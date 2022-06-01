「莫羽靜」粉專管理員影射時力吳佩芸與徐永明婚外情，遭毀謗罪起訴又被起底

「莫羽靜與她的墨水故事」臉書粉絲專頁管理員李姓男子，涉嫌在2020年8月間，在粉團貼文影射時代力量吳佩芸，介入曾任時力黨主席徐永明的婚姻，吳蒐證後提告求償100萬元，檢方起訴李後，聲請簡易判決處刑，昨（31）日法官一審判李拘役30天，得易科罰金，但李姓男子表示沒錢，全案仍可上訴。

發生什麼事？

台中地院判決書指出，李男為臉書粉絲團「莫羽靜與她的墨水故事」管理員，公開張貼文字「徐永明（曾任時代力量政黨黨主席）你到底是為了什麼，在去年偷偷離婚呢？我知道有在吃補藥（意指徐永明與以藥師為業的吳佩芸間有婚外男女關係存在）」。

「莫羽靜」隔天又張貼「你們昨天為什麼，一直討論永明（即徐永明）的前任？你們更新速度太慢了啦」、「有人說，那已經分手了，還去扯對方，也太無辜了吧？」「去看她過去的職位，一點都不無辜好嗎？為什麼她可以，亮君就不行？」等內容，以影射及使網友產生不當聯想的方式，指摘曾任時代力量政黨秘書長的吳佩芸，介入徐永明婚姻。

吳佩芸認為貼文已涉妨害名譽，提出告訴，另外附帶民事求償，請求精神損害賠償100萬元。台中地檢署檢察官通知李男到案說明，依妨害名譽罪起訴，聲請簡易判決處刑。

台中地院審理時，李男坦承犯行，也與吳佩芸告訴的情節相符，法官認定「莫羽靜」所傳述的文字，隱射吳佩芸介入徐永明婚姻，有婚外的男女關係，透過文字傳述，足以損害吳佩芸的名譽的「具體事實」（此指婚外情），而非單純的抽象謾罵，因此構成誹謗罪，事證明確。

由於誹謗罪的保護法益是所謂的個人外在名譽，所以行為人必須指摘或傳述具體事實，而該具體事實須足以有害他人名譽，至於他人名譽是否真受影響或該具體事項是否屬實則非重點。



台中地院審理時，李男坦承犯行，審酌李男無實據竟輕率於網路上，公開散布他人有婚外男女關係，足以毀損被害人名譽、損及社會評價，且李男未與被害人達成和解，判處拘役30日，可易科罰金，全案可上訴。不過李男也表示，自己無法負擔任何的金錢賠償。

吳佩芸：相信正義存在

吳佩芸曾任職於時代力量秘書長、台中黨部副執行長、萬芳醫院藥師。2018年1月代表時代力量參選臺中市議員，2018年11月24日，吳以9票之差敗給尋求連任的民進黨議員何文海。那年全台縣市議員選舉，時代力量拿下16席，不過台中市提名4人全軍覆沒，出生台中的徐永明為時代力量台中市黨部主委，輔選大台中地區議員選舉，經常帶著吳佩芸跑行程，或是到立法院開記者會。



吳落選後繼續蹲點台中，並被列入時代力量2020立委不分區名單，現在則將再次代表時代力量出戰台中市南屯區市議員。而徐永明因捲入SOGO收賄案，已在2020年8月退出時代力量。徐永明直到2020年因為財產申報才被發現離婚，原2018年12月向監察院申報財產時，其配偶欄還是廖庭慧，2020年公布他申報2019年財產資料時，配偶欄已是空白，他則在臉書上簡單表示，這是2019年年中決定的事，並未多談。

此次判決出爐後，吳佩芸在臉書上表示，「莫羽靜與她的墨水故事」影射她介入徐永明婚姻，當時她離開政治工作，回到醫院當藥師的我，名譽上受到很大的傷害。完全沒做過的事，卻被利用拿來進行惡意的政治攻擊，「對於我的能力與努力，我非常願意受到大家公評，但是對於莫須有的攻擊，除了憤怒也必須爭取公道。」

吳佩芸表示，謝謝檢察官與法官在判決中詳細調查證據，勝訴使人感到稍稍的慰藉，但是惡質言論所造成的傷害，是永遠的傷疤。她也喊話「莫羽靜」，別以為利用匿名機制就可以躲在網路背後，恣意妄為地用不實言論來毀滅一個人。她相信正義存在，也相信自己會更堅強面對未來。

「莫羽靜與她的墨水故事」是誰？

「莫羽靜與她的墨水故事」粉絲約有3萬人，平日發文習慣使用「老娘」、「雨兒」自稱，經常在臉書粉絲專頁上談時事政治，政治傾向為支持民進黨，但相較於其他綠營台派粉專，「莫羽靜與她的墨水故事」比起罵國民黨，對時代力量更是特別感興趣，經常發文嘲諷謾罵時代力量。

莫羽靜曾在某次「自我揭露」身份，表示他就是「英派長輩」派去時代力量的「傭兵部隊」；時代力量從林昶佐退黨、開始出現路陷紛爭之後，莫羽靜就常發文「打時力」​​​​​​；2020年莫羽靜在臉書分專公佈錄音檔，直指「昌明敏」派長期在黨內選舉搞黑箱內定，音檔中黃國昌批評時力苗栗縣議員曾玟學跑票，結果曾玟學當天就在臉書宣布退黨。

另外莫羽靜也是《太報》與《芋傳媒》的專欄作家，自稱是領有獵人執照的歷史與美食獵人，是個甜美蘿莉聲線的呆萌吃貨。由於專欄介紹都是用一名女性的大頭插畫作為照片，加上粉絲專頁長期經營的人設，許多人都以為莫羽靜應該是女性，莫羽靜也曾自稱是PPL（女同志專有名詞，指兩個外型都偏女性化的女生談戀愛），這次事件爆出後，許多粉絲都震驚，「原來管理員是男性」；不過據了解李男本身是跨性別者，個人的臉書也使用女性照片。

Photo Credit:太報官網

事實上，因吳佩芸而現形的深綠粉專，「莫羽靜」已非第一個，去年「脫北者冰狼」管理員江柏儒就曾影射吳佩芸洩露錄音黨，導致曾玟學退黨，事後江柏儒遭起訴，江更被踢爆除了粉專管理員，還是PTT政治黑特版版主，引發爭議。

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核稿編輯：翁世航