每月存款剩餘有限，我該先存錢買房還是準備退休金？

文：雨果的理財生活觀

最近有收到幾位網友私下詢問的問題，因為內容不涉及個人隱私，所以寫成一篇文章一起回覆，讓其他有類似情況的人也可以共同參考。

我已婚，有個4歲小孩，還有房貸，付了房貸之後，每個月都很難剩下錢，目前幾乎沒有儲蓄，請問我要如何存退休金？

你的情況，目前小孩應該是就讀幼稚園，這時候大概是除了大學以外，學費最貴的時期；等小孩念小學後，應該每個月可以多一些餘額出來儲蓄。另外，不清楚你目前年齡與房貸還剩幾年要償還，無法確切推論。但如果你還清房貸的時間離你計畫退休的年紀還有一段時間，這時候也會是增加可投資金額的時段。以下幾個建議供你參考。

等小孩上小學後，每個月應該可以省一萬多元的學費，看還有沒有課後安親班的支出。這筆金額可以拿來做基金或被動式指數ETF的投資，如果你距離退休還有20年以上的時間，應該還可以存到一筆費用。

至於小孩要不要上才藝課，要不要有固定旅遊或是出國的經費，這一點須由個人自行考量，畢竟現在與退休後想要過什麼樣的生活取決於在個人，如果房貸還完後，又可以增加每個月的投資金額，所以還是有機會的。不過還是建議進行投資前，必須要先留存四到六個月的生活備用金，以防不時之需。

另外你還有在繳房貸擁有房產，其實在退休後，你已經繳清貸款的房產也是一筆資產，如果小孩長大後在其他縣市工作，或是不需要住在家裡，你可以考慮將房子賣掉，搬到房價較低的地方，多出來的錢可以再放進可以提供較穩定報酬的市場進行投資，增加投資金額，等同於多了一筆費用來支付退休生活。

如果小孩必須要住在家裡，也可以考慮賣房改租房，目前房價與租金的關係，大多可以負擔40年的房貸，若將賣房的錢投入有穩定報酬的投資產品，你可以取得的獲利可能已足夠負擔房租還有剩。當然，這是風險比較高的方式，是非不得已時的考慮方向。

如果你是一般勞工有投保勞保勞退，那麼退休後每年還可以有政府給付的約一、兩萬元的收入，也能減緩準備退休金的壓力。

我今年28歲，從中部到台北工作，月薪3萬8，扣除生活開銷與房租後，每個月剩1萬5，如果有大筆的娛樂開銷，每個月剩不到1萬可以儲蓄，請問我該先存錢買房還是投資存退休金？

雨果會建議你優先存退休金，盡量減少非必要開銷，除了生活備用金之外，將可用的資產投入股市與債券。你可以選擇基金、複委託、或開美股帳戶直接投資美國與全球市場；如果怕不懂或覺得太麻煩，退而求其次可以只買台灣50 ETF與台灣高股息ETF，最好還是配置一些較保守保本的投資項目，等累積到500萬資產後，再考慮是否要從中提出200－300萬來當買房頭期款。

由於你是由中部北上至台北工作，將來退休後也有可能會回到中部家鄉，所以在台北置產的重要性，似乎不若準備退休金來的重要。若你真的很想要在台北買房，不想等到累積到500萬資產，至少你還是要先累積到一筆頭期款，如果買房後就幾乎沒有存款，那麼這間房產就是你唯一的資產。

你可以考慮如上一位的建議，退休時將房產賣掉回到台中買較便宜的房子，多餘的資金加上儲蓄，還有勞保年金與勞退，可以充當退休後的生活費使用。

我過去幾年每個月固定會投入2萬元在股票市場投資，主要是買個股，但這幾年下來很少賺到錢，想請問我應該繼續投資股市嗎？有沒有其他比較能夠穩定獲利的方式？

不清楚你的股票市場投資方式為何，過去幾年的股票市場算是多頭市場，既使只要買進台灣50 ETF也可以累積不錯的獲利，如果你這幾年下來還是沒賺到錢甚至虧損，表示你目前的投資方式是不適合你的。我猜想你的投資策略可能是短進短出想賺價差，研究各種技術線型想快速獲得巨幅報酬。

其實每種投資方式都有利弊，有人可以利用技術分析賺到股票價差，有人透過自動交易系統做當沖獲利，甚至有人靠幾個內線消息就獲利好幾倍，不同方式都會有人賺到錢，也有人虧損。如果目前的方式無法讓你獲利，或許表示目前的方法並不適合你。

我會建議你嘗試其他的模式與方法，譬如挑選大家常說的高股息定存股，改投資定期定額基金，或是海外ETF，長期持有避免短進短出而讓股市波動影響你的心情，常常買高賣低，更讓投資手續費吃掉了你的獲利。

想要穩定獲利大概只有定存才能辦到，若你能承受一段期間的帳面虧損，長期持有並持續投入資金，相信多年之後你就可以看到有感的資本利得，或許會好過目前的投資狀態，在多頭市場還是無法獲利。

我今年45歲，房貸還有10年還清，小孩念國中，過去投資基金累積了資產大約有250萬，每個月自動扣款2萬元，最近看很多人在推薦ETF，請問是否建議改變投資標的，目標是65歲可以存到2000萬退休金

目前被動式指數型ETF真的很熱門，如果你沒有挑股的能力，或是不想花時間在研究公司產業與財報，投資基金或ETF確實是比較省時省力的方式，而報酬率也足以讓你累積到一筆夠用的退休金。

基金與ETF的主要差別，大概就在於主動式或被動式，還有管理費的成本。你可以透過台灣的銀行或證券公司購買基金。許多基金都是主動式的，所謂的主動式就是由一群經理人幫你研究全球市場，並幫你主動挑選具有優勢的公司進行投資，基金會收取2％－3％的管理費，由於管理費是由基金淨值裡內扣，不會另外向你收取，所以你不會有感覺。

而海外的ETF，尤其是被動式的ETF，管理費用相對來說低很多，通常介於0.3％至1％之間，這中間的差別就是台灣的銀行或證券公司所要收取的管理費用。

你想想，若你的基金一年報酬率是15％，管理費是3％，表示你的投資報酬被抽走了20％，你獲利100萬，被銀行與基金公司拿走了20萬，長年累積下來，你的報酬率一定是會比海外ETF來的差。若每年管理費差2％，累積20年後的報酬差距是很可觀的。

如果你肯花時間去了解如何投資海外ETF，無論是透過國內銀行的複委託，或是直接到美國開證券戶，都是一個更好的選擇，但缺點就是無法讓你設定每個月3000、5000塊的定期定額，你必須要累積到一定的金額後才能單筆買進。