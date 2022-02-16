【TNL沙龍議題集錦】《Tinder大騙徒》討論、俄烏衝突緊張

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最近有幾個討論熱度較高的話題，第一個是關於前陣子Netflix推出的紀錄片電影《Tinder大騙徒》，此片揭露一位活躍在交友軟體Tinder上的騙子——Simon Leviev，如何利用龐氏騙局進行感情詐騙。這篇文章從神經語言程式學、催眠與心理學的角度切入，詳細分析了片中Simon對女孩子們的行騙手腕，也讓人不得不把自己放在該情境下思考，若今天受騙者是自己，又會怎麼行動？是否真的能避免被詐騙？

另一個則是國際議題，近日俄烏衝突越演越烈，根據此文，美國總統拜登（Joe Biden）和俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）日前針對烏克蘭危機進行一小時通話，但未帶來重大改變。克里姆林宮於通話結束後，譴責美國在圍繞烏克蘭衝突議題上「歇斯底里達到頂點」，但也表示普亭和拜登同意繼續對話。而美國情治與國安當局也進行估計，一旦俄羅斯大軍入侵，企圖全面佔領烏克蘭，將造成烏克蘭2萬5000至5萬名平民死亡、5000至2萬5000名官兵陣亡、100萬至500萬平民淪為難民，一大部分會湧入波蘭；俄羅斯部隊也會有3000至1萬人陣亡。

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核稿編輯：楊士範

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