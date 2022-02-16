在地人怎麼看雅加達遷都：印尼空前的遷都計畫，是讓國家長治久安還是將未來當成豪賭？

印尼現任總統佐科威在2019年就提出首都從雅加達遷至東加里曼丹的計畫，意欲平衡全國區域發展，並減輕現任首都雅加達因為乘載密集人口而產生的空污、淹水、甚至靠海的北區嚴重地層下陷的問題。

如果到過雅加達北區，就不難理解為何這樣的擔憂不是空穴來風。北區緊鄰雅加達海灣，最外圍的住宅區前隔著一條大馬路即是海域，馬路與海水間的堤防逐年加高，但即便不是漲潮，海水拍打堤防濺起的浪花也能躍進大馬路，若是漲潮或碰上雨季，海水灌進大馬路、淹沒住宅區更是不難想像。

兩年前我曾在那堤防畔駐足一陣，對於不是漲潮時分，浪花卻也能多次濺濕我的衣服印象深刻；有科學家就指出，如果照此地層下陷速度，2050年雅加達北區或將有95%沉入海水中，此絕非驚世駭俗之語，確有其可能。

Photo Credit： Gunawan Kartapranata ) CC BY SA 3.0 雅加達北區Photo Credit: AP/ 達志影像

Photo Credit: AP/ 達志影像 2021年2月20日，大雨過後的印尼雅加達，一輛軍用卡車在被洪水淹沒的公路上行駛。

今年1月中，印尼國會正式通過首都遷移法案，政府並已著手起草相關衍生法規，因疫情延宕了兩年多的遷都議題再度浮上檯面，預計自2024年開始分階段遷移，將是個為時20至25年的長期計畫。

根據印尼中央統計局資料顯示，自2010年起至今，首都雅加達所在的爪哇島為印尼的GDP貢獻超過58%，其中約21%來自首都雅加達。印尼東部領土包括新首都預計所在地加里曼丹、蘇拉威西等地區域佔了國土64%，但對全國GDP貢獻只有約16%，其中加里曼丹佔約8%。根據遷移計畫預估，新首都在2045年對GDP的貢獻將可達23%。

這項計畫預計耗資約250億美金，將遷徙150萬政府部門的公務員至新首都，首要目標以建設政府機關與公務員住宅社區為主，之後也會拓展至商業區與工業區塊的建設，並希望將新首都建立成為「綠色經濟」城市，因而會更以環境為考量，冀能提供更高水準的教育與醫療。

立意雖佳，但近日已有社會知名人士與菁英份子共45人具名提出「反對遷都」請願書，主要理由為遷都耗費資金龐大，且去年政府赤字又擴大至3%以上，在疫情尚未趨緩下，預計至少需5年的時間疫後經濟方能全面恢復，最低限度從現在到2024年，實在不應耗費有限的國家資源於遷都一事，應著重在疫情後如何恢復國家元氣。

另外專家也具體計算指出，若執行遷都，由印尼與中國合作建設的雅加達至萬隆的高速鐵路，其每日載客量將降至原先預估的一半一下，如此要達到投資的收益平衡，需費時至少長達40年以上，這對國家財政無疑又是一大負擔。

Photo Credit：Shutterstock/ 達志影像 印尼雅加達

除此之外，有學者也出聲批評，說這份遷都計畫書敷衍粗糙—-例如是否有考慮遷移已婚公務人員，其配偶工作將如何處理？孩子是否願意跟隨到教育品質還未知的新首都？爪哇島與加里曼丹島文化不同可能造成的適應問題等？學者認為遷徙計畫不但不可行，還有可能為公部門的貪腐大開方便之門。

上述「反對遷都」請願書兩日內已獲得2萬5000份連署，相較於同日也有由「民間」發起的「支持遷都」請願書，兩日內獲得約2000人的連署。雖然兩份請願書都剛剛發起，但若以至目前的連署人數略觀，社會民意不言可喻。

但即便社會氛圍如此，總統與中央政府卻似箭在弦上，不得不發。

政府宣稱國會已同意並通過遷都法案，已過了接受請願書的時刻。他們承諾政府公費將只用於建立新首都的基礎建設，其他資金來源皆為民間企業，且不僅只有國內民營企業，他們特別提到中東、歐洲、美國、日本、新加坡等多國都已表達強烈投資意願，這將是大舉吸引外國投資的好機會。政府大聲疾呼，但至目前為止，並沒有一家企業公開表達計畫要將總部遷至新首都，整體觀望氣氛濃厚。

事實上，就算是阿拉伯聯合大公國承諾要投資100億美元於建設印尼新首都，但之前類似這樣的口頭投資支票他們也開過，事後證明並未兌現，因此這次承諾將如何，還是未知數。再者，若遷都費用後來遠高過預估費用，以剛完成的雅加達萬隆高速鐵路為例，實際完成的費用比計畫預算高出30%之多，那麼對於不足的資金，政府是否又要舉債？又或者國內外民間投資者會願意追加投入資金？如若政府又要增加債務，本身已背負高額外債的政府是否有能力償還？如若民間投資者不願意再多投入資金，那麼這項計畫是否將會半途而廢、不了了之？這些都是大眾關切卻尚未能得到解答的問題。

現今首都雅加達被認為身兼7項功能，除了身為政治上的首都，同時也是商業、服務、貿易、文化、教育、物流中心。即使將「政治上的首都」遷移，以其餘6項功能而言，雅加達仍為全國中心。這項空前的遷都計畫是否真能解決雅加達人口擁擠、淹水、空污等問題尚未可知，但對於區域平衡發展或許有一定效應。只是島嶼間人力與物力的遷移，還有尚未能得知上限的遷都費用，種種看來都非易事。如若想以遷都以求全國長治久安，恐怕還需要更多時間與討論，從長計議。如若只是政治人物盼能以遷都在歷史上留下一筆，那恐怕只是將國家未來當成豪賭了。

Photo Credit：Shutterstock/ 達志影像 位於雅加達的印尼獨立紀念碑

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：楊士範