士多啤梨蘋果橙，以物易物現代版——區塊鏈出現令人回到過去

無大台交易所透過流動性池，讓APPLE和BANANA可以隨時兌換，換言之，為蘋果和香蕉提供了流動性，讓果農的產出得以跟其他蔬果互換。既然APPLE跟BANANA之間可以，推而廣之，CARROT、DURIAN、EGGPLANT之間也一樣可以。

人類走過了一萬年，因為區塊鏈的出現，竟然再次回到以物易物的年代。

金錢簡史（崩壞版）

遠古時代，人類以物易物交換剩餘資產。原始人Alice以APPLE跟Bob換取BANANA，Carol以CARROT跟Dave換DURIAN，運作良好。

但是很快，問題來了。Dave想要APPLE，但Alice覺得DURIAN很臭，不肯換。另一個問題是，Dave發現以大大的DURIAN換小小CARROT，一下子換五條回來，實在吃不下。

這時候，腦袋發達的原始人Shelly提議，不如大家都把水果換成SHELL吧，APPLE、BANANA、CARROT、DURIAN分別能換得1、1、2、10個SHELL。大家覺得這個提議很好，久而久之，甚麼都換成SHELL，反過來也做成SHELL能換到任何東西。以物易物時代結束，金錢時代形成，大家通通使用SHELL作交易媒介。

從此，聰明的Shelly每天去海邊拾貝殼，量化寬SHELL，發了大財。後知後覺的Alice、Bob、Carol和Dave漸漸發現，手上的SHELL能換到的水果越來越少，覺得不對勁。Shelly解釋，SHELL的換取力一直變小，大家就會希望盡快花出去，就能刺激經濟了！大家聽著覺得蠻有道理的，也就接受了，反正也沒得選，不接受也得接受。

以物易物2.0

鏡頭快進到一萬年後的2008，Shelly的500代後人Lehman兩兄弟終於把量化寬SHELL玩爆了，於是中本聰設計了Bitcoin，然後又有了以太坊、Cosmos等區塊鏈，再然後Uniswap、Osmosis 等無大台交易所相繼推出。

透過「自動造市」機制，人類建起APPLE-BANANA、BANANA-CARROT、CARROT-DURIAN等各種流動性池（Liquidity Pool，LP）。由於提供流動性的人可賺得兌換抽成，因此只要有需求，就有人去建LP（liquidity provide），讓各種資產得以互相兌換，自由流動。人類再次回到以物易物，不同的是，這次的效率提升了一百億倍。

至於SHELL，它沒有因此消失，甚至還很強。區塊鏈不是從舊體制取走價值，而是讓過往不可能的變成可能，創造出新的、更多的價值。只是，相對於必須用SHELL，人類有了更多的選擇。比如說，紐約交易所大約2400種資產，所有都是跟「真錢」SHELL交易，「用錢買」也，換言之就是有2400個交易對。但是，在無大台交易所的生態之中，2400種資產可以組合成 2400 C 2 = 2,878,800個交易對。當然，不是每個交易對都有市場，但市場是否存在是由需求說了算，而不是因為沒有選擇地SHELL本位，抹煞了其他所有可能性。

其實，以美元衡量的，又何止紐交所的2400只股票而已。你吃的菜，住的房，坐的車，穿的衣，還有你的勞動力，即是你的「價值」，總之你的整個人生，全部都是以美元或你所在國家的法定貨幣衡量。而與此同時，量化寬SHELL每天持續上演。

別再說買賣，試著說swap

為甚麼無大台交易所多數叫作XXX swap？因為不存在一種理所當然的基礎貨幣，更沒有「法」律規「定」必須使用的「貨幣」，是以物易物2.0。

日常生活中我們總說「買」甚麼、「賣」甚麼，而不會說「用錢換取了甚麼」、「用甚麼換取了錢」，比如今天以57000美金買入1 Bitcoin，明天漲到60000美金，賣出1 Bitcoin。你可能沒有想過，Bitcoin國民會倒過說「今天賣出57000美金，明天買入60000美金」——別以為我在開玩笑，有些經驗豐富的密碼貨幣投資者，的確這樣看世界，只是我們活在 SHELL 美元本位太久的世界，成見太深。

「買賣」的說法，本身就是成見，假定了一切皆以美元交易，所有閒置資產都以美元儲存，更嚴重的是，因此也假定了美元就是「穩定」的。想要破除成見，先戒除說「買賣」，試著說「swap」，跟茶餐廳伙計說要以30元swap一份早餐，跟老闆說要以一天體力swap 1000元，這將有助你解開美元本位的枷鎖，開拓各種資產多向流動的視野（當然也會被當成瘋子啦）。

區塊鏈與無大台交易所的以物易物2.0，解開了萬年以來單一貨幣主導的困局，增強資產流動性，也讓生活更多元。

所謂「多元」，既是diversity，也是multicurrency。

本文獲授權轉載，題目由編輯稍作修改，原文可見於作者網頁。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin