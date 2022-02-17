預覽「元宇宙」的黑暗面：除了興奮與期待，我們也應該要對它的黑暗面有所警覺

文：洪朝貴（朝陽科技大學資訊管理系副教授）

元宇宙（metaverse）技術的逐步成熟，給教育界、醫療界、投資界等領域帶來許多興奮與期待。但是我們也應該要對它的黑暗面有所警覺。

首先談一下有點言過其實的名稱。「元宇宙」原文有「涵蓋多個宇宙的宇宙」的意思，但現實是：我們不過就是正在從現實世界即將更沉浸地跨入（早已存在的）虛擬世界。畢竟如果硬要把虛擬世界裡的每一個小世界都算是一個宇宙的話，那麼每一個線上遊戲──例如創於2003年的虛擬世界遊戲《第二人生》（Second Life）──早就可以算是一個宇宙，而元宇宙也就不能算是什麼新鮮的東西了。

其次，以即時互動溝通的物理限制來說，虛擬世界的範圍，最多涵蓋一個行星和它的衛星系統。例如地球與月球的距離38萬公里，每句對話的單向延遲大約1.2秒，幾乎已經達到即時互動的忍耐極限。

所以比較符合現實的稱呼應該是「虛實雙世界」，因為未來虛實整合的影音觸等技術越來越進步，可以把傳統上需要見面才能完成的許多互動逐一搬到虛擬世界。既有的跨地域跨國網路社群，也可以透過VR頭盔和電視牆等互動性更高的沉浸式影音體驗，來強化社群內部的互動與向心力。

在虛擬世界裡，程式碼就是法律與物理定律

雷席格（Lawrence Lessig）早在十幾年前就在他的書《代碼：2.0版》（Code: Version 2.0）裡面舉《第二人生》為例，來提醒我們：在虛擬世界裡，程式碼就是法律，程式碼甚至定義了物理定律。你可以飛越哪些地方、飛的時候必須保持多少的高度，這一切都由《第二人生》背後的林登實驗室（Linden Lab）公司政策決定、透過他們的程式碼來執行。

未來如果我們日常生活的購物、開會、逛展覽等大部分活動都將在元宇宙裡面進行，那麼社會對於掌握元宇宙技術的公司，應該要有警戒心。個人商家與網路社群想要把財產、門面和營運（例如金流）、與親友客戶或粉絲的通訊管道、言論自由等毫無保留地託付給這些公司之前，至少應該先知道他們過去做了哪些事。

臉書（Facebook）過去曾經有好幾個令人不安的治理案例，例如：

「COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）是人為創造」的言論到底該不該封鎖，臉書說了算，而且前後不一致。

《英國醫學期刊》（British Medical Journal）經過同儕審核的一篇質疑輝瑞疫苗（Pfizer／BNT）實驗疏失的論文，被臉書標示為騙局假新聞。

因為開發了「一鍵退訂所有追蹤」（unfolloweverything）的擴充工具，程式設計師巴克萊（Louis Barclay）的帳號就被臉書永久停權。

臉書不太可能沒收你公司的錢，但是它不加解釋就永久停權的行為，已經讓許多商家深深受害，甚至被完全斷絕了與客戶溝通的管道，而且投訴無門。

臉書改名為Meta後，被網友戲稱其經營的元宇宙，可以取名為「祖宙」──元宇宙裡最龐大、由祖克柏（Mark Elliot Zuckerberg）大神所掌管的子宇宙──其經營者並不是民選的政府。Meta不是公益團體而是上市公司，其經營者的首要任務是替股東創造高獲利，而不是提升社會福祉。

它的演算法專注於提升用戶的黏著度與互動，用5倍於「讚」的權重來推廣「怒」的推文，這是很可以理解的決定。而未來社會的各種活動將會更綿密地嵌入元宇宙，我們要有接受此政權統治的心理準備。例如在元宇宙裡面進行的萬人遊行，那些舉牌抗議的文字與吶喊語言，如果正好與Meta的利益衝突，會不會被程式碼蓋掉或換掉呢？

掌握你在元宇宙裡一切視聽的VR頭盔

臉書收購VR頭盔公司Oculus之後，即將要求用戶未來必須登入臉書帳號才能使用VR頭盔。這看似無傷大雅，但事實上對於元宇宙裡面所發生的活動，卻有好幾個面向的深遠影響。

Photo Credit: 中央社

往下談之前，必須先解釋一下何謂「類比漏洞」（analog hole）。微軟與Intel等大公司，配合美國電影產業與音樂產業反盜版的需求，採用了數位權利管理（Digital Rights Management, DRM）以及可信賴運算模組（Trusted Platform Module）等技術，來禁止電腦用戶盜版並流通數位內容。

然而不論手機與電腦的防盜版機制設計得再怎麼好，影音資訊最終總是要離開數位裝置，變成類比訊號，經過空氣進到閱聽者的眼睛與耳朵，如此形成了類比漏洞，讓閱聽者有機會用其他裝置側錄，完全不受限於日趨不自由的主流Wintel（Windows+Intel）電腦。

想要封鎖類比漏洞，有一個極端的方法：命令全世界所有人都換上電子義眼、電子義耳，那麼科技大廠（或者極權政府）便可以透過程式碼完全掌控所有人的視聽、完全落實現數位權利管理（或是政治言論管制），而不會有側錄所造成的資訊封鎖破口。

這也是我在短篇寓言故事〈完封類比漏洞的銀河帝國〉裡面所要表達的論點。在構想這個寓言故事的當時，我沒想到的是：才不過十幾年後，VR頭盔搭配社群媒體帳號的結合，即將讓祖宙統治者可以免除殘酷的挖眼割耳手術，以《美麗新世界》（Brave New World）的享樂樣貌、而不是《一九八四》（Nineteen Eighty-Four）的恐怖樣貌，讓用戶們爭先恐後地自願協助大帝實現完封類比漏洞的美夢。

當然，Meta公司最關心的不見得是數位權利管理，而是人與人之間的社交行為；但是從Meta公司程式設計師的角度來看，完封了類比漏洞對於防盜版技術的助益，也一樣適用於言論管制或輿情操作。

失去類比漏洞，將讓紀錄難上加難

22世紀的歷史學家，如果想要研究21世紀人類在元宇宙裡所寫下的歷史，將會遭遇很大的挑戰──除了各家元宇宙公司本身以外，有沒有哪個組織有意願而且有能力，記錄元宇宙裡所舉行的各種辯論會、演唱會、遊行活動呢？失去了類比漏洞，會讓側錄變得難上加難。