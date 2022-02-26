【音樂】寶島夜空最耀眼的恆星——台語歌謠才子陳達儒

文：私の部屋：世界、歷史、人生的万華鏡

青春夢，被人來拍醒，美滿春色啊，變成烏陰天。 港邊海鳥，毋知阮分離，聲聲句句啊，吟出斷腸詩。

歌謠才子，陳達儒（本名：陳發生，1917－1992），2月10日寶島夜空最耀眼的恆星。

今日毫無懸念的台灣文化瑰寶，其人其詞，儼然是娑婆島嶼的翩翩化身。出生在日治時期的台北城艋舺，鄰近清水祖師廟的陳老師，早年因「公學校」日籍教師刻意排擠並扼殺台語的傳承，所以激勵他在漢學私塾中認真鑽研本土母語之美，並習得一手好文筆。

19歲那年，隨著台語流行歌曲的日漸普及，寶島樂壇卻也連帶產生了填詞品質每況愈下的隱憂，正所謂「為賦新『詞』強說愁」，詞彙之達意居然無法匹配樂曲之悠揚。故陳老師在此機緣下，幸運地獲得「台灣新音樂之父」張福興（1888－1954），也就是其鄰居所託，提筆寫下了五段歌詞以備唱片公司候用，其中初試啼聲的作品之一，亦交由陳秋霖老師（1911－1992）予以譜曲。

白牡丹，笑呅呅，妖嬌含蕊等親君；無憂愁，無怨恨，單守花園一枝春。

「競夸天下無雙艷，獨立人間第一香」，正是Pe̍h－bóo－tan，文雅詞句，以花代人，超齡不出世的才華，〈白牡丹〉一舉紅遍台灣的大街小巷，一時傳唱千里。

後來在多位詞曲創作前輩的鼓勵中，陳老師再接再厲，不到20歲，換算下來也只不過是今天的大學二、三年級生而已，就用〈心酸酸〉、〈悲戀的酒杯〉等歌曲登上了當時流行樂主流「勝利唱片」的鎮店台柱。

更陸續完成了〈阮不知啦〉、〈港邊惜別〉（與吳成家老師合作），〈南都夜曲〉（與郭玉蘭老師合作）等歌謠，至今除了是傳世的經典之作外，更是親朋聚會時，新生代歌手參加比賽時的必備清單。

尤其在日本「皇民化」統治的陰影底下，那個往昔用「紅蘿蔔跟棒子」軟硬兼施的政治敏感年代，老師鋼筆之下極其動人心扉的歌詞，可說是抒發了台灣人豐富且內斂的濃厚情感，旭日光芒縱使耀眼，但依舊無法穿透台灣人不可被替代的母語情愫。

戀愛夢，被人來拆破（luân－ài bāng, hōo－lâng lâi thiah－phuà） 送君離別啊，港風對面寒（sàng kun lī－pia̍t－－ah, kàng－hong tuì bīn kuânn） 真情真愛，父母無開化（tsin－tsîng tsin－ài, pē－bú bô khai－huà） 毋知少年啊，熱情的心肝（m̄－tsai siàu－liân－－ah, jia̍t－tsîng ê sim－kuann） 自由夢，被人來所害（tsū－iû bāng, hōo－lâng lâi sóo hāi） 快樂，袂透啊，隨時變悲哀（khuài－lo̍k buē thàu－－ah, suî－sî piàn pi－ai） 港邊惜別，天星像目屎（káng－pinn sioh－pia̍t, thinn－tshinn tshiūnn ba̍k－sái） 傷心今暝啊，欲來分東西（siong－sim kim－mî－－ah, beh lâi hun tang－sai） 青春夢，被人來拍醒（tshing－tshun bāng, hōo－lâng lâi phah－tshínn） 美滿春色啊，變成烏陰天（bí－buán tshun－sik－－ah, piàn－sîng oo－im－thinn） 港邊海鳥，毋知阮分離（káng－pinn hái－tsiáu, m̄－tsai gún hun－lī） 聲聲句句啊，吟出斷腸詩（siann－siann kù－kù－－ah, gîm tshut tuān－tn̂g－si）

若莎翁的台本是英語文學的聖母峰，那或許陳老師的詞，就是台語文演繹的玉山主峰吧？我們從〈港邊惜別〉談起：

與陳老師交好的名作曲家吳成家老師（1916－1981），從小就擁有難得的音樂天份，雖然身體有所缺陷（小兒麻痺），但因家境富裕，所以被專程送往日本內地修習作曲學，更拜師當時赫赫有名的古賀政男老師。

