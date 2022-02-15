電通智能中心行銷科技解決方案產品經理王韻琦，獲選2022年大中華區最值得關注女性

Campaign報導中指出，儘管面臨疫情的挑戰，王韻琦從未停下學習與創新的腳步，透過與技術團隊的頻繁溝通，持續領導電通智能中心的行銷技術團隊，透過無界的跨市場、跨品牌的合作達到銷售目標、獲得獎項肯定、贏得新客戶，並憑藉著積極的態度和專業，不斷在新市場嘗試創新，因而能在競爭激烈的參賽者中脫穎而出，獲頒此殊榮。

電通智能中心行銷科技解決方案產品經理王韻琦(Regina Wang)表示：「謝謝電通提供團隊自由與互相支援的環境，讓團隊可以大膽嘗試新的做為，以獲得創新帶來的突破。藉由廣告自動優化機器人啟動品牌行銷數位轉型，在過去兩年驗證了行銷科技如何幫助品牌抵抗環境的未知與變化，這是行銷科技化的第一步。未來我們也將持續邀請更多同業夥伴跨界參與並鼓勵品牌勇於嘗試，讓AI科技成為行銷人的得力助手，共同發揮更大產值。」

電通智能中心行銷科技解決方案產品負責人陳宗斯(Jason Chen)認為：「Regina 為電通智能中心導入首款開發的行銷科技產品，導入過程中不但充分掌握使用者需求、開發資源與時程進度間的平衡，亦運用其行銷專業，將產品行銷推廣做了多元規畫與嚐試，在科技顛覆行銷產業的年代中，是少見的行銷與科技混血人，成功的將行銷與科技專業的結合做出了最佳詮釋，同時也展現出電通智能中心以數據驅動解決方案的優異成果。」

電通智能中心總經理王冠翔(Sean Wang)認為：「在電通集團我們鼓勵員工盡情發揮與創造以協助客戶與產業邁向更好的未來；無論是集團或各品牌都致力於營造開放自由的環境，在這裡我們以數據為本結合科技與創意，持續創造出多元解決方案，並期望能不斷地養成像Regina這類優秀人才，引領產業前進的同時也讓台灣的人才與表現被國際看見與肯定。未來電通智能中心與電通集團會繼續攜手廣納更多深入市場趨勢、消費者數據、行銷技術、專案與產品管理的專業人才，做為台灣代理商集團中最大的行銷科技團隊，我們會持續強化電通智庫與趨勢判讀、建構更豐富的電通獨家數據，以及人機協作的環境與應用，全力協助集團與客戶進行數位轉型。」

2021年成立的電通智能中心(dentsu Solution Center)是電通行銷傳播集團下的智庫與行銷科技應用中心，實現透過數據洞察與產品開發提升服務價值與工作效率，為客戶創造最大行銷效益。透過電通智能工作平台(dentsu pro)，除了提升內部團隊的專業效能，並建立智庫以獨創的方法論和獨家產品支援商業轉型，提供客戶以數據驅動的解決方案，擴大行銷效益，共創前所未見。

Campaign「大中華區最值得關注女性Woman to watch Greater China」獎項自2021年起從Campaign「Woman to watch APAC」獨立出來進行遴選，旨在表彰大中華區於過去12個月裡在市場行銷與傳播產業的傑出女性，她們有勵志的故事和卓越的商業成就，並且有能力推動所在公司向前發展，並激勵著身邊其他人。她們不一定是處於職業生涯巔峰的女性，本獎項也鼓勵已取得諸多成就但有潛力走得更遠的女性參與。

2022年完整獲獎名單