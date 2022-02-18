NFT的底層概念是什麼？除了很貴的網路圖片，還有哪些應用與創新玩法？

文：林智瑄（目前就讀國立陽明交通大學資訊管理與財務金融學系三年級，同時於財團法人資訊工業策進會產業情報研究所擔任研究助理，重點關注於新興資訊科技與金融領域的結合，如人工智慧、區塊鏈，以及財經領域的國際情勢、創新商業模式等議題)

回顧「非同質化代幣」（Non-fungible tokens，NFT）發展史，最早可回溯至2015年以太坊（Ethereum），也就是去中心化的交易平台，最初推出時所提出的新概念，至此奠定NFT基礎。

在此之後，被公認為全球加密藝術品的起源推動者——CryptoPunks也以以太坊為基礎，隨機生成數個各有不同外表的角色，此一特性，類似NFT的非同質化，在公開的以太坊區塊鏈存儲合約裡，列出每件作品的正式所有權（只有一位用戶能正式擁有唯一的CryptoPunk）也被視為NFT所開展出來的商業模式。

除了CryptoPunks之外，CryptoKitties也提出NFT第一個主流化項目，允許用戶繁殖虛擬小貓，而每隻小貓都帶有不同特徵，小貓就是可交易的NFT，開發團隊也推出荷蘭拍賣合約，並且成為NFT主要價格發現機制。2018年初，NFT也進入了建設階段，此時數位藝術被證明適合使用非同質化貨幣，並且產生許多數碼藝術平台，供藝術家、投資者發布和發現數位藝術的空間。

資料來源：上述機構 | 作者製作提供

藉由Ethereum、MIT等重要機構與平台的定義可以發現，NFT最為核心的定義為－區塊鏈的「數位分類賬上的數據單元」，若進一步擴展到應用層面的定義，狹義上，NFT被認知為是具有「不可互換特性的加密貨幣」，廣義上，則可以被認知為是可以用來表示獨特物品「擁有權的代幣」。於不同應用，也可能產生定義交錯的情況。

NFT商業化創新應用情境與模式塑造

場景1：NFT交易平台上數位藝術品的買賣

應用情境：將作品數位化後，依作品類別，放置在適合的NFT交易平台買賣，買賣前需取得NFT交易平台的帳號，將帳號與個人加密錢包連結，完成後才可將數位化作品鑄造（mint）成NFT，並正式開始販售，買家則可在平台上購買作品。

商業模式：鑄造過程之中，創作者需要支付將NFT放到區塊鏈上的「手續費」（礦工費），依交易平台的不同，有些可由賣家先設定交易底價；至於買家，在多數交易平台，需利用出價的方式來購買NFT，但，有些NFT會以固定售價的方式交易。

買家購買後，虛擬交易貨幣（以太幣）就會進入到買家對應的加密錢包，而買家當在購買時也需負擔手續費；購買後買家可獲得此作品交易的智能合約所形成之數位資產的所有權，但作者仍擁有作品的著作權，且買家通常不會擁有作品的所有權，未來若作品升值，NFT持有者便可藉轉賣來獲利。

應用情境主要問題與挑戰：第一，價值評估主觀——藝術品的好壞因人而異，其價值的評估主觀性較高，間接造成流動性問題，而且藝術品單價過高，導致交易參與人減少，造成流動困難；第二，基礎建設不足——就技術層面來看，NFT的發展已趨於成熟，但就商業層面來說其基礎建設上的發展還未達到商業化的需求，加上參與NFT交易市場成本過高，小型買家無法積極參與市場，導致市場規模無法快速發展。

場景2：NFT遊戲，以區塊鏈寵物飼養「CryptoKitties」為例

應用情境：通過以太坊區塊鏈購買、養育虛擬寵物，寵物的毛色、表情等屬性由網站隨機搭配，因此每隻寵物都是獨一無二的，而飼主可以將寵物與其他寵物配種，所生育出的後代會各從兩者身上提取屬性，搭配出全新的寵物；每隻寵物都是以太坊區塊鏈平台上的代碼，屬性則對應到了代碼的不同，寵物則是代碼的形象化。

商業模式：虛擬寵物可在網站上用以太坊區塊鏈的虛擬貨幣（以太幣）來購買，購買一隻寵物，等同於在區塊鏈上宣示對這隻寵物的所有權，所有人都會看到並認可這項所有權紀錄；如同NFT，虛擬寵物也可進行買賣，當寵物的屬性越稀有，價值則越高；主要的三項操作（購買、配種、賣出）都與虛擬貨幣（以太幣）有關，因此，都需收取手續費。

應用情境主要問題與挑戰：第一，時效性問題——玩法的三項操作（購買、配種、賣出）都與智能合約有關，除手續費外，交易者還需要等待區塊鏈來處理交易合約，當使用者過多、交易量大時，會發生堵塞問題，長從幾十分鐘至一天都有可能；第二，所有和區塊鏈接觸的操作，都需支付額外手續費，購買已需支付一定的價格，額外手續費也造成很多買家抱持著觀望的態度。

場景3：區塊鏈遊戲，以「Decentraland」為例

應用情境：以以太坊為基礎構建的虛擬世界，玩家須先建立人物角色，並利用角色在虛擬世界中穿梭、社交互動等，玩家可購買土地並為土地取名、建造房地產，同時玩家可自由地參與其中的遊戲，像是賭場、足球遊戲等，贏得遊戲的玩家可得到相對報酬的代幣。

玩家也可在虛擬世界中探險尋找寶物，遊戲世界中所有的虛擬物品都採NFT機制，每項物品都擁有專屬合約，簡單來說，玩家所擁有的土地、房地產、裝備等物品，完全歸屬於玩家。

商業模式：虛擬世界中交易幣別為「$MANA」，玩家進入遊戲前需建立智能錢包，遊戲中的買賣交易、賭場遊戲等，皆透過MANA支付；玩家擁有在虛擬世界中所持有之配備的所有權，可自由與他人交易，部分玩家會藉創造特殊配備與他人交易來獲利，穿戴特殊的裝備可使玩家在遊戲時贏得獎勵；同NFT交易流程，所有虛擬世界之中的交易都需支付額外手續費。