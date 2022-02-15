卡車司機反疫苗強制令抗爭：加拿大總理首度動用《緊急狀態法》，必要時可直接凍結示威者銀行帳戶

加拿大卡車司機為反對COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗強制令，發起「自由車隊」（Freedom Convoy）行動。不過對於「自由車隊」行動 ，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）認為這場抗議「不合法且危險」，動用《緊急狀態法》（Emergency Act），成為首位動用這條法律的總理。《緊急狀態法》賦予加拿大政府極大權限，不但可以禁止人民在特定地點集會，而在動用《緊急狀態法》後，政府更能凍結示威者的銀行帳戶。

不過對於杜魯道的作法，各方看法不一。加拿大公民自由協會（Canadian Civil Liberties Association）認為《緊急狀態法》「威脅民主與公民自由」。魁北克省長也曾指出，一旦動用這條法律，可能對示威現況「火上加油」。

杜魯道：宣布緊急狀態，必要時凍結帳戶

《衛報》報導，加拿大總理杜魯道針對「自由車隊」行動，首度動用《緊急狀態法》。杜魯道表示，《緊急狀態法》下的措施，是暫時性的，且只適用於特定地區。

《紐約時報》報導，《緊急狀態法》將賦予加拿大政府極大權限。杜魯道以及加拿大內閣閣員指出，動用《緊急狀態法》後，將允許政府凍結示威者的銀行帳戶、並清除渥太華、亞伯達以及曼尼托巴等省的示威車輛。

杜魯道表示法案是最後手段，也強調：「我們並沒有妨礙人民合法抗議的權利。」同時表示不會動用軍力。

杜魯道是首位動用《緊急狀態法》的總理。加拿大政府上一次動用緊急狀態相關權力，是在50年前，由杜魯道的父親皮耶·杜魯道（Pierre Elliott Trudeau）援引《戰爭措施法》（War Measures Act），應對1970年魁北克分離組織的「十月危機」。

《緊急狀態法》，會造成什麼影響？

《BBC》指出，1988年通過的《緊急狀態法》，要求緊急狀態的發布只能用於「嚴重危及加拿大生命、健康或安全的緊急狀況」，而合法的抗議並不符合緊急狀態的發布條件。不過杜魯道認為，這場抗議「不合法且危險」，同時認定卡車司機的抗議是「對執法部門依法行政的嚴峻挑戰」。

《衛報》報導，杜魯道援引的《緊急狀態法》中，聯邦政府可以禁止人民在特定地點集會，同時更允許官員徵用私人拖吊車。加拿大副總理方慧蘭（Chrystia Freeland）指出，《緊急狀態法》將禁止民眾使用群眾募資網站，來進行非法活動。另外自由車隊行動中，抗議者使用卡車的廠牌公司，也會連帶受到懲罰。

方慧蘭更在14日的記者會中表示，銀行可以在沒有法院命令的情況下，凍結抗爭者的個人戶頭。另外任何參與示威的人，車輛保險也可能遭暫停。

緊急狀態的隱憂：限制自由、火上加油

不過另一方面，加拿大公民自由協會（Canadian Civil Liberties Association）反對杜魯道的作法，指出《緊急狀態法》會「威脅民主與公民自由」。

加拿大魁北克（Quebec）、曼尼托巴（Manitoba）、亞伯達（Alberta）以及薩克其萬（Saskatchewan）4省省長，則表示，他們省內不需要《緊急狀態法》。魁北克省長盧戈（François Legault）更曾在杜魯道援引《緊急狀態法》前，指出政府一旦動用這條法律，可能對示威現況「火上加油」。

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核稿編輯：楊士範