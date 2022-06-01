「莫羽靜」粉專管理員影射時力吳佩芸與徐永明婚外情，遭毀謗罪起訴又被起底
我們想讓你知道的是
莫羽靜曾某次「自我揭露」身份，表示他就是「英派長輩」派去時代力量的「傭兵部隊」；時代力量開始出現路陷紛爭之後，莫羽靜就常發文「打時力」。
「莫羽靜與她的墨水故事」臉書粉絲專頁管理員李姓男子，涉嫌在2020年8月間，在粉團貼文影射時代力量吳佩芸，介入曾任時力黨主席徐永明的婚姻，吳蒐證後提告求償100萬元，檢方起訴李後，聲請簡易判決處刑，昨（31）日法官一審判李拘役30天，得易科罰金，但李姓男子表示沒錢，全案仍可上訴。
發生什麼事？
台中地院判決書指出，李男為臉書粉絲團「莫羽靜與她的墨水故事」管理員，公開張貼文字「徐永明（曾任時代力量政黨黨主席）你到底是為了什麼，在去年偷偷離婚呢？我知道有在吃補藥（意指徐永明與以藥師為業的吳佩芸間有婚外男女關係存在）」。
「莫羽靜」隔天又張貼「你們昨天為什麼，一直討論永明（即徐永明）的前任？你們更新速度太慢了啦」、「有人說，那已經分手了，還去扯對方，也太無辜了吧？」「去看她過去的職位，一點都不無辜好嗎？為什麼她可以，亮君就不行？」等內容，以影射及使網友產生不當聯想的方式，指摘曾任時代力量政黨秘書長的吳佩芸，介入徐永明婚姻。
吳佩芸認為貼文已涉妨害名譽，提出告訴，另外附帶民事求償，請求精神損害賠償100萬元。台中地檢署檢察官通知李男到案說明，依妨害名譽罪起訴，聲請簡易判決處刑。
台中地院審理時，李男坦承犯行，也與吳佩芸告訴的情節相符，法官認定「莫羽靜」所傳述的文字，隱射吳佩芸介入徐永明婚姻，有婚外的男女關係，透過文字傳述，足以損害吳佩芸的名譽的「具體事實」（此指婚外情），而非單純的抽象謾罵，因此構成誹謗罪，事證明確。
由於誹謗罪的保護法益是所謂的個人外在名譽，所以行為人必須指摘或傳述具體事實，而該具體事實須足以有害他人名譽，至於他人名譽是否真受影響或該具體事項是否屬實則非重點。
台中地院審理時，李男坦承犯行，審酌李男無實據竟輕率於網路上，公開散布他人有婚外男女關係，足以毀損被害人名譽、損及社會評價，且李男未與被害人達成和解，判處拘役30日，可易科罰金，全案可上訴。不過李男也表示，自己無法負擔任何的金錢賠償。
吳佩芸：相信正義存在
吳佩芸曾任職於時代力量秘書長、台中黨部副執行長、萬芳醫院藥師。2018年1月代表時代力量參選臺中市議員，2018年11月24日，吳以9票之差敗給尋求連任的民進黨議員何文海。那年全台縣市議員選舉，時代力量拿下16席，不過台中市提名4人全軍覆沒，出生台中的徐永明為時代力量台中市黨部主委，輔選大台中地區議員選舉，經常帶著吳佩芸跑行程，或是到立法院開記者會。
吳落選後繼續蹲點台中，並被列入時代力量2020立委不分區名單，現在則將再次代表時代力量出戰台中市南屯區市議員。而徐永明因捲入SOGO收賄案，已在2020年8月退出時代力量。徐永明直到2020年因為財產申報才被發現離婚，原2018年12月向監察院申報財產時，其配偶欄還是廖庭慧，2020年公布他申報2019年財產資料時，配偶欄已是空白，他則在臉書上簡單表示，這是2019年年中決定的事，並未多談。
此次判決出爐後，吳佩芸在臉書上表示，「莫羽靜與她的墨水故事」影射她介入徐永明婚姻，當時她離開政治工作，回到醫院當藥師的我，名譽上受到很大的傷害。完全沒做過的事，卻被利用拿來進行惡意的政治攻擊，「對於我的能力與努力，我非常願意受到大家公評，但是對於莫須有的攻擊，除了憤怒也必須爭取公道。」
吳佩芸表示，謝謝檢察官與法官在判決中詳細調查證據，勝訴使人感到稍稍的慰藉，但是惡質言論所造成的傷害，是永遠的傷疤。她也喊話「莫羽靜」，別以為利用匿名機制就可以躲在網路背後，恣意妄為地用不實言論來毀滅一個人。她相信正義存在，也相信自己會更堅強面對未來。
「莫羽靜與她的墨水故事」是誰？
「莫羽靜與她的墨水故事」粉絲約有3萬人，平日發文習慣使用「老娘」、「雨兒」自稱，經常在臉書粉絲專頁上談時事政治，政治傾向為支持民進黨，但相較於其他綠營台派粉專，「莫羽靜與她的墨水故事」比起罵國民黨，對時代力量更是特別感興趣，經常發文嘲諷謾罵時代力量。
莫羽靜曾在某次「自我揭露」身份，表示他就是「英派長輩」派去時代力量的「傭兵部隊」；時代力量從林昶佐退黨、開始出現路陷紛爭之後，莫羽靜就常發文「打時力」；2020年莫羽靜在臉書分專公佈錄音檔，直指「昌明敏」派長期在黨內選舉搞黑箱內定，音檔中黃國昌批評時力苗栗縣議員曾玟學跑票，結果曾玟學當天就在臉書宣布退黨。
另外莫羽靜也是《太報》與《芋傳媒》的專欄作家，自稱是領有獵人執照的歷史與美食獵人，是個甜美蘿莉聲線的呆萌吃貨。由於專欄介紹都是用一名女性的大頭插畫作為照片，加上粉絲專頁長期經營的人設，許多人都以為莫羽靜應該是女性，莫羽靜也曾自稱是PPL（女同志專有名詞，指兩個外型都偏女性化的女生談戀愛），這次事件爆出後，許多粉絲都震驚，「原來管理員是男性」；不過據了解李男本身是跨性別者，個人的臉書也使用女性照片。
