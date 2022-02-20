《閱讀寫作神救援！》：跟美食達人白居易〈荔枝圖序〉學超創意的「細分法」

文：高詩佳

美食達人白居易教你寫荔枝：〈荔枝圖序〉

創意小思路

寫作的手法裡，有一種神奇的「細分法」，是從拆解事物中得到靈感。在進行拆解時，要按照一定的程序進行，由外而內，循序漸進。

好比切火龍果，為了留下火龍果的皮，製作成創意料理，必須經過以下這樣的流程：先將火龍果洗淨，切成四等分，剝皮之後，再把果肉切小塊裝在盤裡。接著，剪去果皮上的棘皮，切掉蒂頭，將果皮切碎，就可以入菜了。

寫作時，可以像切水果一樣，把事物按照順序細分成好幾個部位，逐一進行處理（描繪），就可以把事物刻畫得很細緻。

接下來我們就先來看看，古文裡「細分法」的示範。

一、閱讀篇

閱讀素養

唐｜白居易〈荔枝圖序〉 荔枝生巴峽間①，樹形團團如帷蓋②。葉如桂③，冬青④；華如橘⑤，春榮⑥；實如丹⑦，夏熟；朵如葡萄⑧；核如枇杷；殼如紅繒⑨；膜如紫綃⑩；瓤肉瑩白如冰雪⑪；漿液甘酸如醴酪⑫。大略如彼，其實過之。若離本枝，一日而色變，二日而香變，三日而味變，四五日外，色香味盡去矣。 元和十五年夏⑬，南賓守樂天⑭，命工吏圖而書之⑮，蓋為不識者與識而不及一二三日者云⑯。

大作家白居易

白居易（西元七七二年到八四六年），字樂天，號香山居士，祖籍山西太原，生於河南新鄭，為唐代文學家，是中唐最具代表性的詩人之一。倡導新樂府運動，主張「文章合為時而著，歌詩合為事而作」，意思是：文章應當為反映時代而寫，詩歌應當為反映現實而作。

白居易是個神童，三歲就學會了「之」、「無」二字的用法，五、六歲就開始寫詩。他認為作品應該要平易近人，才能便於傳誦與流通，獲得更多人的共鳴，他曾經拿自己的詩給老人及小孩讀，結果都能讀懂。白居易與元稹齊名，號稱「元白」，又與劉禹錫唱和，並稱「劉白」。著有《白氏長慶集》。

注釋

① 巴峽：巴江、三峽之間，在四川東部和湖北西部一帶。

② 帷蓋：車子的簾幕與布蓋。

③ 桂：指「木樨」，葉子是橢圓形，與荔枝葉相似。

④ 青：綠色。

⑤ 華：同「花」。

⑥ 榮：開花。

⑦ 實：果實。丹：指朱砂的顏色。

⑧ 朵：指果串。

⑨ 繒：音增，絲織品的總稱。

⑩ 綃：音消，用生絲織成的絲織品。

⑪ 瓤肉：果肉。瓤，音攘。瑩：透明光潔。

⑫ 醴：音禮，甜酒。酪：奶酪。

⑬ 元和：唐憲宗年號。

⑭ 南賓守：指忠州刺史。白居易於元和十四年至十五年曾任忠州刺史。

⑮ 工吏：指畫工。圖：畫，動詞。書：寫，動詞。

⑯ 不識：沒有看過。不及：趕不上。

從〈荔枝圖序〉學超創意的「細分法」

我們現在常常有機會吃到荔枝，可是大家要知道，荔枝是中國南方特產的水果，古代的北方人很少有機會看到，更別說吃到了。大作家白居易為了讓親友們一窺荔枝的真面目，特別請畫工畫了一幅荔枝圖，寄給親友觀賞。

這篇序，就是他特地為這幅畫寫的，是一篇很生動的詠物散文。在文章的開頭，白居易先從大處寫起，交代荔枝的生長環境。然後按照順序，描寫它的樹、葉、花。最後，將焦點集中在果實，把果實細分成幾個部位，像是顏色、形狀、果核、果殼、果膜、果肉、果汁等，再一個一個進行細緻的描繪。

這篇文章很重視層次的分明，寫作的順序完全依照荔枝的特色進行：寫果樹時「由大到小」，從生長環境寫到樹、葉、花；寫果實是「由外而內」，從果串寫到果汁；寫生長規律是按照「冬、春、夏」的時序；寫色、香、味的變化是一日、二日、三日、四五日，「由短到長」。

白居易的〈荔枝圖序〉利用「細分法」，將荔枝寫得鮮活生動，讓人口水不自覺都要流了出來。這種生動、活潑的寫作方法，值得我們仿效。

故事新編

老畫工將袖袍一揮，筆走龍蛇，簡單幾筆就有了大概的輪廓，那安置在盤中嬌豔欲滴的小荔枝，在宣紙上似乎要化為真實。

仔細一看，荔枝的葉子像桂樹，就算在冬天還是綠的；它的花像橘樹，到了春天才盛開；果實的顏色像朱砂，在夏天成熟；結實纍纍，像葡萄那樣成串；果核跟枇杷的類似；外殼像紅色的絲織品，內膜則像紫色的織物；它的果肉晶瑩潔白有如冰雪，汁液酸酸甜甜的，就像奶酪或是甜酒一般；如果採摘下來，過一天顏色就變了，過兩天香氣也變了，過三天就走味了，四五天以後，顏色、香氣、味道全部都會走樣──只有圖畫能留得住它的新鮮甜美。

老畫工運筆揮灑自如，神態專注，又不失瀟灑自得。那果實、果肉，綠葉、紅殼，彷彿都融入了他的精神。不久，充滿靈氣的作品就完成了，讓人驚嘆！

二、寫作觀摩篇

先觀察，開始寫！

看完了詩人白居易描寫荔枝後，我們也可以找一種熟悉的水果，試著描寫看看。例如將鳳梨拆解成幾個部位來描寫，這麼做，可以表現自己的觀察力以及對鳳梨的豐富認識。寫作時運用譬喻法，將鳳梨的色、香、味描摹出來：

產地：原產於南美洲巴西、巴拉圭的亞馬遜河流域。 植株：像蓮座。 葉子：像劍一樣尖而厚，有鋸齒。 花朵：像紫色的松果。 果實：桶狀的圓錐形。 果皮：黃色或紅色，由一塊塊尖厚的皮覆蓋。 果實頂端：會長出叢生緊密的小葉片。 果肉：黃色或白色，香氣濃郁。 果芯：厚實的纖維。 果汁：金黃色的，味道香甜。

有創意的人，能夠將事物切割成許多薄片，再靈巧的加以組合，成為新奇有趣的文章。閱讀完〈荔枝圖序〉和寫作引導後，你也可以寫寫看！

寫作GO！

〈鳳梨〉 鳳梨原產地在南美洲巴西、巴拉圭的亞馬遜河流域，它的植株就像佛祖的蓮座；葉子如同刀劍，尖而厚，生有鋸齒；花朵像紫色的松果；果實如圓錐狀的桶子；果皮是黃色或紅色，由一塊塊尖厚的皮覆蓋，類似龜殼；果實的頂端長出叢生緊密的小葉片，像戴了深綠色的皇冠；果肉黃澄澄的，剖開來，滿室生香；果芯厚實的纖維雪白有如冰柱；金黃色的鳳梨汁香甜如同蜂蜜。

三、寫作練習室