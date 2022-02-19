2022/02/19,
藝文

19世紀歐洲現代化圖像中的辯證：攝影師與畫家如何看待巴黎的都更改造？

19世紀歐洲現代化圖像中的辯證：攝影師與畫家如何看待巴黎的都更改造？
Photo Credit: 查爾斯．馬維爾，1865年，《道本頓街》

我們想讓你知道的是

現代化下標準化且一覽無遺的巴黎看起來走在文明化的進程之上，透過藝術家的作品呈現這座城市與其周遭變遷中景象，提供大家不同的角度來重新思考19世紀現代化推行的成果與代價。

文：黃鈺雯（喜歡旅行又愛宅在家的太平洋島民）

十九世紀自英國開始的工業化快速席捲歐洲各大城市，不僅在產業上從農業社會進入工業社會，運輸工具的革新也打破過往人與土地的關係，帶動現代化城市的出現。

然而，現代化城市不是一夜之間拔地而起，而是歷經長時間變化後的結果。隨著交通建設從市中心往各個區域擴張，鐵道延伸到各個城鎮與鄉村，鐵橋跨越一條又一條的河流，串聯起河岸兩端的交通網絡。

巴黎作為快速變化中的城市之一，站在傳統與革新的十字路口，生活在那個時間與空間的藝術家是如何面對這樣快速變遷中的景象？究竟這個時代的藝術家是如何看待現代化的巴黎？藝術家在作品中又是如何呈現他們眼中十九世紀的巴黎？此外，巴黎的都市擴張與交通建設的蔓延對其他地區是否產生特定的影響？

與此同時，這個時代正是攝影發明後廣泛運用的時刻。繪畫面對攝影的出現，挑戰其「再現眼睛所見之真實」的固有地位，從而發展出不同的繪畫風格。本文將圍繞著現代化巴黎的主題，呈現攝影與繪畫兩個不同的媒材在視覺呈現上的異同。

巴黎城市改造計畫

1852年起，都市規劃師豪斯曼（Baron Haussmann, 1809-1891）負責將老舊的巴黎城市一一翻新，變成今日世人所見放射狀的城市景觀，筆直的道路貫穿整個巴黎。

這個持續到1870年代的雄偉都市更新計畫，將老舊的巴黎建築敲掉重建，石頭鋪設的彎曲小路改為筆直寬敞的大道。為了記錄都市更新前後景象上的差異，法國政府雇用一批攝影師來捕捉老巴黎與新巴黎的圖像，用照片留下巴黎城市變遷的前後差異，以此展現都市更新後的積極成果。[1]

其中一位攝影師查爾斯・馬維爾（Charles Marville, 1813-1879）留下許多這段時期的照片，見證新舊巴黎的交替過程。依照美國學者雪莉・萊斯（Sherry Rice）的研究，當時巴黎推行的都市更新著眼於鐵道建設的需求，以及觀光客和巴黎城市新移民的湧入，因此有必要將老舊的城市重新整治。[2]

萊斯在文中點出巴黎都市更新的必要性：「豪斯曼對巴黎進行重建的主要原因之一為讓火車更易抵達這座城市，以及讓旅客到達新鐵路的終點站後，易於快速理解並融入巴黎。」[3]

在馬維爾的攝影中，都市更新後的新巴黎以寬敞筆直的馬路和排列整齊的建築物作為標誌性的成果，1870-1871年的《里沃利街》（Rue de Rivoli）【圖1】便展現這個特點——前景為寬敞的道路，馬路上鑲嵌大小一致且排列整齊的地磚。畫面右側是樓層高度相同、建築外觀統一的整排房舍，無限延伸於消失點之外，左側的柵欄和路燈同樣筆直排列，與右邊的屋舍相互呼應。

e69fa5e788bee696afefbc8ee9a6ace7b6ade788
Photo Credit: 查爾斯．馬維爾，1870-1871年，《里沃利街》
【圖1】

