國語辭典將「外公外婆」加註「祖父祖母」引發網路論戰，教育部：確保與時俱進

教育部辭典近期修改「外祖父母」詞條引起討論，教育部長潘文忠今（15）日表示，主要是考量現今語言使用情況和性別平權，「外孫、外孫女」詞條也會相應調整。網路上有些人認為祖父母不再分「內外」讓愛沒有區別，但也有學者認為，這完全弄錯稱謂中極重要的親屬系譜觀念。

時代力量立委王婉諭日前在臉書上表示，教育部線上國語辭典有性別歧視問題，經要求改善後，已得到教育部回覆，如外祖父、外祖母、外公、外婆等，原先在辭典中的解釋為「對媽媽的父母親」的稱謂，調整過後加註了「今亦稱祖父、祖母、阿公、阿嬤」。

王婉諭說，她家的孩子過去也不理解，「為什麼爸爸的爸爸媽媽、跟媽媽的爸爸媽媽，會有內外的差異？為什麼媽媽的爸爸媽媽是外公外婆？不都一樣是阿公阿嬤、爺爺奶奶嗎？」所以，他們大多都是依照家族或是長輩稱呼的習慣，直接稱呼阿公阿嬤或爺爺奶奶。

王婉諭認為，如今這樣的改變，也更加符合我們的生活樣態了，不論是爸爸的爸媽，或是媽媽的爸媽，祖父祖母對於孫子的疼愛，都不會有內外之分。

不過上述調整在近日引起網路廣泛討論。

國立台灣師範大學國文系教授林保淳於臉書痛批，王婉諭因為自家的小孩分不清楚祖父母與外祖父母的區別，就打著「性別平等」的旗幟，要求教育部辭典更改其定義，一律稱「祖父母」，而教育部居然「從善如流」。

林保淳認為，語言是約定俗成的，私底下的稱呼，只要能明白達意，叫外祖父母為阿公、阿嬤，也未嘗不可，但一個小孩，同時有祖父母、外祖父母，總得在稱呼上有所區別，才分辨得清。他認為傳統稱謂中極重要的親屬系譜觀念，被王婉諭弄巧成拙。

聯合報記者李光儀也指出，其實可以理解王婉諭說外公外婆的「外」字是性別歧視的邏輯，但「不代表她的邏輯是對的」。

李光儀說明，外祖父母的「外」，和中國傳統上的氏族有關，意思不是「外人」，而是「非本姓家族」，古代所稱的「外戚」，指的就是妻族。如果「外」在親屬關係裡是歧視，那怎又會有稱妻族的人「內弟」，稱妻子「內人」，稱丈夫「外子」？

李光儀認為，如果要追本溯源，所有有典故和歷史背景的語詞，大概都很難不被抓到和現代價值觀違背的地方。但語言文字經過長時間發展，都會賦予不同的價值意涵。外公外婆的稱謂有沒有歧視，取決於稱呼和被稱呼的人怎麼想，「心裡有歧視的，才會覺得別人有歧視吧。」

不過，也有網友持不同看法。

網紅媽媽「我是EE媽 我的幸福態度」於臉書表示，她是未婚的單親媽媽，小孩出生後幾乎是沒有爸爸這個角色存在的，孩子稱呼她爸媽都是以阿公阿嬤這個稱呼為主，不會特地去說是外公外婆，不過曾經聽到親友說，要她的弟弟趕快結婚生子，這樣才能抱孫，解讀起來就是內孫外孫不一樣。她表示，孩子只有一對祖父母，還套用傳統的內外制度，有一種被當外人的感覺，感受很不好。

EE媽表示，網路上對於這個議題罵聲連連，她不感到意外，因為這就是從以前的社會就流傳下來根深蒂固的習慣，一定有很多人對於外公外婆這個稱呼，只是純粹區分哪一個家族的長輩而已，只是延續文化的使用而已，沒有什麼歧視、平權的意思，但她覺得，可以有更好的用詞稱呼是件好事，整個社會的風氣與進步，是需要慢慢調整的。

辭典上真的找不到外公外婆的稱謂了嗎？

不過，教育部並沒有將「外祖父」、「外祖母」一詞刪掉。實際查詢《國語辭典簡編本》，主條目依然還在，只是進行補充修改，像是外祖父的釋義，現在多了「今亦稱祖父」的解釋。

Photo Credit: 《國語辭典簡編本》第三版

而《重編國語辭典修訂本》上，則沒有「亦稱祖父」的註記，仍是指「尊稱母親的父親」。

Photo Credit: 《重編國語辭典修訂本》臺灣學術網路第六版

之所以有這樣的調整，王婉諭也在臉書說明，這次辭典的修正並不是將「外公」、「外婆」移除，僅是在該詞彙原有的釋義中加註，讓祖父祖母不只是對「父親的父母親」，也同樣也能是「母親的父母親」。她強調，「外公外婆沒有消失」，也不代表未來就不能使用這些詞彙，只是透過辭典的編修，讓性平意識也能與時俱進的納入解釋。

教育部編修前、後的對照表。Photo Credit: 王婉諭 臉書

王婉諭也說明，兩個辭典有不同的修正，是因為《國語辭典簡編本》的使用族群多為國中小學生，因此會特別斟酌收錄涉及性別歧視、偏見意涵的負面用語，並重新檢修性平議題相涉詞條；至於《重編國語辭典修訂本》，則是定位為歷史語言辭典，因此便是以提供語文參考及紀錄語言為目的，對部分具性別歧視的過往用語，會註明「多含貶義」、「舊時用語」等。

教育部怎麼回應？

（中央社）教育部辭典近期修改「外祖父母」詞條引起討論，教育部長潘文忠今天透露，「外孫、外孫女」詞條也會相應調整，主要是考量現今語言使用情況和性別平權。

教育部長潘文忠今天下午接受媒體訪問時表示，教育部相關辭典編修已有相當長的時間，早期用詞放到今天，時空有一些改變，可能涉及歧視或違反性別平權。國家教育研究院因此邀集學者專家組成審議小組，每3個月定期檢視一次。

對於外祖父、外祖母的解釋，潘文忠表示，審議小組有過充分討論，考量社會實際使用上沒有那麼區分，法律界定上也沒有「外」的區隔；加上從性別平權角度，女性父母才稱「外」有性平疑慮，因此專家達成共識，以保留詞條原來的釋義，再加註「今亦稱祖父、祖母」的方式，既保留過往的用詞，也符合現今語言使用狀況。