事實上，因吳佩芸而現形的深綠粉專，「莫羽靜」已非第一個，去年「脫北者冰狼」管理員江柏儒就曾影射吳佩芸洩露錄音黨，導致曾玟學退黨，事後江柏儒遭起訴，江更被踢爆除了粉專管理員，還是PTT政治黑特版版主，引發爭議。
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核稿編輯：翁世航
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep1：氣候變遷引發飢餓浩劫，我們如何即刻救援？
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》直播節目，由李漢威、蔡尚樺聯手主持，與資深媒體人范琪斐對談，帶領觀眾一窺全球正面臨的嚴重氣候變遷、迫切的糧食危機，以及世界展望會在全球各地展開的救援任務。
於5月3日首播的《國際大風吹｜行動講堂》直播節目，由李漢威、蔡尚樺聯手主持，與資深媒體人范琪斐對談，除了帶領觀眾一窺全球正面臨的嚴重氣候變遷、迫切的糧食危機，也帶觀眾認識世界展望會在全球各地展開的救援任務，並邀請各界一同付出行動，與世界展望會一起集結眾人之力、力挽狂瀾，守護飢寒交迫的社區家庭與兒童，同時醫治急需挽回的自然環境。
人類生活正備受考驗，而此刻的我們仍有機會扭轉命運。
全球氣候變遷，引發嚴峻糧食危機
根據聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）的報告，目前全球約有40%人口受到氣候變遷的影響，且約有33～36億人正生活在極易受到氣候變遷衝擊的環境中。當全球氣候變遷日益嚴重，人類與其依存的生態系統所要承擔的風險也就愈來愈高。
而全球極速暖化、氣候變遷帶來的極端氣象，也引發物種滅絕、蟲媒傳染病、生態系統崩潰、致命熱浪、缺水和農作物減產等後果。事實上，在NASA最新的研究也表示，最快在2030年，氣候變遷就會影響全球玉米和小麥的生產；而這項結論，也呼應了聯合國IPCC發布的《氣候變遷與土地報告》。如果不採取有效的因應措施，到了2050 年，氣候變遷將導致全球糧食產能下降5～30%。
當家庭受困於飢餓，最大的受害者竟是兒童
氣候變遷導致乾旱造成農作物歉收，或是洪水沖毀農作物及房屋，導致資源更少，導致部落間及國家間為了爭奪資源而爆發衝突。更令人難過的事實是，兒童是對氣候影響最小的族群，卻是氣候變遷下的最大受害者。
由於在家庭生計捉襟見肘時，某些脆弱地區的家長，往往將童婚視為撫養子女的唯一辦法；此外，還可能迫使兒童從事危險的勞動工作以協助生計，卻讓他們處於剝削和虐待的嚴重危機。家庭暴力、人口販賣、童婚以及童工問題等，種種暴力不但嚴重影響脆弱兒童的身心狀況，也剝奪了兒童的基本權利與未來前途。
此外，來賓范琪斐也強調，氣候難民、飢餓危機已是現在進行式，且正在擴大蔓延中。當災難發生，首當其衝的是弱勢國家、弱勢人民，以及老弱婦孺等弱勢族群。這些處於社會底層的弱勢兒童，背負著悲慘命運，令人不忍卒睹。然而，除了感到悲痛沈重以外，我們也要知道自己是有能力做出改變行動的人。
世界展望會人道救援三大策略－緊急回應、調適、減緩
「一個地區的糧倉受到影響，生活在地球村的每一個人都必須共同承擔。」氣候變遷造成的毀滅性後果，迫使流離失所的人數創歷史新高，全球正在與本世紀最嚴重的飢餓危機抗戰，而你我都肩負起一定的責任。
例如：人道救援第一線的世界展望會，總是在第一時間搶救因遭受氣候變遷影響的區域和家庭，並針對緊急程度分別訂定短、中、長期的執行策略，恢復家庭與社區生活的韌性，提升居民災變的應變力與經濟彈性，以及促進兒童的長期福祉與發展。具體來說，世界展望會三大行動策略，包括：
- 緊急回應：世界展望會首先提供挽救生命的急迫性服務。例如：供給糧食、臨時居住所、乾净飲用水、簡單醫療設備，以及心理支持。
- 調適：世界展望會與當地社區一同尋求能有效減少氣候變遷危害的策略和措施，以事先預防的措施，減少損害、提升韌力，並開發有益當地生計的機會。
- 減緩：主要是針對溫室氣體減量，規劃長期措施。例如：透過減少排入大氣中的溫室氣體，或將溫室氣體以吸收儲存的方式，降低大氣中溫室氣體的濃度含量，以推遲、甚至避免氣候變遷發生，降低全球氣候變遷所帶來的衝擊。例如：在世界展望會的宣導下，當地居民改為使用低耗能爐具，取代傳統用大量燒木頭；或是運用生質沼氣煮飯系統，善用農業廢棄物、動物糞便產生沼氣，進而轉化成燃料，減少多於碳排。另外，世界展望會也會幫助地區建設太陽能等再生能源。
若不立即作出改變行動，災難將迅速蔓延至全球各個角落，別等到發生到我們身上時，才後悔莫及。
為孩子迎戰氣候變遷！飢餓三十救援專線：(02)8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。