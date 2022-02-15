普亭真的會出兵嗎？一次看懂西方各國目前對烏克蘭局勢態度

文：張瑞邦（Tucker Chang）

烏克蘭與俄羅斯之間的潛在軍事衝突不斷升溫，戰爭似乎一觸即發，然而克里姆林宮真的會出兵烏克蘭嗎？

根據泛歐媒體《歐洲動態》（Euractiv）報導，一項由德國智庫「歐洲外交關係協會」（ECFR）於今（2022）年2月9日發布的民調發現，在參與調查的7個歐盟國家中，法國、德國、義大利、瑞典等國，皆有超過5成的受訪民眾相信俄羅斯將於今年入侵烏克蘭，更有高達73％的波蘭民眾深信俄方出兵是必然會發生的局勢；而在調查中，僅有44％芬蘭人民認同此項觀點。

近期亦有諸多國家建議其公民應立即離開烏克蘭，因其擔心烏、俄兩國的衝突已箭在弦上，部分國家的中央政府甚至給出了莫斯科當局是否出兵烏克蘭的判斷及時程揣測。

美國：「俄羅斯現在隨時可能出兵！」

根據《澳洲廣播公司》（ABC）報導，目前俄羅斯集結超過10萬兵力於俄、烏邊界，對此，華盛頓當局也一再對外表示危機迫在眉睫。

美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）便認為，俄羅斯大舉入侵烏克蘭的軍事行動「隨時可能會發生」。

「雖然美方無法完全預測是哪一天，但當前就是有可能發生的時間，俄羅斯甚至有可能在冬季奧運期間內攻打烏克蘭。」蘇利文強調。

《法國24電視台》（France 24）則轉述美國常務副國務卿溫迪・謝爾曼（Wendy Sherman）的說法表明，儘管國際間不斷向莫斯科當局施壓，但當前的每個跡象都顯示，俄羅斯將在今年2月中旬左右出兵烏克蘭。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）於2月13日稱，其相信俄羅斯已準備好入侵烏克蘭，裴洛西也提及，她能理解烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）「試圖淡化俄羅斯的威脅，並呼籲烏克蘭人民不要恐慌」等舉措，是希望烏國經濟不會受到影響。

「然而如果我們（美國）不以經濟制裁和其他手段來對抗俄羅斯的威脅，那克里姆林宮官方必會入侵烏克蘭。」裴洛西補充說道。

此外，《澳洲廣播公司》依據美國情報部門的內幕消息指出，俄羅斯最早可能在2月16日就會採取入侵行動，然而據《路透社》（Reuters）報導，已有美國高層於同月13日表示，他們無法證實俄羅斯計劃在2月16日入侵烏克蘭的報導，並強調美方僅會透過其所知的訊息來盡力防止俄羅斯的攻擊行動。

英國：「俄國可能在冬奧結束前入侵」

與美國的態度一致，英國認為烏克蘭邊境遭入侵的危機已經到了「關鍵時刻」，且英國亦同美國判定，俄羅斯很有可能在2月20日北京冬季奧運會結束之前下令攻打烏克蘭。

「我們掌握的所有資訊皆表明，俄羅斯隨時可能計劃入侵烏克蘭。」英國政府的一位發言人宣稱。

《路透社》亦轉述此發言人的說法表示，若俄羅斯入侵烏克蘭，這將是歐洲幾十年來最大的區域安全危機，但英國首相森（Boris Johnson）仍努力與北大西洋公約組織（NATO，以下簡稱北約）盟國合作，會在未來幾天宣布對烏克蘭最新的軍事協助計劃，且英國一直以來也向烏克蘭軍方提供反戰車武器及相關人員訓練。

「局勢降級和採用外交手段緩和潛在衝突，仍有機會做到，首相強森將繼續與我們的盟友一起盡最大的努力，化解烏克蘭當前危機。」該發言人說道。

英國首相強森亦表示，其將於近期訪問歐洲，以爭取更多歐洲國家支持，藉此結束北約與俄羅斯的僵局。《路透社》報導指出，雖然目前無法得知強森將訪問哪些歐洲國家，但根據其內閣辦公室表示，強森希望與北歐諸國及波羅的海國家進行更多有關烏克蘭危機的討論。

法國：「普亭沒有任何準備要入侵的說詞」

相較於美國、英國等西方國家對俄羅斯即將出兵的判斷，法國的態度則趨於保守。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）於2月12日與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）通話後，透過法國官員表示：「在與普亭的長談中，法國方面感覺不出來其有要對烏克蘭發動侵襲的跡象。」且普亭在通話中主要是想傳達「西方指控俄方可能侵略烏克蘭的指控是『挑釁揣測』」之訊息給馬克宏。

事實上，馬克宏在2月7日於莫斯科當地與普亭面對面會談後，便表示其相信烏克蘭與俄羅斯的衝突不會再升級，馬克宏也隨即飛往柏林，與德國及波蘭領導人共同表達對烏克蘭主權的支持。

《英國廣播公司》（BBC）於報導中亦稱，一位法國官員在7日的會談結束後告訴與會記者，事實上法、俄兩國領導人已經同意，俄羅斯在烏克蘭北部邊境舉行的軍事演習結束後，莫斯科當局將從白羅斯境內撤軍。

然而，對於當前的烏克蘭危機，馬克宏依然提醒，法國仍對俄羅斯的軍事集結保持高度的關注和警戒，希冀藉此避免最壞的情況發生。

法國總統馬克宏（左）與俄國總統普亭（右）｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

俄羅斯對西方的指控也有要話要說

俄羅斯迄今為止，一再否認其對烏克蘭有任何採取軍事行動之計畫。據土耳其《廣播電視公司國際頻道》（TRT World）披露，美國總統拜登（Joe Biden）和俄國總統普亭於2月12日針對烏克蘭危機進行一小時通話後，俄羅斯政府外交事務顧問鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）隨即便指出，此次對話彰顯了西方國家「歇斯底里」的態度已達頂峰，這實在相當荒謬。

鄂夏柯夫也批評美國一直以來對俄羅斯即將入侵烏克蘭的說法，其甚至抨擊了美國人公佈「俄羅斯入侵烏克蘭的確切日期。」