學成畢業後，留在日本發展，更進入唱片公司服務的他，有次急性胃出血被送進醫院，年輕的女醫師對吳老師照顧有加，才子佳人，異國鶼鰈，就這樣雙雙互生好感，陷入無法自拔的熱戀，進而同居生子。但這段跨海的戀情卻遭到兩方父母們的強烈反對，在禮教、倫理束縛的保守時代背景下，愛侶只得被迫走向痛苦的分離。

西元1935年，老師不捨道別愛人與幼子，形單影隻回到台灣，然對於分隔兩地的哀傷與痛楚，卻始終無法放下，於是他將自己這段既甜美又心酸的過往分享給陳老師，深情傾訴之餘，也將已譜好的曲子交給陳老師填詞。是幽怨、是淒美、是不能遺忘的〈港邊惜別〉，就這樣成了一首有故事、有淚水、有所不甘的哀歌。

40年之後，台灣早已不再高喊「天皇萬歲」，可一個偶然的機會裡，吳老師意外得知，當年分手的女醫師最後選擇守身未嫁，並獨自撫養孩子成人，老淚餘光，讓他甚覺愧疚。西元1978年，花甲之年的老師鼓起勇氣，回到闊別40幾年的日本，也終於再次見到這位讓他魂牽夢繫數十載的無緣戀人，以及自己無法呵護的親生骨肉。

兩人默然無語，來到了昔日經常約會、談心的咖啡廳。店內擺設宛如時間不曾流逝一般，但物換星移，這對飽受風霜摧殘的戀人啊，此刻或許已見白髮蒼蒼，坐在當年情話綿綿的座位上，啜飲著無情的黑咖啡，憶起那段刻骨銘心的愛戀，命運與家庭的造化弄人，寒暑只能忌妒牛郎、織女的銀河會，吳老師與醫師竟待到40多年後才能相見。

也許塵緣已了，也可能是心痛與懊悔交雜，返台後不過3年，吳老師就與世長辭。

港邊海鳥，毋知阮分離，聲聲句句啊，吟出斷腸詩。（káng－pinn hái－tsiáu, m̄－tsai gún hun－lī！siann－siann kù－kù－－ah, gîm tshut tuān－tn̂g－si。）

陳老師用細膩、婉約又充滿雅氣的台文歌詞，告訴了我們一則有情人必聞之動容的故事，愛侶的惜別。

毋知少年啊，熱情的心肝。（m̄－tsai siàu－liân－－ah, jia̍t－tsîng ê sim－kuann。）

很快地，日軍以砲擊河北盧溝橋點燃太平洋戰爭的烽火，台灣整體藝文活動陷入停擺，為了養家糊口，老師只得進入「總督府警察官司獄官練習所」受訓，受派下鄉成為警員，被迫中斷了作詞工作。

西元1945年8月中旬，日軍無條件宣布投降，國民政府依約接收台島，4年後緊接著是行政中樞遷徙來台，但其中「二二八事件」所引發的武裝掃蕩與省籍對立，陳老師則也順勢辭去了警職，重新執筆、創作，並且成立了屬於自己的歌謠社。

透過民間廣播電台與巡迴歌舞團的放送，加上出版流行歌本和譜集（歌仔簿），算是在島內一片風聲鶴唳之際，悄悄享受了一段生活上的平靜跟穩定。

然而，時勢所趨，即使送走了凋零的櫻花帝國，奉命接管台島的國民政府，面對著治權的全面移轉，日、華文化意識與生活習慣的龐大鴻溝，為避免台灣人持續停留在日語（或母語）本位思維，國府高層於是展開新一波「國語化」運動。有意無意地貶低本土民族意識，用獨尊「北京話（國語官話）」的方式與手段，將所有「不入流」的地區方言（台語、客語、原住民語）打入冷宮..。

西元1950年，不朽的戰後台語兩大歌謠，〈青春悲喜曲〉、〈安平追想曲〉完稿。來自嘉義與台南，兩地（有些台南鄉親堅持〈青春悲喜曲〉其實也是府城的故事）的淒美愛情故事，女主角分別是癡心的護理師跟戀上外國郎的安平金小姐，男主角則是已有家室的醫師和行船途經台灣港口的水手（歌詞裡的荷蘭船醫則是金小姐的爸爸）。