另一張《哥白林大道》（Avenue des Gobelins, 1853-1870）【圖2】更突顯出寬闊筆直的道路、井然有序的路樹與整潔的高樓建築。這兩張照片中都沒有行人的蹤影，讓觀眾將注意力放在街道上一覽無遺的景致。

e69fa5e788bee696afefbc8ee9a6ace7b6ade788
Photo Credit: 查爾斯．馬維爾，1853-1870年，《哥白林大道》
【圖2】

在此之前，舊巴黎的樣貌則顯現在馬維爾1865年的照片《道本頓街》（Rue Daubenton）【圖3】——狹窄彎曲的道路、緊密排列的低矮房舍、錯落於各處的商店廣告與招牌，與《哥白林大道》相比顯得擁擠雜亂，似乎有許多秘密隱藏其中。

e69fa5e788bee696afefbc8ee9a6ace7b6ade788
Photo Credit: 查爾斯．馬維爾，1865年，《道本頓街》
【圖3】

除了官方的攝影紀錄，持續以畫筆畫下巴黎與其周圍景觀的印象派藝術家們提供了不同的視角，如莫內（Oscar-Claude Monet, 1840-1926）、卡耶伯特（Gustave　Caillebotte, 1848-1894），他們的作品提供另一種觀看的方式看待19世紀巴黎與其周圍環境的變化。

莫內知名的《聖拉札爾火車站》（La Gare Saint-Lazare, 1877）【圖4】以火車月台為場景，描繪充滿蒸氣的火車棚和等待列車的旅客們，在遠方依稀有都市更新後的高樓。引人注目的是火車棚筆直的鋼骨結構，令人聯想到馬維爾攝影《里沃利街》直立的路燈與建築整齊的水平垂直線，它們共同撐起巴黎的嶄新市容，作為現代化的重要指標。

e88eabe585a7-claude_monet-e88196e68b89e6
Photo Credit: 莫內，1877年，《聖拉札爾火車站》
【圖4】

卡耶伯特的《哈萊維街》（Rue Halevy, 1878）【圖5】，整件作品主要由灰階色調夾雜一些淺黃色與紅磚色構成，從高樓層看向車水馬龍的繁忙街道，展現都市規劃後整齊的街廓與寬敞的馬路，行人與馬車各自在自己的軌道上行進，建築不僅外觀設計相同，連色彩都一致。

e58da1e880b6e4bcafe789b9-gustavee38080ca
Photo Credit: 卡耶伯特，1878年，《哈萊維街》
【圖5】

馬維爾的《里沃利街》、莫內的《聖拉札爾火車站》與卡耶伯特的《哈萊維街》不約而同記錄下巴黎現代化都市的面貌，人為建設佔據這片土地，所到之處都是修整過的平坦道路，以及重新設計過的新穎大樓，連最後與自然稍有關係的行道樹都不見蹤影。

豪斯曼的都市規劃遍布整個城市，以統一的標準丈量每個區域，去除陳舊之物、弭平差異性，讓整個城市就像工廠製造出來的復刻商品，擁有相同的尺寸、造型與色調。

巴黎城市之外：郊區邊緣的形成

工業化的出現快速拉開城市與鄉村之間的差距，也改變各個區域的景觀。

美國藝術史學者羅伯特・哈爾伯特（Robert Herbert）在談論風景畫中的變化時，先以巴比松畫派藝術家柯洛（Jean-Baptiste Camille Corot, 1796-1875）1865年的作品《塞夫爾之路》（The Sevres Road）【圖6】與印象派藝術家西斯萊（Alfred Sisley, 1839-1899）1873年的《通往塞夫爾的道路》（Louveciennes, Chemin de la Machine）【圖7】為例。

the-road-to-sevres_jpglarge
Photo Credit: 柯洛，1865年，《塞夫爾之路》
【圖6】
e8a5bfe696afe8908a-sisley-e9809ae5be80e5
Photo Credit: 西斯萊，1873年，《通往塞夫爾的道路》
【圖7】

猜你喜歡

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。