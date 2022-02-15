2022/02/15,
政治

消息指香港藝人阮民安被捕，涉煽動、洗黑錢罪

消息指香港藝人阮民安被捕，涉煽動、洗黑錢罪
Photo Credit: 阮民安Instagram

我們想讓你知道的是

多間香港媒體報導，香港藝人阮民安今日下午被警方國安處拘捕。

多間香港媒體報導，香港藝人阮民安今（15）日下午被警方國安處拘捕。

警方國安處高級警司李桂華下午開記者會，指兩名男子被捕，當中41歲男子報稱歌手，涉嫌干犯《刑事罪行條例》10條作出煽動意圖行為罪，及《有組織及嚴重罪行條例》25條洗黑錢條例，而另一名20歲男子則涉嫌洗黑錢罪被捕。李桂華指兩名被捕人為親屬。

李桂華稱，今日下午警方曾進行搜屋，並檢獲相關銀行卡及記錄等證明，涉及洗黑錢罪。而警方又根據《國安法》凍結被捕者香港銀行戶口及馬會戶口，涉款14萬港元。

李桂華講述案程時表示，被捕41歲男子涉嫌自去年9月起在網上不斷發出具煽動性行為，希望引起憎恨政府，激起香港居民以不合法途徑改變依法事項，引起對司法憎恨及引起香港市民不滿。李桂華指行為包括去年11月時，被捕人在網上舉行演唱會，唱含有「光時」口號的歌，李桂華引「唐英傑案」指光時口號涉「將香港帶出中國」；被捕人不滿裁決而罵法官，引起對香港司法憎恨；對香港警務人員因公殉職事件「幸災樂禍」；抹黑政府防疫策略，又與鼓勵接種疫苗的說法「大唱反調」，涉及「打針會死人」、「打完針都未必唔中」、「睇吓我，唔跪低都可以生活得好好」，以及用粗言批評防疫專家。

有關洗黑錢罪，李桂華指41歲被捕人於去年3月呼籲捐款支持涉及暴動罪的「手足」，其後有大批人由3月至11月捐款，涉及100萬港幣，而相關款項匯入20歲被捕人戶口。李桂華指大部份金錢被挪用作私人用途，約15萬港幣，另外在馬會投注戶口有27萬港幣，作私人賭博用，戶口也有投注記錄。李桂華指被捕人透過作出具煽動行為「乘機搵錢、中飽私囊」，但手法不涉及其他組織，而是個人行為。

阮民安於2019年反送中時積極參與社會運動，並表達支持立場。

責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex

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