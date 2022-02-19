19世紀歐洲現代化圖像中的辯證：攝影師與畫家如何看待巴黎的都更改造？

文：黃鈺雯（喜歡旅行又愛宅在家的太平洋島民）

十九世紀自英國開始的工業化快速席捲歐洲各大城市，不僅在產業上從農業社會進入工業社會，運輸工具的革新也打破過往人與土地的關係，帶動現代化城市的出現。

然而，現代化城市不是一夜之間拔地而起，而是歷經長時間變化後的結果。隨著交通建設從市中心往各個區域擴張，鐵道延伸到各個城鎮與鄉村，鐵橋跨越一條又一條的河流，串聯起河岸兩端的交通網絡。

巴黎作為快速變化中的城市之一，站在傳統與革新的十字路口，生活在那個時間與空間的藝術家是如何面對這樣快速變遷中的景象？究竟這個時代的藝術家是如何看待現代化的巴黎？藝術家在作品中又是如何呈現他們眼中十九世紀的巴黎？此外，巴黎的都市擴張與交通建設的蔓延對其他地區是否產生特定的影響？

與此同時，這個時代正是攝影發明後廣泛運用的時刻。繪畫面對攝影的出現，挑戰其「再現眼睛所見之真實」的固有地位，從而發展出不同的繪畫風格。本文將圍繞著現代化巴黎的主題，呈現攝影與繪畫兩個不同的媒材在視覺呈現上的異同。

巴黎城市改造計畫

1852年起，都市規劃師豪斯曼（Baron Haussmann, 1809-1891）負責將老舊的巴黎城市一一翻新，變成今日世人所見放射狀的城市景觀，筆直的道路貫穿整個巴黎。

這個持續到1870年代的雄偉都市更新計畫，將老舊的巴黎建築敲掉重建，石頭鋪設的彎曲小路改為筆直寬敞的大道。為了記錄都市更新前後景象上的差異，法國政府雇用一批攝影師來捕捉老巴黎與新巴黎的圖像，用照片留下巴黎城市變遷的前後差異，以此展現都市更新後的積極成果。[1]

其中一位攝影師查爾斯・馬維爾（Charles Marville, 1813-1879）留下許多這段時期的照片，見證新舊巴黎的交替過程。依照美國學者雪莉・萊斯（Sherry Rice）的研究，當時巴黎推行的都市更新著眼於鐵道建設的需求，以及觀光客和巴黎城市新移民的湧入，因此有必要將老舊的城市重新整治。[2]

萊斯在文中點出巴黎都市更新的必要性：「豪斯曼對巴黎進行重建的主要原因之一為讓火車更易抵達這座城市，以及讓旅客到達新鐵路的終點站後，易於快速理解並融入巴黎。」[3]

在馬維爾的攝影中，都市更新後的新巴黎以寬敞筆直的馬路和排列整齊的建築物作為標誌性的成果，1870-1871年的《里沃利街》（Rue de Rivoli）【圖1】便展現這個特點——前景為寬敞的道路，馬路上鑲嵌大小一致且排列整齊的地磚。畫面右側是樓層高度相同、建築外觀統一的整排房舍，無限延伸於消失點之外，左側的柵欄和路燈同樣筆直排列，與右邊的屋舍相互呼應。

Photo Credit: 查爾斯．馬維爾，1870-1871年，《里沃利街》 【圖1】

另一張《哥白林大道》（Avenue des Gobelins, 1853-1870）【圖2】更突顯出寬闊筆直的道路、井然有序的路樹與整潔的高樓建築。這兩張照片中都沒有行人的蹤影，讓觀眾將注意力放在街道上一覽無遺的景致。

Photo Credit: 查爾斯．馬維爾，1853-1870年，《哥白林大道》 【圖2】

在此之前，舊巴黎的樣貌則顯現在馬維爾1865年的照片《道本頓街》（Rue Daubenton）【圖3】——狹窄彎曲的道路、緊密排列的低矮房舍、錯落於各處的商店廣告與招牌，與《哥白林大道》相比顯得擁擠雜亂，似乎有許多秘密隱藏其中。

Photo Credit: 查爾斯．馬維爾，1865年，《道本頓街》 【圖3】

除了官方的攝影紀錄，持續以畫筆畫下巴黎與其周圍景觀的印象派藝術家們提供了不同的視角，如莫內（Oscar-Claude Monet, 1840-1926）、卡耶伯特（Gustave Caillebotte, 1848-1894），他們的作品提供另一種觀看的方式看待19世紀巴黎與其周圍環境的變化。

莫內知名的《聖拉札爾火車站》（La Gare Saint-Lazare, 1877）【圖4】以火車月台為場景，描繪充滿蒸氣的火車棚和等待列車的旅客們，在遠方依稀有都市更新後的高樓。引人注目的是火車棚筆直的鋼骨結構，令人聯想到馬維爾攝影《里沃利街》直立的路燈與建築整齊的水平垂直線，它們共同撐起巴黎的嶄新市容，作為現代化的重要指標。

Photo Credit: 莫內，1877年，《聖拉札爾火車站》 【圖4】

卡耶伯特的《哈萊維街》（Rue Halevy, 1878）【圖5】，整件作品主要由灰階色調夾雜一些淺黃色與紅磚色構成，從高樓層看向車水馬龍的繁忙街道，展現都市規劃後整齊的街廓與寬敞的馬路，行人與馬車各自在自己的軌道上行進，建築不僅外觀設計相同，連色彩都一致。

Photo Credit: 卡耶伯特，1878年，《哈萊維街》 【圖5】

馬維爾的《里沃利街》、莫內的《聖拉札爾火車站》與卡耶伯特的《哈萊維街》不約而同記錄下巴黎現代化都市的面貌，人為建設佔據這片土地，所到之處都是修整過的平坦道路，以及重新設計過的新穎大樓，連最後與自然稍有關係的行道樹都不見蹤影。

豪斯曼的都市規劃遍布整個城市，以統一的標準丈量每個區域，去除陳舊之物、弭平差異性，讓整個城市就像工廠製造出來的復刻商品，擁有相同的尺寸、造型與色調。

巴黎城市之外：郊區邊緣的形成

工業化的出現快速拉開城市與鄉村之間的差距，也改變各個區域的景觀。

美國藝術史學者羅伯特・哈爾伯特（Robert Herbert）在談論風景畫中的變化時，先以巴比松畫派藝術家柯洛（Jean-Baptiste Camille Corot, 1796-1875）1865年的作品《塞夫爾之路》（The Sevres Road）【圖6】與印象派藝術家西斯萊（Alfred Sisley, 1839-1899）1873年的《通往塞夫爾的道路》（Louveciennes, Chemin de la Machine）【圖7】為例。

Photo Credit: 柯洛，1865年，《塞夫爾之路》 【圖6】