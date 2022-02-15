高端疫苗巴拉圭三期試驗期中解盲達標獲EUA，今日股價強勢漲停

國產高端COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗（MVC COVID-19 vaccine）與巴拉圭當地醫學院合作的第三期臨床試驗，於昨（14）日完成期中分析（interim analysis）解盲並獲得巴拉圭監管單位的緊急使用授權（EUA）。

中和抗體效價為AZ疫苗3.7倍，三家獨立實驗室數據結果一致

試驗數據顯示疫苗安全耐受性良好，且中和抗體效價達對照組AZ疫苗之3.7倍，通過試驗設定之優越性基準，高端表示後續將進一步將此期中數據提供予目標市場之藥政主管機關。

高端於昨晚發布新聞稿，表示高端新冠肺炎疫苗與巴拉圭亞松森大學醫學院合作，於去（2021）年7月在巴拉圭展開與AZ疫苗對比之免疫橋接第三期臨床試驗；此項試驗於今年2月14日完成期中分析解盲。

試驗數據顯示，高端疫苗安全耐受性良好，且中和抗體效價達對照組AZ疫苗之3.7倍，通過試驗設定之優越性基準（superiority）。

巴國藥政法規主管機關DINAVISA，因應當地之防疫需求，在完成實地查廠，並審閱相關藥毒理／動物試驗，台灣第一、二期臨床試驗，巴拉圭三期臨床試驗，以及化學製造管制等技術性文件後，於2022年2月14日核定高端新冠疫苗在巴拉圭之緊急使用授權。

高端指出，第三期臨床試驗採雙盲隨機分配，進行高端新冠疫苗與AZ疫苗的比較。此項試驗總計在巴拉圭收納1128名受試者，並有934名受試者完成兩劑疫苗接種。

在安全性評估部分，疫苗之安全耐受性良好，無疫苗相關之嚴重不良事件通報，且在系統性不良反應方面，受試者發燒比例小於1％，與國內所執行之擴大二期試驗數據相當。

在免疫生成性數據評估部分，本次期中分析涵蓋巴國亞松森大學執行之結合抗體（IgG ELISA）分析，以及台灣中研院P3實驗室之活病毒中和抗體（Wild Type Neutralization, WTNT）檢測、也同時與台灣中心實驗室（central lab）之結合抗體分析比對；結果顯示，三家獨立實驗室之數據呈現一致結果。

在不排除受試者自然感染的情況下，亞松森大學檢測之結合抗體（IgG ELISA），高端組為2366 BAU/mL，AZ組為1035 BAU/mL，高端組為AZ組之2.3倍（國內測試之數據則為2.4倍）。

而在「排除受試者暴露自然感染」之檢體後，以中研院P3活病毒中和抗體、並以WHO國際血清標準單位進行轉換，高端組WTNT數值為425.2 IU/mL，AZ組為116.3 IU/mL，高端組為AZ組之3.7倍，此倍數比值亦與國內所執行之擴大二期數據一致。

期中分析數據已確認高端疫苗對比於AZ疫苗達「優越性（superiority）」基準，且數據在跨國家、跨實驗室均取得一致性，並驗證疫苗免疫生成性在巴拉圭（中南美地區）與台灣（亞洲地區）無人種差異性。

除了巴拉圭執行的第三期試驗外，高端新冠肺炎疫苗目前已獲選為WHO團結試驗疫苗（Solidarity Trial Vaccines），並由WHO主導與出資，在菲律賓、哥倫比亞、以及馬利共和國，進行傳統安慰劑對照之疫苗有效性第三期臨床試驗。

此外，高端新冠疫苗亦取得國際組織「流行病預防創新聯盟（CEPI）」贊助，執行高端疫苗與mRNA疫苗、腺病毒載體疫苗的第三針追加免疫混打試驗。上述試驗數據取得期中分析數據後，亦將提供予各國藥政主管機關。

《中央社》報導，高端COVID-19疫苗（MVC-COV1901）於巴拉圭三期疫苗的臨床解盲達標，並獲得巴國核准緊急使用授權（EUA），激勵今（15）天股價直接跳空漲停來到265元，買盤高掛逾4500張。

高端巴拉圭三期解盲成功，並獲准EUA，股價強勢漲停，股價來到265元，一舉收復所有均線，並帶動母公司基亞及上游原液供應鏈台康生同步強勢勁揚，基亞早盤一度衝上漲停價56.8元。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範