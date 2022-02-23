《貿易戰就是階級戰》：中國妄想利用「一帶一路」取代西方市場，實在不切實際到令人難以想像

文：馬修・克蘭恩（Matthew C. Klein）、麥可・佩提斯（Michael Pettis）

中國的失衡是否將再次震撼全世界

根據中國官方公布的數字，它的年度經常帳順差在二○○八年達到四千兩百億美元的高峰後便開始萎縮，到二○一九年上半年，換算成年率的中國經常帳順差已降到大約一千九百億美元。無論是以絕對數字或相對中國經濟規模而言，中國的主要失衡之一似乎已經解決。

不過，更詳細檢視就會發現，中國的外部再平衡進程非常脆弱，且隨時有逆轉的可能。勞工與退休者的財富持續遭到移轉，並導致中國的消費繼續受壓抑。一旦投資支出減緩但家庭支出卻未出現抵銷性的對應增加，中國的順差將再次擴大，這將對世界上其他經濟體造成損傷。

Photo Credit: 麥田出版提供 中國的過剩供給（中國的製成品貿易順差相對世界上其他地方的GDP）｜資料來源：國際貨幣基金；中國海關；布萊德．賽瑟（Brad Setser）

首先要注意的是，無論是就絕對數字或相對世界上其他經濟體的經濟產出而言，中國的製成品貿易順差已遠比二○○八年時高。換言之，中國的超額生產所造成的過剩供給非但沒有減少，反而進一步惡化，而中國的貿易夥伴吸收這些過剩供給的負擔也變得更加沉重。從這個視角來看，所謂的再平衡根本沒有發生。

令人意外的是，這是發生在中國製造業出口對中國經濟的貢獻已漸漸式微的時刻。在二○○七年至二○○八年間，中國的製造業出口大約達到GDP的三○％，但目前這個數字降到只剩一八％。這個現象的局部解釋是，中國產出約當的全球產出的整體占比持續上升，所以中國貿易帳與經常帳收支的變化對中國國內經濟的意義與對其他國家的意義大不相同。

Photo Credit: 麥田出版提供 中國已採納某種進口替代策略（〔import substitution〕，中國人基於國內用途而花費在製成品進口的金額相對GDP的比重）｜資料來源：國際貨幣基金、中國海關與布萊德．賽瑟

然而更重要的原因和中國對進口製成品的支出變化有關。一如所有國家，中國進口製成品的原因有兩個：一是利用進口的零組件製成品來生產最終成品，而這些成品最後將出口到其他國家，二是進口製成品來滿足國內投資與消費的需要。目前這兩種進口對中國的重要性都日益降低，這導致製成品進口總額約當中國GDP的比重，從二○○四年的二三％，降至目前的一○％以下。這可局部解釋為何中國二○一九年年中的整體貿易順差看起來絲毫未受美國的關稅影響。

部分原因則是中國企業不再需要為了出口最終成品而進口那麼多零組件，因為中國國內的供應商漸漸有能力提供那些零組件。在二○○○年代初期，中國的先進製成品出口值有三分之二來自海外，但如今中國先進製成品的價值多數來自中國本地的勞動力與資本。如今的中國勞工早已不是單純從事零組件組裝（將別處製造的先進零件組裝在一起）作業的低階勞工。在此同時，中國的國內產能也已非常能滿足國內的需要：最終製成品進口值約當中國GDP的比重，已從二○○四年的九％降至目前的五％以下。「二○二五中國製造」的行動計畫明顯旨在加速這個進口替代流程。

進口替代的成功，局部是拜中國政府全面鼓勵中國企業以國內生產取代外國生產的政策所賜，只不過，這使中國消費者的成本增加。中國自二○○一年加入世界貿易組織以來，就小心翼翼地信守它對WTO的承諾，並遵從WTO裁判的決定。但中國經濟體系基本上可能和凡事依規定行事的貿易體系不相容，因為中國向來以黨領政，這個模式使政府掌握了支配企業的巨大力量。

多數中國企業一開始就內設共產黨的小組組織，即使是非中國企業在中國設立的子公司也不例外。很多大型企業的高階主管（包括政府未掌握直接所有權的企業）都是共產黨黨員，理由很簡單——黨員的身分讓他們更容易獲得晉升與支持，但他們也因此不得不遵守黨的紀律。

即使是非黨員的高階主管，通常也會努力以北京當局的所有優先考量為重。法律學術界人士柯爾提斯．米爾豪特（Curtis J. Milhaupt）與鄭文通（Wentong Zheng）「發現百大民間企業中有九十五家、十大網路公司有八家公司的創辦人或實質控制者，目前或過去曾是中央或地方黨政組織（如人民大會和人民政治協商會議）的成員之一。」監理機關可就任何和那些高階主管有關的主題要求他們接受約談，而這樣的情事也確實屢見不鮮。

中國的金融體系受國營實體支配，這讓黨掌握更大的獎懲力量，積極促進黨的目標的企業將獲得獎勵，而不願意配合黨的企業則會受到懲罰。米爾豪特與鄭文通提到，民間企業「在商業判斷上經常受政府任意干預的影響，幾乎沒有自主權可言」，因為「政府對民間企業行使巨大的法外（extra-legal）控制權」。

正因如此，這個體系幾乎不用關稅也能將國內需求導向國內生產。政府可能經由直接命令的方式，要求企業高階主管採用中國供應商、捨棄外國供應商。這些工具讓中國政府得以進行一種現代版的李斯特國家系統，在這個「顯性關稅已被視為過時」的時代，那是非常合適的國家系統。這些作為的結果是：不同於其他國家，自二○○○年代中期開始，進口對中國已愈來愈不重要。

我們可輕易拿中國的製造業貿易數據和表彰其他國家實際經濟活動的公告數字進行比較。但中國的整體經常帳順差數字並不適用相同的邏輯。根據官方公告數字，中國對其他國家的旅遊服務出口趨向停滯，但中國官方公告的旅遊服務進口數字，卻從二○一二年的一千零二十億美元暴增到二○一八年的二千七百七十億美元。

雖然目前在海外消費的中國學生與中國遊客確實比幾年前多很多，但他們增加的消費遠遠低於官方數字所示的變化。紐約聯邦準備銀行經濟學家在二○一九年提出的一份分析斷定，中國的國際收支數據高估了實際的旅遊服務貿易逆差數字，「二○一八年大約誇大了八百五十億美元。」