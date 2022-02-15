2022/02/15,
教育

3月正式公告方案：全台高中生有望「晚點到校」，早自習、第八節課禁考試

3月正式公告方案：全台高中生有望「晚點到校」，早自習、第八節課禁考試
Photo Credit: 中央社

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按教育部國教署規定，現高中職每周需有3天早自習要到校，教育部長潘文忠今（15）日表示，接下來朝會將會以最少量考量，增加更多學生自主規劃時間，也強調第一節課之前及第八節都不能考試、不能納入學業評量，現階段以高中為主、中小學部分實施。

國高中學校學生上學時間長，近年有民眾在公共政策網路論壇發起「延後上學時間」連署後，相關議題引起廣大迴響，繼北市成功高中宣布取消強制早自習、廢除朝會後，教育部長潘文忠今（15）日宣布，目前將朝各高中第一節前不得要求學生強行到校，也禁止考試等活動，鼓勵學生自由學習。教育部正與各縣市政府做最後討論，預計今年3月公告正式方案。

（中央社）網友於民國109年12月提案將國高中上課時間改為9時30分到下午5時，迅速通過附議門檻提案。這項議題獲得行政院政務委員唐鳳重視，於110年1月決議列為協作議題，教育部隨後透過公聽會等方式，收集各界意見並凝聚共識。

教育部長潘文忠今天下午在教育部接受媒體訪問，被問及「延後到校」議題，他表示，經過多次公聽會和網路平台討論，各界一開始意見分歧，許多民眾尤其擔心會影響學校課程和家長作息。

經過不斷溝通，潘文忠表示，目前已逐漸聚焦，關於國高中第一節課前的時間，會朝減少例行性朝會次數，以及規定不能考試等方向著手，增加學生自主運用空間。第8節課也會規範不能舉辦納入學業成績評量的考試。

潘文忠解釋，許多學生都提到，老師會在早自習安排考試，導致學生不得不趕路到校，深怕會影響課業成績。潘文忠強調，教育部訂出的會是「最低標準」，例如週會最多不能超過幾次，至少要有幾天讓學生自主規劃等。學校如果想更進一步，例如統一延後到校時間，只要經校務會議等程序，做好配套，都會有調整的空間。

潘文忠說，目前主要是高中階段會有更多彈性，部分規範也會將國中一併納入，畢竟學生已要步入成年，應給予更多自主運用、學習生活管理的機會。國小部分，因學生年紀較小，與父母作息連結性高，會再逐步討論。

潘文忠表示，因「延後到校」等政策調整，希望能達到全國步調一致，近期將和各縣市代表討論，預計3月初對外公布細節。

《蘋果新聞網》報導，按教育部國教署規定，現高中職每周需有3天早自習要到校，另2天為自由運用，潘文忠表示，接下來朝會將會以最少量考量，增加更多學生自主規劃時間，也強調第一節課之前及第八節都不能考試、不能納入學業評量，現階段以高中為主、中小學部分實施。

《聯合報》報導，台灣青年民主協會指出，教育部2016年訂定「教育部主管高級中等學校學生在校作息時間規畫注意事項」，內容就已經明定每周的2節早自習時間，應開放由學生自由選擇參與。但各縣市做法不一，新北市、台中市、高雄市還出現市立高中和國立高中上課時間「一市多制」情形。

仍有76%的學校，針於早自習未到的學生，仍會記警告或處以愛校（勞動）服務，不符合教育部現行法規要求。

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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：楊士範


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