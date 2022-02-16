俄烏情勢與台海情勢可相類比嗎？中國是否趁勢出兵台灣？

俄羅斯重兵佈署烏克蘭邊境，兩國的衝突一觸即發，俄羅斯會入侵烏克蘭的時間點眾說紛紜，截至目前為止，雖然雙方軍事演練的動作頻頻，但還未發生具體的襲擊事件。

不過，歐美主要國家仍持續透過外交手段來緩解衝突發生，非歐洲地區的國家也相當關注，顯見國際社會對烏克蘭危機的重視，畢竟這可能會引爆二戰結束後最具規模的區域戰爭。

烏克蘭情勢不穩，俄羅斯軍事恫嚇不斷

俄烏兩國是否會開戰，專家們有不同的見解。

持不會爆發戰事的論點認為，俄羅斯的目的是固守自己的後花園，尤其是反對「北約東擴」，莫斯科舞劍意不在發動戰爭，而是希望透過軍事恫嚇來維護自己的地緣勢力；然而，判斷會有軍事衝突的觀點，則認為俄羅斯所提出的要求歐美國家不可能接受，就算不會全面開戰，仍有擦槍走火的風險。

從全球政治形勢來看，美國的態度具指標意義，美國雖然與歐盟、北約都站在「支持烏克蘭」的立場，不過，身為全球隊長的華府，仍積極與莫斯科、基輔進行外交博奕，這背後除了攸關著地緣政治板塊的改變，也有著戰略能源的考量，尤其是「北溪二號」的能源利益與安全顧慮，美國透過外交震懾力來向俄羅斯施壓，只是仍未取得具體的成效。

當然，烏克蘭危機也牽動著全球政治結構，倘若真的戰事成真，將可能有利於俄羅斯勢力西進；相反的，俄羅斯將會採取政治滲透的手段，在烏克蘭各地安插代理人，這些親俄勢力阻撓烏克蘭親美或加入北約，甚至政變。「無煙硝的戰爭」恐怕會延續俄烏形勢，歐美國家恐怕難有置喙的餘地，烏克蘭國內的政治紛爭將可能擴大，親俄勢力與莫斯科裡應外合，顛覆烏克蘭的對外連結。

俄烏情勢與台海情勢大不同，不該進行類比

有趣的是，距烏克蘭近7600多公里遠的台灣，近日也開始關注烏俄形勢的發展，尤其是有論者提及「今日烏克蘭，明日台灣」的謬論，認為台海情勢將受到牽連，這樣推論猶如去年8月時一再渲染「今日阿富汗，明日台灣」的討路一樣，無非是要唯恐天下不亂，表面上製造內部恐戰的心理，將「疑美論」套用在俄烏情勢之中，實質卻是替中國對台發酵「認知作戰」的目的。

其實，俄烏情勢和台海情勢相比，無論是整體形勢、歷史因素、對峙成因、地緣戰略、國際因素介入等面向都不一樣，以及主、客觀環境及條件也不同，根本無法類比；再加上，中國對於台海情勢的判斷，也和俄羅斯之於俄烏情勢不同，中國有著內部政治因素，以及北京冬奧、疫情的國家形象壓力，囿於既定「兩會」及「二十大」的政治議程，台海議題的操作必須可控。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

然而要注意的是，台海情勢與俄烏情勢不同，並不是意味中國會放棄對台武嚇，而是中國趁俄烏衝突對台出兵的機會並不高。

主要原因在於，中國要對台發動軍事占領，必須要有「一舉拿下」的把握；然而，以美國為首的西方民主陣營並不會放棄台灣的戰略地位，以及必須確保台灣在經濟與半體島產業鏈的穩定供應，這從近年來，國際社會對台海和平穩定的重視態度便可窺知，中國短期內仍不致於在台海區域內生事。

台灣需留意中國統戰，代理人製造政治紛爭

綜上所述，當下中國的對台策略仍會以「統戰」為主，結合在台親中勢力發揮滲透作用，以及標榜目前滯中發展的台灣樣板人物，「軟硬兼施」來干擾台灣社會對國家主權及身份的認同，同時不斷軍機擾台營造「灰色地帶」效應。

值得留意的是，中國對台施壓的動作，除了軍事恫嚇之外，還有國際空間的壓縮，以「一中原則」來阻撓台灣對外關係，這完全不同於俄烏之間的矛盾本質。

對台灣來說，毋須因為俄烏衝突而對台海情勢感到恐慌，兩者間完全沒有直接或間接的關聯性，而且在地緣政治結構上更是截然不同，過度延伸或穿鑿附會，不只是對全球形勢的誤判，更是落入中國對台製造紛亂的陷阱。只是，台灣仍必須謹慎應對來自中國的各種動作，可以從烏克蘭危機中檢視台灣的處境，尤其是「內部認同」的矛盾，往往成了敵人利用、分化的工具。

或許台海還未有軍事衝突的不穩跡象，但中國利用在台代理人們帶輿論風向、進行政治攻防，才是真正的危機，絕對不能輕忽！

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航