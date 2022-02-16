2022/02/16,
印太

在地人怎麼看雅加達遷都：印尼空前的遷都計畫，是讓國家長治久安還是將未來當成豪賭？

在地人怎麼看雅加達遷都：印尼空前的遷都計畫，是讓國家長治久安還是將未來當成豪賭？
印尼獨立紀念碑。Photo Credit：Shutterstock/ 達志影像

我們想讓你知道的是

有名望的學者出聲批評，說這份遷都計畫書敷衍粗糙—-例如是否有考慮遷移已婚公務人員，其配偶工作將如何處理？孩子是否願意跟隨到教育品質還未知的新首都？爪哇島與加里曼丹島文化不同可能造成的適應問題等？學者認為遷徙計畫不但不可行，還有可能為公部門的貪腐大開方便之門。

印尼現任總統佐科威在2019年就提出首都從雅加達遷至東加里曼丹的計畫，意欲平衡全國區域發展，並減輕現任首都雅加達因為乘載密集人口而產生的空污、淹水、甚至靠海的北區嚴重地層下陷的問題。

如果到過雅加達北區，就不難理解為何這樣的擔憂不是空穴來風。北區緊鄰雅加達海灣，最外圍的住宅區前隔著一條大馬路即是海域，馬路與海水間的堤防逐年加高，但即便不是漲潮，海水拍打堤防濺起的浪花也能躍進大馬路，若是漲潮或碰上雨季，海水灌進大馬路、淹沒住宅區更是不難想像。

兩年前我曾在那堤防畔駐足一陣，對於不是漲潮時分，浪花卻也能多次濺濕我的衣服印象深刻；有科學家就指出，如果照此地層下陷速度，2050年雅加達北區或將有95%沉入海水中，此絕非驚世駭俗之語，確有其可能。

Jakarta_utara
Photo Credit：Gunawan Kartapranata )CC BY SA 3.0
雅加達北區Photo Credit: AP/ 達志影像
AP_21314679163641
Photo Credit: AP/ 達志影像
2021年2月20日，大雨過後的印尼雅加達，一輛軍用卡車在被洪水淹沒的公路上行駛。

今年1月中，印尼國會正式通過首都遷移法案，政府並已著手起草相關衍生法規，因疫情延宕了兩年多的遷都議題再度浮上檯面，預計自2024年開始分階段遷移，將是個為時20至25年的長期計畫。

根據印尼中央統計局資料顯示，自2010年起至今，首都雅加達所在的爪哇島為印尼的GDP貢獻超過58%，其中約21%來自首都雅加達。印尼東部領土包括新首都預計所在地加里曼丹蘇拉威西等地區域佔了國土64%，但對全國GDP貢獻只有約16%，其中加里曼丹佔約8%。根據遷移計畫預估，新首都在2045年對GDP的貢獻將可達23%。

這項計畫預計耗資約250億美金，將遷徙150萬政府部門的公務員至新首都，首要目標以建設政府機關與公務員住宅社區為主，之後也會拓展至商業區與工業區塊的建設，並希望將新首都建立成為「綠色經濟」城市，因而會更以環境為考量，冀能提供更高水準的教育與醫療。

立意雖佳，但近日已有社會知名人士與菁英份子共45人具名提出「反對遷都」請願書，主要理由為遷都耗費資金龐大，且去年政府赤字又擴大至3%以上，在疫情尚未趨緩下，預計至少需5年的時間疫後經濟方能全面恢復，最低限度從現在到2024年，實在不應耗費有限的國家資源於遷都一事，應著重在疫情後如何恢復國家元氣。

另外專家也具體計算指出，若執行遷都，由印尼與中國合作建設的雅加達至萬隆的高速鐵路，其每日載客量將降至原先預估的一半一下，如此要達到投資的收益平衡，需費時至少長達40年以上，這對國家財政無疑又是一大負擔。

shutterstock_1077497360
Photo Credit：Shutterstock/ 達志影像
印尼雅加達

除此之外，有學者也出聲批評，說這份遷都計畫書敷衍粗糙—-例如是否有考慮遷移已婚公務人員，其配偶工作將如何處理？孩子是否願意跟隨到教育品質還未知的新首都？爪哇島與加里曼丹島文化不同可能造成的適應問題等？學者認為遷徙計畫不但不可行，還有可能為公部門的貪腐大開方便之門。

上述「反對遷都」請願書兩日內已獲得2萬5000份連署，相較於同日也有由「民間」發起的「支持遷都」請願書，兩日內獲得約2000人的連署。雖然兩份請願書都剛剛發起，但若以至目前的連署人數略觀，社會民意不言可喻。

但即便社會氛圍如此，總統與中央政府卻似箭在弦上，不得不發。

政府宣稱國會已同意並通過遷都法案，已過了接受請願書的時刻。他們承諾政府公費將只用於建立新首都的基礎建設，其他資金來源皆為民間企業，且不僅只有國內民營企業，他們特別提到中東、歐洲、美國、日本、新加坡等多國都已表達強烈投資意願，這將是大舉吸引外國投資的好機會。政府大聲疾呼，但至目前為止，並沒有一家企業公開表達計畫要將總部遷至新首都，整體觀望氣氛濃厚。

事實上，就算是阿拉伯聯合大公國承諾要投資100億美元於建設印尼新首都，但之前類似這樣的口頭投資支票他們也開過，事後證明並未兌現，因此這次承諾將如何，還是未知數。再者，若遷都費用後來遠高過預估費用，以剛完成的雅加達萬隆高速鐵路為例，實際完成的費用比計畫預算高出30%之多，那麼對於不足的資金，政府是否又要舉債？又或者國內外民間投資者會願意追加投入資金？如若政府又要增加債務，本身已背負高額外債的政府是否有能力償還？如若民間投資者不願意再多投入資金，那麼這項計畫是否將會半途而廢、不了了之？這些都是大眾關切卻尚未能得到解答的問題。

現今首都雅加達被認為身兼7項功能，除了身為政治上的首都，同時也是商業、服務、貿易、文化、教育、物流中心。即使將「政治上的首都」遷移，以其餘6項功能而言，雅加達仍為全國中心。這項空前的遷都計畫是否真能解決雅加達人口擁擠、淹水、空污等問題尚未可知，但對於區域平衡發展或許有一定效應。只是島嶼間人力與物力的遷移，還有尚未能得知上限的遷都費用，種種看來都非易事。如若想以遷都以求全國長治久安，恐怕還需要更多時間與討論，從長計議。如若只是政治人物盼能以遷都在歷史上留下一筆，那恐怕只是將國家未來當成豪賭了。

shutterstock_597043613
Photo Credit：Shutterstock/ 達志影像
位於雅加達的印尼獨立紀念碑

延伸閱讀：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：吳象元
核稿編輯：楊士範


猜你喜歡

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。