月底到了也不怕被朋友們喝到破產的「高CP值」酒款推薦

文：Grace Lee

雖然打過疫苗的本人及朋友們，對於疫情回溫的擔憂已沒有去年那麼大，在符合政府規定下，也不會拒絕在過年期間極度冷清的台北走走春、喝喝酒、促進消費，但畢竟對「酗酒者」而言，在家喝酒還是剛性需求。

例如出門在外有時候會喝到雷酒，或點一杯酒要等上半小時，讓我跟黃金獵犬一樣流著口水痴痴等待那杯喝三口就沒的調酒，一晚三、四杯，花了兩張小朋友也毫無微醺感。畢竟，酗酒者追求的喝酒不是就要喝醉嗎？

每每想到這種情節，都覺得不如邀請朋友來家裡喝到爽、摸個兩圈。在去年收入縮水、年終有跟沒有一樣、還要包紅包給爸媽之際，推薦以下兼顧荷包又高CP值的大口喝、不怕朋友喝不夠、自己慢慢喝都可以的推薦酒款。

容量：1800ml

濃度：8％

購於：Facebook團購社團

價格：$600 ~ $750

推薦點：招待那些說「我不太喝酒」的妹子，如果沒喝幾杯可能就醉了，就算把喝不完的倒掉也不會心疼（想想看，白酒或香檳倒掉多傷心啊）。

這系列的梅酒我最初是在團購社團發現，當時覺得難得跟日本賣的價格差不多，合理，1800ml的容量也直逼成年人一天要喝的水量了，一罐拿出來很豪邁。

赤梅酒添加葡萄、紫蘇、梅子三種多酚，喝起來像是給成年人喝的蔓越莓汁，冰鎮或加冰塊直接喝不會太甜；白梅酒則是酸甜口感，喜歡偏酸的酒友也可冰鎮直接喝，但個人覺得加氣泡水喝比較適合。

補充一下，有人會說「梅酒喝不醉啦」，確實對資深酗酒者這很像飲料，但我也曾看過朋友一晚拚掉半支白梅然後喝醉變關老爺的，就是因為像飲料，喝得又快又多，所以反而容易醉啊！

容量：700ml

濃度：37.5％

購於：大潤發

價格：$179

推薦點：打算要與朋友喝爛醉，又怕喝到便宜酒瞎掉的時候。

去大潤發看到這支，第一眼以為是哪個東南亞國家包裝成歐洲進口酒的琴酒，再三確認原產地是英國無誤後，因為價格便宜到誇張，即使當下有點怕喝完會瞎掉，但充滿實驗精神的我還是買回來試喝了。

首先，我一天喝了半瓶但沒有瞎掉。至於酒，味道雖然淡淡的，但該有的琴酒味道都有，雖然尾韻仍有點「酒精味」因此不建議純喝，要加通寧水比較舒爽。這一整支700ml不到200元，在外面喝一杯都不止這個價，從口味到價位，都非常適合跟朋友們暢飲使用。

容量：750ml

濃度：13.5％

購於：家樂福

價格：$285-$360 （有時有折扣）

推薦點：家樂福24小時都有賣，不怕半夜喝完不能buy

這可愛的貓頭鷹紅酒，我想用「不複雜但很順口的酒」來形容它；就有如談了幾次失敗感情，或交友軟體上滑了好幾十個對象但不知道到底哪個好而心累的你，半夜酒喝不夠去添購時，到超市看到琳瑯滿目紅酒，覺得心已經夠累了還不知道要挑哪一支，貴的下不了手、便宜的怕喝起來像工業酒精時，選貓頭鷹就對了。

口感真的剛剛好，有點煙燻但不是煙燻到像吃了一口活性碳、辣得剛剛好不會讓你不知道眼睛該看哪裡、有莓果的香甜但不是甜到傻白甜。這支紅酒適合慢慢品嘗也適合酗酒使用，經本人人體試驗，自己喝完一整支隔天頭不會痛（但每人體質不一樣，僅供參考）。

容量：750ml

濃度：14％

購於：好市多

價格：$269

推薦點：大眾口味、口感柔順、價格漂亮、方便購入

畢竟在各種酒類中，紅酒才是我的真愛，所以自私的在這裡多推薦一支紅酒。

這支波爾多酒神除了適合搭配肉類食物之外，也很適合純飲，算是大眾都能接受的口味，對於這價格來說，取名為「酒神」也算對得起名號。好市多賣的價格比較便宜，但畢竟好市多不是每個人家樓下都有一間，若需應急之時，收購超市王全聯也買得到，雖然價錢稍貴一些，但補貨方便。

容量：700ml

濃度：40％

購於：全聯

價格：$648-$800

推薦點：喝起來和精品白蘭地差不多，但售價只有零頭

有在喝XO的人就知道，像是人頭馬、軒尼詩這些知名品牌，基本款就要動輒3000元以上，所以當時看到這支法國XO居然不到1000元，先再三確認不是貼牌，之後決定買下，如果不好喝的話就等朋友喝茫時，讓他們Shot掉就好。

回家實喝後，發現味道出乎意料的很可以，那些知名品牌XO該有的味道都有，口感順、也有濃郁的葡萄香，適合作為開胃酒或餐後細細品嘗。後來在一個場合遇到酒商，才知道St-Remy有點像是法國農會的產品，少了些行銷開支，回饋到價格，所以CP值超高。

至於那些覺得白蘭地好像都大老闆們抽雪茄在喝的人，當時酒商也透漏一個撇步──加蘋果蘇打一起喝，意外受到女孩兒們的喜愛，以這支XO的價格，當許多朋友來家裡時，單喝或做些簡易版調酒，都再適合也不過了。

#06：帝雀斯蘇格蘭威士忌TEACHER’s Blended Scotch Whisky

Photo Credit：TEACHER’s Photo Credit：TEACHER’s

容量：200ml / 1000ml

濃度：40％

購於：7-Eleven、全家、酒專

價格：$130 / $350-$500

推薦點：方便好買而且經過各種喝威士忌的友人認證

應該是這篇介紹的酒中最好購買的一支，在大部分便利商店都買得到，而且價格便宜到驚人，但口味感覺一點也不便宜。