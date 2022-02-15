重疊確診足跡恐花萬元隔離，防疫旅館費用該由誰出？

隨著疫情擴散全台，現在與確診者足跡重疊或相關者，也有可能被匡列隔離，更有網友聲稱住進隔離旅館必須自費，有民眾表示不想掃簡訊實聯制，就是怕得自掏腰包花上萬元住防疫旅館。什麼情況會被匡列隔離？匡列後誰來埋單？

《遠見雜誌》報導，一旦該地縣市政府發現，你與確診者曾出入過相同高風險場域，例如餐廳內用、診所就診等，即有可能遭到市府判定需「匡列且隔離」。 首先，會先收到一封簡訊通知（實聯制）儘速返家並等待採檢。 如果經採檢確診，政府會將該匡列者送醫，一切費用由政府負擔；但如果採檢並未確診，就會產生自費的可能。

目前各縣市對於匡列者隔離者作法不一，雖然指揮中心允許若匡列隔離者能提供「一人一室」條件，就可以居家隔離，但不少縣市要求遭匡列者入住防疫旅館。補助方式也不一，除了中央每日1000元的防疫補償金外，入住防疫旅館的費用只有台北市、高雄市是由市府負擔，但其他如新竹市等縣市，必須由匡列隔離者負擔很大一部分的入住費用。

近日就有網友在PTT發文指出，說每掃一次實聯制就有機會「中14天隔離大禮包」，而且居家隔離的處所永遠不符防疫標準，加上集中檢疫所永遠是滿的，專車會直接載去防疫旅館，不僅卡一刷一個月薪水沒了，隔離完工作也丟了，讓網友質疑「憑良心講，你各位還敢再掃實聯制嗎？」

根據國家通訊傳播委員會統計，簡訊實聯制的數量在去年疫情稍緩、進入二級警戒期間略為減少，不過近期因本土Omicron疫情爆發，不少縣市嚴查簡訊實聯制登記，數量有再上升。

新竹民眾外出吃壽司，意外多付逾3萬元的隔離費

日前有民眾曾前往新竹巨城購物中心的壽司店用餐，12日晚間卻接到新竹市衛生局電話通知，表示該餐廳有確診者足跡，請該民眾前往防疫旅館隔離，但須自費，13晚得刷卡付費3萬3800元，引發網路熱議。新竹市衛生局回應指出，因為在餐廳用餐相關匡列者屬高風險，所以採取較為嚴格做法，未來有相同的情形，只要民眾可提供相關證明可符合1人1室，經過市府人員確認後，都會盡力協助安排，也會配合疫情變化滾動式調整。

不過該民眾據稱家中有客房和獨立衛浴，也有親戚可以提供一棟透天讓她隔離，理應符合一人一室條件，但市府人員未去確認，依然堅持要匡列者入住防疫旅館；此事被披露在PTT後引起輿論嘩然後，旅館突然通知，說配合政府防疫要求而降價，住宿一天2600元降至2000元，所以退刷了7800元。

屏東女醫確診百餘人居隔，院長買單逾200萬住宿費

屏東縣潮州鎮潮榮聯合診所日前有女醫師確診，擴大匡列156人住進防疫旅館，14天的費用算下來相當可觀，雖然中央防疫補償金，每人每日補助1000元，屏東縣也補助每人每日500元入住防疫旅館，但仍不足住進防疫旅館的費用。

潮州鎮潮榮診所粱姓院長表示，對於因院內醫師確診造成看診或民眾被匡列居家隔離，深感自責，主動向縣府表達負起企業責任，該案共135名本縣入住防疫旅館的居家隔離者，扣除縣府每人每天補助的500元，不足費用由該診所負擔，估計支出逾新台幣200萬元。

被匡列隔離要自掏腰包，有法源依據嗎？

時代力量立委邱顯智、民眾黨立委高虹安就呼籲，民眾如果被匡列居家隔離，防疫旅館的相關費用，國家應該買單。

邱顯智表示，為了防疫，匡列和隔離不是問題。真正的問題是，不少民眾在沒得選擇的情況下，必須「自費」、「被指定」在防疫旅館隔離。防疫旅館的費用，就算用破盤價一天2000元計算，隔離14日也要2萬8000元。扣掉中央每天1000元補助，還是要自行負擔14000元。

因為成本實在太高了，民眾可能採取的對策，就是消極不配合實聯制或疫調，反而造成疫情調查的破口。

邱顯智也指出，依據《傳染病防治法》規定，只有對入、出國（境）之人員，得採行必要防疫、檢疫措施，並得徵收費用（第58條、第59條）；法源依據並沒有針對曾與病人接觸或疑似被傳染者，也就是現在匡列的對象，「得徵收費用」的規定。

邱顯智表示，不只不該收費，還必須給人補償。因為這些沒有染疫的人，被預防性隔離而剝奪人身自由，是為了公共利益的「特別犧牲」，因此除了不應該收費之外，還要給予合理的補償。

立委高虹安則痛批，防疫旅館設置與管理的權責機制不清，有些歸中央管、有些歸地方管，一發生事情，中央與地方易互踢皮球，導致許多民眾申訴無門。

高虹安指出，今年1月衛福部長陳時中才公開聲稱「不管在哪裡被隔離，只要是被匡列的對象，都不用額外收費」但在上週的記者會上卻又表示，「專案匡列隔離措施的確可以公費入住集中檢疫所，但一般匡列隔離則要視各縣市政府的規定來支付隔離費用」。她痛批，如此滾動式變化的政策，再加上一國多制的費用規定，搞得民眾霧煞煞，對於台灣的防疫顯然是有害無益的。

指揮中心怎麼說？

針對近日網路流傳「擔心被隔離，不敢掃實聯制」，中央流行疫情指揮中心今（15）日表示，為提升我國社區防疫安全及確保國人健康，該中心重申居家隔離接觸者匡列原則；如有COVID-19確診個案，地方政府衛生局將針對確診個案於可傳染期間參與的各項活動進行詳細疫調，並依接觸時間及有無適當防護條件等，評估所有可能接觸人員的感染風險後，匡列接觸者名單，通知該等人員執行居家隔離、自主健康管理或自我健康監測等各項防疫措施。呼籲國人出入公共場域落實實聯制，才能保護自己與他人。