2022/02/15,
醫療

翁啟惠團隊研發出廣效mRNA疫苗，能對抗Delta、Omicron等變異株

翁啟惠團隊研發出廣效mRNA疫苗，能對抗Delta、Omicron等變異株
Photo Credit: 中央社

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翁啟惠及其研究團隊，研究出廣效的mRNA COVID-19疫苗，不論是對抗COVID-19原始病毒株，還是變異株Alpha、Beta、Delta或Omicron，都能產生較高的中和抗體效價。研究論文亦獲得國際期刊《美國國家科學院院刊》（PNAS）接受刊登。

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）不斷出現新的變異株，使得目前施打疫苗的速度幾乎趕不上病毒變異的迅速。中研院院士翁啟惠及其研究團隊，研究出廣效的mRNA COVID-19疫苗，不論是對抗COVID-19原始病毒株，還是變異株Alpha、Beta、Delta或Omicron，都能產生較高的中和抗體效價。研究論文亦獲得國際期刊《美國國家科學院院刊》（PNAS）接受及發表。

《自由時報》報導，中研院院士翁啟惠、基因體研究中心研究員馬徹，率領團隊研發廣效mRNA COVID-19疫苗，不僅可誘發廣效抗體對抗各式變異株，更是全球首支可誘發針對S蛋白的強烈T細胞免疫反應的mRNA疫苗。繼去（2021）年年底向媒體發布研究結果，今年團隊的研究論文，更被接受並刊登於國際權威期刊《美國國家科學院院刊》（PNAS）

翁啟惠團隊之前已研發去醣化廣效棘蛋白（spike protein）疫苗，而且透過施打該支疫苗，也分離出可對抗目前所有變異株的超級單株抗體；該團隊進一步透過mRNA疫苗技術，打造出史上首支廣效mRNA疫苗，該支疫苗在小鼠實驗中證明可誘發超級廣效性中和抗體，不論是對抗原始病毒株，抑或是變異株Alpha、Beta、Delta、Omicron，都產生1萬以上的中和抗體效價。其抗體對抗各式變異株效力，是未修改過mRNA疫苗的5－8倍。

翁啟惠團隊在研究論文上提到，mRNA疫苗一直是個控制新疫情散布有效且快速的方法，經由注射mRNA疫苗，mRNA會在體內細胞被轉譯成蛋白質疫苗，幫助人體的免疫系統辨識。

本次團隊的研究成果發現，透過剔除COVID-19病毒棘蛋白受體結合位點（receptor-binding domain）以及S2位置上的醣分子，這樣設計出來的疫苗，能夠將不同變異株之間，更具高保留性的抗原表位（epitope），暴露給身體的免疫系統。

如此一來，能夠引起身體更強的抗體及CD8+ T cell的反應，也使這株疫苗在不同的變異株之間，仍能成功具有廣效性的保護力。

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圖片來源：PNAS March 1, 2022 119
抗原的醣化程度會影響抗體的產生。上圖為COVID-19的棘蛋白以及疫苗抗原設計的3D圖。藍色為醣基，紅色為受體結合位點，淺灰色是S1位置，深灰色是S2位置。最左邊是未經過任何改變的抗原構造，中間為剔除受體結合位點醣基的抗原設計，右圖則是剔除S2位置上醣基的抗原設計。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：楊士範


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