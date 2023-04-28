特斯拉掉進路面天坑，竹北建案「豐采520」周邊已5度塌陷，建商被起底非首次出問題
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「豐采520」建案周邊道路至今共發生5次坍塌，在發生坍塌後，至今勒令停工3次，並2度開罰。立委邱顯智質疑，每次停工之後又復工，且建商豐邑建設2015年在竹北市的「浩瀚一品」建案也曾在3天內連續發生3次崩塌。
昨（27）日新竹縣竹北市勝利一路上施工中的建案「豐采520」旁邊的路面突然塌陷出一個大「天坑」，吞掉當時停在路邊車格、新車價212萬元起的特斯拉Model Y；該畫面因為太過震撼在網路上瘋傳，立委邱顯智與房產專家Sway今早時許召開記者會，直指豐邑建設「豐采520」周邊已5度塌陷，而附近頻頻坍塌的建案，「現在還在賣，而且間隔還愈來愈高」，要求縣長楊文科不要再「放水復工」。
地下水導致地層下陷？事故原因待查
《聯合報》報導，與建案僅一路之隔的社區蔡姓主委表示，去年6月起，勝利二路不同位置陸續發生塌陷，7月一輛小貨車同樣掉入洞中，今年1月也塌陷，未料數個月後，換一旁莊敬六街出現塌陷，再有車輛掉入坑中。「已坍塌到家門口，誰來負責？」一旁社區住戶昨不滿地說，路面塌陷已危及社區400戶安全，甚至可能損害周邊大樓結構，希望縣府拿出魄力處理，並要求建設公司解決。
根據新竹縣政府的新聞稿說明，工務處說明，「豐采520」建案周邊道路至今共發生5次坍塌，在發生坍塌後，至今勒令停工3次，並2度開罰。由於工安事件影響甚鉅，縣府已於去年8月間就建案造成勝利二路多次崩塌、毀損公共管線部份，函送新竹地檢署偵辦是否涉犯《刑法》第193條違背建築術成規罪嫌。重申去年8月發生坍塌事件後就已送法辦，對於工安把關絕不寬貸。
然而為何多次發生坍塌又能復工？工務處長江良淵表示，當時僅懷疑可能是常下雨或梅雨季導致，後續根據責成建商了解原因，認為是地下室當時已經開挖到地下三樓、四樓的深度，超出豆子埔溪的地下水位高度，所以在開挖抽水時帶走一些地下的土砂，造成地層下陷。建商在工地以高壓低強度混凝土灌漿補強，並經過竹北市公所會勘認為已經達到安全標準，而同意復工。
後來就一直要求做地質改良。最後一次是縣府和竹檢取得共識，要求工地聘技師來做鑑定報告，當時檢測認為周邊地質應該安全，所以在2月初同意復工。直到現在4月底再度坍塌，這次主因初步看來應還是地下水被抽取太快，土砂一併被帶走，地層就會下陷，且受到重物擠壓也會傾斜，因為該處是以前的市地重劃區，土質都是回填進來的，而當初是否夯實或做好地質穩定，需要再進一步了解。
「豐采520」不是第一次坍塌，建商也有其他工安前科
立委邱顯智昨天就在臉書上指出，「豐采520」周邊已經有前4次的坍塌事故發生，
- 2022年6月14日：新竹縣竹北市勝利二路道路下陷，出現長約3.42公尺、6公尺寬的路面下陷，筆直馬路變成波浪狀。
- 2022年7月31日：位於竹北市五福宮前的勝利二路出現路面塌陷的坑洞長10公尺、寬3公尺，一輛停放路邊小貨車也掉入坑洞內，洞坑內管線也全斷落。
- 2023年1月13日：勝利二路路基再次塌陷，出現長、寬50公分的孔洞，新竹縣工務處只好表示在未改善之前不會同意全面復工。2023年2月底，新竹縣政府工務處終於同意復工。
邱顯智也說，這也不是豐邑建設第一個發生坍塌的建案。2015年10月24至26日，豐邑建設在竹北市的「浩瀚一品」建案工地，3天內連續發生3次崩塌，讓工地變成一個深達5層樓，如同一個足球場大小的超級大坑洞。
邱顯智表示，縣長楊文科每次發生意外時，都是「第一時間到場關心」，但後續建商未能確實改善，又讓其復工，一直這樣反覆發生問題，地下室越挖越深，而新竹縣政府的表現實在很值得追究，他會繼續追查這個案子下去。
今天早上記者會上，Sway則指出，1999年9月21日地震，在102秒的嚴重搖晃下，台中東勢的王朝大樓從原本14層高，一下子折斷，整棟倒塌。65個住戶有超過半數都埋在地下，更導致28人死亡。而王朝大樓豪隆建設的負責人劉樹居，就是豐邑建設現任的董事長。Sway表示，豐邑應該建立刻停牌，讓他們不能再蓋房子，並且修法加強建商管理，定時公告黑心建商。
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核稿編輯：翁世航
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