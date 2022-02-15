由色彩藝術窺見寶齊萊工藝美學：寶齊萊馬利龍飛返計時碼錶系列，映現鮮明個性的多樣面貌

去年寶齊萊推出眾多的計時碼錶型號，成為市場上異軍突起的黑馬，不僅深受媒體青睞的同時，更廣受許多喜愛獨家風範的消費者追捧，2021年堪稱寶齊萊的「計時錶款大年」，其中又以講求都會風格與經典延續的馬利龍飛返計時碼錶系列，獲得年輕族群青睞；品牌鑒於飛返計時碼錶系列的成功，設計團隊透過近幾年累積的色彩運用，正式在2022第一季推出嶄新配色與不銹鋼鏈結錶帶的全新款式，力求帶給消費者不同的情懷與感動。

Photo Credit：寶齊萊

寶齊萊 (Carl F. Buherer) 以『構思方寸之間・綻放無限可能』詮釋品牌自1888年創立以來，懷抱寰宇的品牌宏圖，錶款設計在典雅與運動之間，取得完美和諧的絕佳比例，透過色感出眾的絕佳配色，釋放動靜皆宜的品牌內蘊，大氣顯現寶齊萊獨家出眾的工藝美學，同時為了滿足各類型消費者的選錶理念，2022年第一季登場的寶齊萊馬利龍飛返計時碼錶，以藍面、綠面、銀面三款全新配色式樣登場，並因應不同錶款的設計需求，特別精選紡織錶帶、不銹鋼鏈帶與頂級皮革錶帶，賦予超越以往的細節氛圍，不僅為錶款在質感與細節上增艷加彩，更深一層寫入個性與風格迥異的嶄新意境。

Photo Credit：寶齊萊

「細膩與協調」的面盤視覺細節，是寶齊萊設計團隊針對馬利龍飛返計時碼錶，精心打造的設計核心，錶款搭載兩個計時盤、小秒針盤與日期顯示，時針和分針採用鏤空柳葉形設計，對應43 mm精鋼錶殼，展現複雜卻不侷促的視覺美感，同時搭配搶眼的蘑菇造型復古計時按鈕，體現寶齊萊經典情懷與現在摩登主義的完美融合；此外，錶盤邊緣的測速刻度不僅體現錶款細膩的工藝實力，也為腕錶添加高雅氣息，令錶款整體設計臻至完美。

技術規格：寶齊萊馬利龍飛返計時碼錶

型號：00.10919.08.53.21 / 00.10919.08.93.98

機芯：CFB 1970自動上鏈機芯，直徑30.40毫米，厚度7.90毫米，25顆寶石，動力儲存42小時

功能：計時：分鐘計時器及秒鐘計時器，飛返功能，測速器，日期顯示，時、分和小秒針

錶殼：精鋼錶殼，雙面防反光弧形藍寶石玻璃錶鏡，藍寶石玻璃錶背；防水深度3巴（30米），直徑43毫米，厚度14.45毫米

錶盤：橄欖綠

錶帶：精鋼鏈帶或橄欖綠紡織錶帶

建議售價：NTD$220,000精鋼鏈帶、NTD$210,000橄欖綠紡織錶帶