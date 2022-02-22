《一往無前》：小米為了國際化，以360萬美元天價買下mi.com這個新域名

文：范海濤

小米國際化之路

2014年4月22日上午10點，雷軍在微博上用簡單的一句話宣布――小米正式啟用國際化新域名mi.com。這則微博的配圖是，一張黑夜底色的海報上，用草書寫下了一行大字：世界更近了。這幾個大字之下，是一個剛剛露出邊緣的藍色地球。

這不是一張普通的海報，它彰顯了小米的一個重要戰略――小米已經為國際化做好了準備。

這是雷軍在引入雨果．巴拉之前就為小米國際化所做的鋪墊。在互聯網圈內打拚多年，雷軍深知域名對企業的重要性。很多企業都修改過域名，以使之更簡短、更容易記憶。這樣做對用戶更友好，對流量的幫助也顯而易見。比如京東，它的域名曾經是複雜的360buy.com，後來改為jd.com。2005年Google進軍中國，李開復專門從域名投資者蔡文勝手中買到了g.cn。

從2012年開始，雷軍逐漸意識到，xiaomi.com這個更符合中國人讀寫習慣的域名，已經不適合小米在國際上打拚。很多外國人讀不出xiao這個音，而且xiaomi這個拼音對於外國人來說，也讀不出任何涵義。因此，雷軍在2013年時派林斌去尋找mi.com的域名擁有者，希望能夠買回這個域名。最後林斌發現，史丹佛大學的一位教授是這個域名的擁有者，作為一個域名收集愛好者，他在一九九一年就買下了mi.com這個域名。

當時小米已經聲名在外，因此林斌是透過一家代理公司去接觸這位域名擁有者的，目的就是得到一個盡量公平的價格。但是，對方依然開出了一個令人不可思議的天價。這是域名收集者的黃金時刻，一個蟄伏多年的域名終於被買家看中，他將以成百上千倍的溢價將其出售。

經過幾輪洽談，小米最後以360萬美元的天價買下了這個域名，這個舉動一時間被外界認為非常「土豪」。雷軍最終拍板了這個決定，因為這個域名符合讓國際用戶可記、好用的核心訴求，而且，它是唯一的選擇。

事後的一個小插曲讓林斌記憶猶新。小米委託代辦的專利代理人想按正常標準收取傭金，林斌急了，說道： 「你們公司都是小米投的。」專利代理人覺得林斌所言極是，就把傭金打了一個很大的折扣。

雨果．巴拉到中國以後，很快顯示出他要在國際業務方面拓展的野心。他做了很多數據研究和資料收集的工作，找出了有潛力的市場。他在雷軍的辦公室裡鋪開一張大大的世界地圖，上面是用粗線水筆勾畫出的一個個圓圈，旁邊標注著這個國家或地區的人均GDP數據和通訊設施的發達程度，然後，他拿著筆一個一個向雷軍進行講解。這個場景讓雷軍感知到雨果的勤奮，並意識到他野心十足。雨果做完這番陳述後向雷軍表示，他決定同時在全球十個國家和地區迅速挺進，其中，人口密度極大的印度是非常重要的一個市場。

在雨果正式入職小米一週之後，也就是2013年10月的某一天，他在林斌的辦公室見到了馬努．庫馬爾．賈殷（Manu Kumar Jain）。馬努出生於1981年，來自印度。馬努的經歷讓人印象深刻，雖然年紀輕輕，但是他已經在印度的電子商務圈打拚多年。他與幾個和他一樣年輕的印度男孩創立了一個叫Jabong的時尚品電商網站，在經營網站的過程中，他學習電子商務，了解電商頁面、如何進貨、庫存管理等知識，但是他主要的工作是市場營運。

走進林斌辦公室的馬努，這一年只有三十歲。他光頭、圓臉、身材高大魁梧，黝黑的皮膚襯托出雪白的牙齒，看上去總是笑意盈盈。

這是一個在印度大家庭裡成長起來的男孩，從小接受了良好的教育。他的媽媽熱愛閱讀，不僅讀過好幾個大學，還在馬努申請大學之後，自己又申請了博士學位繼續進修。在馬努的印象中，她的媽媽總是鼓勵他讀書，讀什麼書都可以。馬努的父親在馬努很小的時候就開始經商，經歷過一些起起落落，他對父親經商最深的印象是，有一次，父親經營的手錶工廠遭遇了盜竊，損失嚴重，幾乎讓整個工廠陷入破產危機。但是父親堅持沒有去銀行貸款，而是靠自己的努力慢慢撐了下來。在父親的影響下，馬努對從商這件事有了些概念，並且學會了在危機中保持強大。

從馬努的履歷來看，他能夠走進林斌的辦公室，看似是一個偶然，其實是冥冥中已經注定的必然。從印度最好的高等學府印度理工學院畢業以後，馬努在全球著名的諮詢公司麥肯錫工作了五年，其中70％的工作是幫客戶做戰略執行和落地。由於他服務的客戶遍布世界各地，因此在很長一段時間裡，他都過著「空中飛人」一般的生活。今天在尚比亞幫客戶拓展市場，明天在新加坡幫客戶做商務規劃，每兩天飛到一個新的國家。在那一段時間，他養成了觀察公司的習慣，也拓展了國際視野。這也為他後來在印度創業打下了良好的基礎。

2008年，馬努因為出差第一次來到中國，這次旅行讓他留下了極為深刻的印象。他說： 「中國是令人震驚的。那些基礎設施是那麼的先進，我之前一直以為中國和印度差不多，這是我第一次認識到，中國經過幾十年的發展，已經變得讓人感到不可思議。我當時就想，有朝一日，我一定要再次來中國。」

時隔五年，馬努終於再次來到中國。這一次他不是公務出差，而是一次私人性質的旅行。他先去深圳和上海見了一些朋友，北京是他的最後一站。在北京，他有一個重要的日程，就是拜訪當時已經在海外聲名鵲起的公司――小米。他是從一篇英文的整版報導裡讀到小米的故事的。那個時候，馬努剛剛開始關注行動市場，對文章裡介紹的小米哲學充滿好奇。他透過一個朋友找到了林斌，並透過電子郵件和林斌約見面。