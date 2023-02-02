警方破獲「HR484268XD」千元偽鈔集團，查扣逾1億元假鈔、收押6嫌犯

千元偽鈔「HR484268XD」在市面上到處流竄，雲林地檢署指揮警察和調查局從上月起搜索，查扣面額逾1億元的偽鈔，瓦解以廖姓男子為首偽鈔集團，檢方以廖男等6人有反覆犯案的可能向法院聲請羈押獲准。遭檢警查獲時，嫌犯辯稱1.2億元偽鈔是「魔術道具」，且販售廣告也有標示警語，雲林地檢署提出中央銀行認定的仿真程度等3點質疑，將廖姓男子等人繩之以法。

嫌犯辯稱是「魔術道具」

2023年1月初，檢調單位接獲雲林縣民眾遭偽鈔詐騙相關情資後，組成專案小組，先於2023年1月7日先抓到使用偽鈔的張男，並循線於2023年1月8日查得其上游黃男，分別向法院聲押獲准後，再於2023年1月13日至高雄查得黃男之上游，就是為販售偽鈔之朱男，循線至板橋、台北市等處，查獲朱男上游，也就是製造偽鈔的主謀廖男、負責美工設計的洪男、負責找印刷廠的李男等人，對朱男等4人均向法院聲請羈押獲准。

《中央社》報導，雲林地檢署主任檢察官吳文城接受媒體聯訪時表示，廖姓男子原本從事製作魔術道具，印刷玩具鈔票當作道具，之後越做越仿真，又因缺錢花用，去年底開始在網路販售面額2000元、1000元、500元和100元的偽鈔。

吳文城說，為釐清偽鈔流向，專案小組展開3波搜索行動，兵分18路，查扣面額合計1億2088萬2000元的偽鈔、偽鈔設計圖檔、交易對話紀錄等證物。

廖男等人遭逮捕時矢口否認犯案，還強調1億多元偽鈔是魔術道具，偽鈔上有印製玩具鈔票、魔術印製廠等字樣，與真鈔不同，且在網路販售時也有加註文字，說明僅供道具使用，請勿詐欺行為。吳文城指出，市售的玩具鈔一包有數十張，每包售價不到10元，而偽鈔集團賣給下游時，1張偽鈔賣新台幣1元，但放上蝦皮網購時一張賣5到6元，明顯超過市場行情。

根據雲林地檢署的新聞稿，檢察官施家榮指揮雲林縣警察局虎尾分局、刑事警察大隊、法務部調查局雲林縣調查站、新北市調查處、北部地區機動工作站、海巡署偵防分署雲林查緝隊組成專案小組，於2023年1月10日、1月13日及2月1日連續3波行動溯源追查偽鈔集團，分別前往雲林縣虎尾鎮、麥寮鄉及屏東縣、高雄市新興區、大寮區，台中市西屯和雙北等18處執行拘提、搜索。專案小組

專案小組共搜索18處所，帶回20人說明，共查扣1億2088萬2000元的仿真偽鈔，還有700多張的偽造美金百元鈔等證物。

檢方也帶回涉嫌偽造以及販售紙幣等共20人到案說明， 查扣面額合計1億2088萬2000元之仿真偽鈔、偽鈔之設計圖檔、交易對話紀錄等證物，複訊後認廖男、洪男、李男均涉犯《妨害國幣懲治條例》第3條第1項之偽造紙幣、《刑法》第195條第1項之偽造通用紙幣等罪嫌疑重大， 張男、黃男、朱男涉犯《刑法》第196條第1項之收集、交付偽造通用紙幣等罪嫌 疑重大，6 人均有羈押之原因及必要，陸續向法院聲請羈押獲准。

雖然偽鈔製造源頭已在過年前查獲，然為避免偽鈔持續流入市面，影響經濟，過年期間專案小組仍積極釐清偽鈔流向，昨日再次執行搜索，遏止偽鈔竄流。

檢察長張春暉呼籲，法律明定對偽造新臺幣犯罪行為將處以重罰，《妨害國幣懲治條例》第3條，偽造、變造幣券情節重大者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑；另依《刑法》第196條，行使偽造、變造之通用貨幣、紙幣，處3年以上10年以下有期徒刑，請勿心存僥倖以身試法。

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核稿編輯：翁世航