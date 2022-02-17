米老鼠在下一盤好大的棋：迪士尼如何布局「元宇宙」，打造祖孫三代都嚮往的科技樂園？

文：遊迪士尼（遊迪士尼深入關注迪士尼樂園動向發展，帶來「全世界最快樂的地方」的即時新訊與樂園指南）

近幾年來，迪士尼正在布局旗下的迪士尼樂園事業，透過高科技並結合原有的主題樂園，創造真實體感與科幻虛擬體驗的「元宇宙」（Metaverse）科技樂園。

迪士尼的元宇宙融合了現實到卡通人物的虛擬世界裡，並增加個人化互動要素，無論是在家觀賞Disney+，還是樂園遊玩遊樂設施中，迪士尼的元宇宙世界將鋪天蓋地蔓延至我們的生活中，帶給空前絕後的全新體驗。

Photo Credit: AP / 達志影像

迪士尼的科技演變

於1955年問世的迪士尼樂園，結合了美國20世紀初期盛行的馬戲團、嘉年華遊樂園等要素，並融合故事情節，推出敘述型室內設施、有劇情的雲霄飛車和從螢幕跳出來的表演秀。

接著，電視與電影業的蓬勃發展改變人們的娛樂形態，伴隨著迪士尼於1989年至1999年的「文藝復興」時期，開啓迪士尼影業的另一個高峰，迪士尼樂園不落後地將電影中的場景，透過科技技術栩栩如生地帶進真實世界，配合扣人心弦的故事敘述，各種極具巧思的設計，帶來獨特的娛樂體驗。

到了二十一世紀，隨著科技的進步、時代的改變，與剛開幕時的二十世紀中相比，來到樂園的遊客們性質早已不同，遊客與樂園的互動關係也漸漸變質，新世代人們的消遣仰賴科技產品，像是使用網絡看影片或是玩電動遊戲。

為了跟上時代腳步不讓遊客感到過時，迪士尼需要些新想法和元素才能吸引新時代的客群，於是迪士尼推出互動性遊樂設施，如以《玩具總動員》的「巴斯光年」為主題的射擊式遊樂設施。

然而，就如同上述所說的，這些科技隨著時代的進步已經不再新穎，現今人們可接觸到新科技的管道逐漸多元化，人手一台智慧型手機的時代下，使迪士尼樂園中的技術漸漸地不再新奇奪目，面對新科技時代的來臨，迪士尼的設計團隊們，也不斷尋找能再次讓世人瞠目結舌且更身歷其境的新科技，造就迪士尼樂園最大的創新動機——元宇宙。

Photo Credit: AP / 達志影像 1955年的迪士尼

迪士尼元宇宙樂園

在這嶄新的章節，迪士尼樂園使用虛擬科技結合實體樂園設施，讓成長在Z時代的人們，能用他們熟悉的方式體驗樂園中的神奇魔法，如此一來，迪士尼就成為祖孫三代都喜愛且嚮往的樂園。

迪士尼的元宇宙計劃，其實在元宇宙這個詞瘋行前就早有苗頭。迪士尼在2013年於奧蘭多迪士尼世界結合穿戴裝置科技和雲端技術，推出可以連結樂園門票、迪士尼飯店房卡和在園區內消費購物的「魔法手環」（MagicBand），爲接下來的元宇宙打下基礎。

迪士尼在2001年9月宣布將在2022年針對迪士尼「魔法手環」進行升級改革，並命名為「魔法手環+」（MagicBand+），這手環將提供觸覺回饋體驗、手勢動作識別操控和LED指示燈，試圖更進一步結合虛擬和現實，使遊客可以用全新的方式和樂園設施互動，提供空前絕後的體驗。

同時，迪士尼推出的手機應用程式Play Disney Parks，使遊客們能在實際探索樂園時，同時透過手機APP的定位追蹤技術，與樂園内的實體設施進行虛擬互動。

這款APP只是元宇宙開端的一小部分，迪士尼於2019年新建了以《星際大戰》為主題的「星際大戰：銀河邊緣」（Star Wars: Galaxy Edge）園區，進一步提供兼具互動性和個人化的全新體驗，讓遊客彷彿置身在《星際大戰》的世界，生動細微的場景設計讓所有造訪的遊客們，能深深地沉浸在《星際大戰》浩大的宇宙觀。

「星際大戰：銀河邊緣」昇華了故事敘述且更具個人化，沉浸式體驗讓遊客能自由選擇在樂園中擔任的角色，並藉此獲得不同的回憶，使遊客再也不只是走馬看花，而是參與在裏頭的主角，成為喚醒這一切創新元素的主因，使這些經驗更意義非凡。

不僅如此，當你結束「星際大戰：銀河邊緣」的驚險旅途後，能立刻開啟Disney+觀賞《星際大戰》系列電影，或是遊玩星戰的電動遊樂，填滿你那意猶未盡的心情。

眾所皆知，迪士尼樂園習慣設有以迪士尼電影題材元素為基礎打造的設施景點，在Disney+的影集《曼達洛人》上映前，更在園區内事先埋好彩蛋，像是劇中《曼達洛人》頭盔首次亮相其實是於「星際大戰：銀河邊緣」園區場景之中，隨後才在Disney+中釋出的影集出現，實現虛擬跟實體的交合。

這些巧思使得迪士尼電影更有價值，而且對粉絲來說更是意義非凡，當你迷上了《曼達洛人》打鬥時的瀟灑英姿，也就意味著你不會想錯過迪士尼樂園能讓你身臨其境的「星際大戰：銀河邊緣」園區，進而產生購票入園的念頭，滿足你對原力宇宙的追求慾望。

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同樣的構思也可以套用在漫威宇宙，《復仇者聯盟：終局之戰》不止爲迪士尼帶來近30億美金票房的亮眼成績，也彷彿是爲2021年新出的「復仇者校園」（Avengers Campus）打了一支3小時的廣告，迪士尼電影結合自家樂園，爲迪士尼帶來無限商機。

迪士尼結合虛擬到現實將超過你的想像，奧蘭多迪士尼世界即將問世的「星際大戰巡洋艦」（Star Wars: Galactic Starcruiser），將是世界第一個沉浸式主題飯店，將提供全新的沉浸式和個人化的娛樂體驗，遊客將化身星戰角色參與戰鬥，帶領遊客宇航在銀河帝國。從入住那刻起，任何決定和動作都有可能帶來不同的住宿體驗，換句話說，一切都是交織結合的，讓遊客們完全沉浸在星戰宇宙。