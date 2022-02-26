失戀、失婚後如何走出壓力與憂鬱？「無縫接軌」下一段關係是好主意嗎？

失戀、離婚痛多久要就醫？發生兩情況恐變心理疾病

人生中難免會遭遇「愛別離」的痛苦，當失戀、離婚發生時，該如何調整生理與心理狀態，避免落入憂鬱、想不開等負面情緒？高雄醫學大學附設中和紀念醫院精神科周緯柏醫師表示，為感情問題來求診者為數不少，甚至不乏年輕族群為此諮詢精神科介入治療。

周緯柏醫師表示，失戀或失婚（親密關係的結束）是人生中常見的壓力來源，當結束一段親密關係常見的反應會有悲傷、憂鬱情緒，嚴重時會有自我懷疑、自信心低落等狀況。再更極端嚴重時會產生幻聽、幻覺，甚至有自殺想法。

Photo Credit: 潮健康

周緯柏醫師表示，每個人面對壓力源的復原速度不全然相同。有些人經過數月、數週即可恢復狀態；有些人卻得歷經半年至1年才能走出傷痛。遭逢情感問題時，若已經有想不開的想法或自殺的行為、憂鬱情緒已經嚴重影響生活，如無法正常入睡、用餐或無法應付日常生活，就應及早就醫或尋求諮商協助。

周緯柏醫師表示，如果因失戀、失婚，出現睡眠問題或食慾不振，可能連帶影響人類身體的生理功能，陷入生理與心理相互影響的惡性循環。精神科醫師會適時開立藥物，改善憂鬱及睡眠及食慾問題，縮短恢復所需的時間，有助及早走出「失能」狀態。

失戀合併憂鬱症更可怕？飲食、睡眠規律有助重回正軌

周緯柏醫師表示，失戀或失婚族群未必充份理解精神健康的知識，在失戀、失婚的壓力下，求診後才發現已達憂鬱症嚴重度。這類病人在短時間內接受巨大的痛苦、又合併憂鬱症症狀，心理所處壓力大，及早就醫並接受心理諮商治療，有助於個案減輕壓力並復原。

周緯柏醫師表示，一個人失婚或失戀時，需要時間讓身心靈慢慢平復。失戀情緒較少在短時間內即可恢復，因此不需要刻意催促自己走出傷痛；好好休息、維持三餐正常，透過適當運動可協助心情平復。

分手後「無縫接軌」復原快？男女精神症狀風險大不同？

不少人解決失戀情緒的方法，是立刻「無縫接軌」開啟下一段關係，是否有助於更快走出心理創傷？

對此周緯柏醫師表示，考量是否進入情感關係，應在情緒穩定並思考完善狀況下，才可做出最佳決定。若是在情緒不穩定時做出的決定，難保未來又陷入個性不合、衝突爭執，甚至面臨下一段感情挫敗的創傷。

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本文經潮健康授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航