到中共認知作戰影響、如何面對政戰退役將校附和中共統戰的事實，以及如何面對前政戰幹部對於政戰體制積弊的指摘並提出相關的質疑，這點吾人有幾點感想。

首先，這格局小了，國軍在面對中共的認知作戰，基本上打的是團體戰。因為認知作戰或是混合戰，並不是指單一傳統層面上的危脅，而是一種類似共軍早年提出的「超限戰」的概念，而政戰這個官科僅只是負責其中一部分，如中共對我統戰作為意圖與分析、共軍政工制度在「以黨領軍」的弊病，與如何分辨及防範其統戰目的。

換言之，政戰在國軍整體應對中共認知作戰的大框架下，是一個提供政策支持與建議的一環，當然在政令下達後亦是執行單位，所以其論者質疑政戰系統如何又如何的無作為，無疑是以管窺天的心態，為質疑而質疑。

其次，該文中指出政戰系統似乎在退役將校社群及政戰退役將校附和中共統戰上無力應對，一股腦地將上述的影響歸到政戰系統。但事實上在我中華民國頒行的《國家安全法》、《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》等相關法律早有相關規範，並有相關罰則，而且還越來越重，文中也明確敘明是「退役將校」之行為。試問，國軍對這些卸甲歸田的民人還有約束的能力嗎？

再者，該文引用何中尉在媒體投書，以強化其論點指責「政戰」。然實際拜讀何中尉系列文章便可得知，他是在探討「政戰」為何弱化成如此、為何改革如牛步，整體來說是期望當權者（政、軍雙方）能認清並強化「政戰」功能，而不是為了消滅「政戰」為目的，用這系列文章來論述「政戰就是爛，該掃進歷史灰燼」根本不倫不類。

再來，吾人想探討的是「政戰」該如何改革，這也是筆者唯一認同該篇文章的論點：自我辯解不如自我改革。該論者以為當前政戰系統的問題，在於內部文化、人事、意識形態、未來方向等各層面都必須徹底的檢討、改革，使其專注於政治作戰領域，以上筆者也贊同。但任何的改革或責任賦予，都要有相應的權力及位階，才能推動所謂的改革。

筆者以為我國政府機關最糟糕的一件事，就是「只要馬兒跑、不給馬吃草」的心態（這有部分責任要歸咎百姓的不支持，另篇再論）。遠的不說，今年成立的「國防部全民防衛動員署」，就是為應對強化我國後備能量而提升位階的單位，試想若該單位還是過去僅有20餘人的全動室編制，是要如何推動強化後備能量的任務？

好不容易等來了政府為整體國防安全成立「全民防衛動員署」以應對未來國家安全的威脅，那為何被冠上要「負責」認知作戰、混合戰的政戰官科不能要編制提升、要資源注挹？這會不會太雙標？

最後，吾人以為不論是應對中共認知作戰還是混合戰的威脅，在軍隊中不能只有「政戰」要負責，在社會上亦是全民的責任，因此，好好地認清中共的目的，並且有防範的意識才是正道，而不是整天打擊自己人給他人笑話。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航