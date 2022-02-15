新增本土5例、死亡1例：出現首例確定Omicron死亡個案、140萬劑莫德納抵台

中央流行疫情指揮中心今（15）日公布國內新增5例本土案例、1例死亡，指揮官陳時中表示，新增的1例死亡，為首例確定Omicron確定死亡個案，有慢性病史，且與歌友會案相關。

此外，今日有140.48萬劑莫德納抵台，而明（16）日將開放第23期疫苗追加劑接種預約。

新增本土5例、死亡1例，出現首例確定Omicron死亡個案

指揮中心今日公布國內新增45例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為5例本土個案及40例境外移入（13例為航班落地採檢陽性）；另確診個案中新增1例死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為2例男性、3例女性，年齡介於20多歲至40多歲。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為25例男性、15例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，分別自美國（8例）、印度及新加坡（各3例）、澳大利亞、菲律賓、越南及日本（各2例）、英國、西班牙、阿爾及利亞、加拿大、法國、香港、義大利、瑞典、德國、荷蘭、印尼、巴西及阿根廷（各1例）移入；另5例調查中。入境日介於今（2022）年1月5日至2月14日。

指揮中心表示，今日新增1例死亡個案（案18138），為80多歲本國籍女性，具慢性病史，是歌友會司機所載送的洗腎病人，因有就醫需求，於今年1月10日由衛生單位安排住院隔離，1月19日隔離期滿前採檢確診，繼續隔離治療，於2月4日死亡。

指揮中心針對今日新增的5例本土個案進行說明。首先案19794與案19795為嘉聯益電子廠員工。由於嘉聯益電子廠與案19430相關，為準備復工，昨天進行大規模採檢，採出案19795，而案19795的丈夫案19794雖然在不同區域工作，也採檢出陽性。目前已採檢案19794的68名同事，結果則均為陰性，目前也將擴大匡列。

另外新增1例桃園機場航警（案19763），感染源尚待釐清。案19763曾在1月21日至2月21日做過兩次PCR，5次快篩也均為陰性。不過曾在12日時接觸落地採檢陽性的7例個案，然而7例個案到集檢所二採的時候，4例檢驗陰性，另外3位中，只有1位ct值較低，但也沒有與航警直接接觸，因而傳播途徑還有待釐清。

最後2例則與亞旭電腦廠相關，是在居隔期滿後，由陰轉陽的個案。

案19592防疫旅館染疫，境外移入改判本土案例

指揮中心指出，另今年2月12日公布之案19592境外移入病例，經疫調及基因定序後改判為本土病例。

指揮中心表示，案19592從中國回來，檢疫期滿後發病傳染給家人。經過基因定序釐清，感染來源是防疫旅館隔壁的案19348，為與桃機傳播鏈相關的日翊員工。由於基因序列與桃機傳播序列一致，因而改判本土。

內政部公布元宵後宗教場所、集會活動防疫措施

內政部指出，在15日元宵節之後，宗教場所以及宗教集會活動防疫措施，會恢復春節專案之前，同時針對需注意的事項進行說明。

首先是口罩配戴，內政部表示，神職人員、執事、其他主持儀式人員以及民眾，仍須全程戴口罩。第二是餐飲，內政部指出，餐會、宴席不得逐桌敬酒敬茶，而用餐時間也須維持社交距離。

第三是住宿的部分，可提供香客大樓等非內部人員暫時住宿的場所，但除同住家人外，以1人1室為限。最後，繞境、遊行及500人以上的宗教活動，則需先提報防疫計畫給活動地點的地方政府，經同意後才能辦理。

Photo credit: 指揮中心

16日起，開放第23期疫苗接種預約

指揮中心指出， COVID-19公費疫苗預約平臺將開放第23期疫苗預約，提供「已完整接種兩劑COVID-19疫苗滿12週且滿18歲以上」的民眾預約接種疫苗追加劑。



指揮中心表示，只要在2021年12月5日前完整接種兩劑疫苗，且滿18歲以上的民眾，都可以預約這一梯次的疫苗追加劑。疫苗預約採分流，55歲以上民眾預約時間是2月16日上午10時至2月18日中午12時；38歲至54歲民眾預約時間是2月16日中午12時至2月18日中午12時；18歲至37歲民眾的預約時間是2月16日下午2時至2月18日中午12時。

指揮中心說明，疫苗施打時程是從2022年2月21日開始，2月27日結束。另外民眾可於2月15日下午2時起於預約平臺進行預約資格查詢，不再另外發送預約提醒簡訊。

今年第二批採購莫德納疫苗抵臺，共140.48萬劑

指揮中心表示，2022年第二批採購莫德納疫苗140.48萬劑，於今日下午抵達桃園國際機場，完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。指揮中心也指出，這批疫苗的效期至2022年4月25日。

指揮中心指出，2021年7月22日與莫德納公司簽署的疫苗供應合約中，今年預定供應2000萬劑疫苗，加上這批，目前共有291.69萬劑到貨。

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核稿編輯：楊士範