從錄影帶店到媒體帝國，三立「海董」林崑海罹癌病逝享壽68歲

《三立》電視董事長林崑海因罹患鼻咽癌入住高雄榮總，今（15日）凌晨拔管離世，享壽68歲。林崑海是高雄人，早年與舅子及妻子經營錄影帶事業有成後轉型有線電視，成就了《三立》電視台。林崑海與綠營關係友好，更是民進黨內派系「海派」到「湧言會」的幕後領袖，近年因身體狀況不佳退居幕後，但仍有一定影響力。

《自由時報》今（15）日早上獨家報導，《三立》董事長林崑海去世的消息。林崑海身體健康去年傳出急轉直下，包括總統蔡英文、行政院長蘇貞昌都曾前往探視，今年農曆年前，更傳出因癌末住進安寧病房，年後地方陸續傳出他病危消息，但湧言會民代、綠營內部與地方人士基於尊重，都相當低調，不願證實。

《聯合報》報導，林崑海罹患口腔癌，抗癌多年，近年癌細胞移轉到骨頭、腦部，最後一段路住進高雄榮總安寧病房，不再見客，在他精神、體力仍允許時，曾向醫院請假外出和朋友碰面道別，臨終前已體弱無法辨識親友，家人、親友不捨，集氣盼他能挺過難關。眼見身體狀況愈來愈虛弱，不忍林崑海承受病痛折磨，家屬今天凌晨決定拔管。

從錄影帶店起家轉戰媒體

《ETtoday》報導，林崑海早期從秀場經營起家，最早更曾開過計程車，從錄影帶事業轉戰有線電視頻道，並成立《三立》電視台，打造無數本土電視戲劇、綜藝節目樹立風格；同時他也涉及政界，是民進黨的新興派系湧言會精神領袖，並經手房地產事業，在商界享譽盛名，人稱「海董」。

《蘋果日報》報導，在高雄出生，在高雄市長大，1983年，他與妻子張秀及舅子張榮華三人合資成立《三立》影視，購買機器，複製錄影帶，再提供錄影帶出租店出租；公司取名「三立」影視，取「三足鼎立」之意。 1993年9月進軍有線電視市場，推出三立頻道，1998年更名為「三立電視台」。

《聯合報》報導，有黨外人士回憶說，台灣戒嚴時期，老三台時代資訊管道缺乏，林崑海製作街頭運動、演講等黨外活動錄影帶出售，常在黨外政見會或演講場擺攤，利潤很高，也與綠營人士建立深厚情誼。

與謝長廷關係友好，後轉型為「湧言會」

《聯合報》報導，林崑海對政治頗有熱情，2001年，在時任高雄市長謝長廷鼓勵下，曾以無黨籍參選高雄第二選區立委，政見主張「終結亂象、立委減半」，找來藝人助陣拿下2萬5705票最終未能當選。不過參選敗陣沒讓林崑海失去參政熱情，之後他退居幕後，一度是謝系重要金主和盟友。

《風傳媒》報導，雖然林崑海與謝長廷一直關係不錯，不過後來因為謝長廷赴日擔任駐日代表，而在與民進黨各派系合縱連橫時的不順，讓林崑海起心動念，從過去「替人扛轎的」，選澤「坐上轎子」，招兵買馬成為民進黨內一股不容忽視的力量，因為原本名為「海派」，媒體介入黨政的色彩過於濃厚，所以也轉而改為「湧言會」，林崑海本人可以說是完全隱身幕後。

《NOW NEWS》報導，林崑海近年為淡化「海董」色彩，原本名為「海國會」的海派轉型並改名湧言會，除了支持特定的高雄市議員，2020年大選前《三立》主播林楚茵順利進入民進黨不分區安全名單，讓海派在王定宇之外再獲得一席立委席次，再加上從謝系投奔的高雄市黨部主委、立委趙天麟，在民進黨內依然具有關鍵影響力。

趙天麟稍早在臉書上發文悼念林崑海，並強調湧言會的夥伴，將會堅實的延續林崑海的理念。

《蘋果日報》報導，《三立》內部傳出，隨著林崑海離世，繼之而來的即可能是繼承權大戰，因《三立》股份向來是林崑海、張秀（林妻）與張榮華三強鼎立，但除非林董在生前就已把股份轉給張榮華，否則未來張秀股權將會是獨大局面，《三立》未來轉變也變得混沌不明。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範