零碳美妝，歐萊德揭露碳數字，讓消費者減碳有感

去年，歐萊德成為全球第一個美妝零碳企業。身為全球ESG企業的領航者，當各界正在焦頭爛額詢問到底要如何做到零碳時？歐萊德已連續兩年以直接排放、間接排放及範疇三的邊界範圍達成全面性碳中和！

歐萊德獲得SGS認證碳中和宣告確證聲明書 Photo Credit：歐萊德

在董事長葛望平宣布收到來自第三方SGS確證的剎那，全體同仁忍不住起身鼓掌，內心的激動無法言諭。這張紙代表的不僅僅是一個數字，而是一個企業15年來持續朝綠色實踐的成果。

「全球的品牌都會變綠，遲早而已。」這句話出自2006年一家剛起步的台灣髮妝品牌歐萊德創辦人葛望平。當時，沒有人知道什麼是「綠色」？教科書沒有教、業界沒有學習對象，就像在一片荒蕪的曠野中開路，歐萊德一步一腳印制定了產業綠色標準。2010年，與供應鏈共同完成全球第一支洗髮精的「碳足跡盤查」，2011年完成全球第一支零碳洗髮精。

要談碳中和，先問「邊界範圍」

許多人可能不知道碳中和範疇定義；以一瓶洗髮精為例，原料取得、製造生產、運輸銷售、廢棄回收四個階段的碳排放量加總約只佔總碳排放量的8%，而在消費者使用階段，包括洗髮的沖洗用水、加熱使用的電所產生的碳排放則高達92%，因此很多企業所討論的碳排放，事實上常常忽略消費者的使用情境。

台北凱達飯店全房皆使用歐萊德洗沐備品，旅客洗沐所使用水、及加熱所需的用電，歐萊德都涵蓋做到了「碳中和」，成功幫助凱達飯店及旅客一年減少約243,970kg生活碳排放，相當於22,178顆20年生大樹的吸碳量；另一間位於東部知名度假飯店理想大地，在環境清幽的花蓮地區，打造大自然清新沐浴感受，同樣使用歐萊德旅宿備品，減少約189,504kg生活碳排放，相當於17,228顆20年生大樹的吸碳量。全台一年有3,294個旅宿、飯店業房間。都搭上這班「零碳洗沐列車」。

歐萊德僅為一家300人不到企業，有四位永續管理師 Photo Credit：歐萊德

數據透明化，消費者減碳有感

「你選擇歐萊德洗髮精，我們為你做到碳中和」葛望平不改綠色傳教士的使命感，以產品的地球足跡在紙上畫著解釋，消費者使用的碳排放，不會因爲製造商只計算生產製作的直接碳排而消失，企業要不要做，決心二字而已。

然而面對消費者，要溝通零碳，真的是難上加難！即便氣候變遷的議題升溫，各國不斷地喊出零碳時間表，來到終端消費者面前，選擇零碳產品依然只是名詞，不是動詞。

「同仁組織的永續圈，在這時產生強大的效益！」葛望平回想起幾個月前的永續會議現場。擁有三個永續圈的歐萊德，每季召開會議，讓各圈同事自由發揮，提出各種天馬行空的想法。在某場會議中同事舉手提出，何不把每個產品所產生的碳排放以及歐萊德為消費者抵換和減少的碳在網路平台「揭露」！讓消費者真實明白，生活中每一個食衣住行的選擇，都在決定我們共同的未來。

Photo Credit：歐萊德

歐萊德付諸行動，執行了碳數據的揭露計畫！現在只要上到歐萊德官方購物平台，就能一目了然各種洗沐護用品的生活碳排量。結帳時，系統還會貼心加總本次消費可以爲地球減多少碳，數據公開透明。對於一家不到300人的企業而言，此舉不但創產業之先，更可以說是全球ESG的企業典範。

綠色時尚，永續未來，就像葛望平分享：「環保不是苦行僧」，它可以同時與科技、人文、美學結合。「零碳」，歐萊德透過15年的努力為台灣搶下綠色發言權，也讓台灣在世界舞台被看見。