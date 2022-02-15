2022/02/15,
教育

書唸越久成績越差，對症下藥根除無效學習

書唸越久成績越差，對症下藥根除無效學習
Photo Credit：康軒學習網

我們想讓你知道的是

透過課程規劃與重點講義，配合每位孩子的學習進度，幫孩子把時間花在刀口上學習，孩子不僅有更多時間休息，更有時間探索學科外的知識。此外也能設定信件定期寄送學習通知，讓家長輕鬆掌握孩子學習成效。

放學後補習班報到、每天讀書到三更半夜，這是你家孩子的日常嗎？小心睡眠不足反而影響學習成效。台灣學生全球最血汗，幫孩子減壓、對症下藥找出適合的學習模式，反而成了現代家長的新課題。

宋媽媽表示，孩子就讀嘉義縣的私立中學，國中課業變重、考試變多，跟進度都有點吃力，不敢再安排補習，疫情爆發後，宋媽媽為孩子購買康軒學習網的國文線上課程，意外發現好處多多。

善用工具高速學習，競爭對手「看不到車尾燈」

宋媽媽舉例，孩子形音義概念較弱，要找題目練習時，還要花時間挑出學過的，但康軒學習網的課程會先幫孩子診斷，找出不懂的概念，跳過已經熟悉的題目， 學習更有效率。針對不熟練的課程內容，孩子還可重播單元教學影片，釐清概念到學會為止；孩子也說趣味動畫短片可以邊玩邊理解，再加上影片內穿插即時互動測驗，可以強化記憶，快速克服學習弱點。

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Photo Credit：康軒學習網

課程分拆獨立單元，重點有效濃縮

宋媽媽表示，孩子在家溫書遇到問題時，康軒學習網可依照個人需求自主安排讀書計畫，線上教學隨時隨地幫孩子解答，透過10分鐘影片，幫助孩子在有限的時間內快速複習，孩子成績變好也會更有成就感，更有動力積極學習。

康軒學習網表示，國中階段課程難度提高、題目更深，孩子不懂的概念經常藏在細節裡，為了降低孩子負擔、減少挫折感，康軒將所有課程拆分為獨立單元，每個影片都經過超高效重點整理，只需大約10分鐘就可以馬上理解。

康軒學習網-第三檔新增圖片
Photo Credit：康軒學習網

學習成績「開外掛」，金榜題名必備神器

宋媽媽說，疫情中不幸中的大幸，就是讓孩子認識康軒學習網，不僅免去出門補習的風險與奔波，孩子可以在學習網快速找到解答，並且有效規劃時間、訂定自己的學習計畫，更重要的是學會時間分配、有更多時間可以休息，學習也變得更有自信。

康軒學習網也表示，透過課程規劃與重點講義，配合每位孩子的學習進度，幫孩子把時間花在刀口上學習，孩子不僅有更多時間休息，更有時間探索學科外的知識。此外也能設定信件定期寄送學習通知，讓家長輕鬆掌握孩子學習成效。

康軒學習網


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