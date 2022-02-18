【影評】奧斯卡最佳國際電影前五強《不丹是教室》，教會我們幸福就是回到自然、專注生活

文：Lisa影評快遞

在世界的屋脊上享受「萬丈高樓平地起」的喜悅，百廢待舉，萬象更新，將要被幸福簇擁，因為在這裡只要有一位老師能夠帶領孩子們認識世界、擁有知識，那就是這些孩子們想要的單純幸福，但，想要接受完整的教育，卻一件是比「登天」還難的夢想。

以老師為題材的電影實不計其數，一幕幕春風化雨的暖心片段，想必烙印在許多影迷的心中。的確，老師是學生的指南針，一位好老師就是孩子們的明燈，引導他們、啟發他們，而在《不丹是教室》裡，更加肯定了教師的價值，老師可以讓他們看見未來。對這群住在喜瑪拉雅山上的孩子而言，能有固定的老師，有機會好好學習，這就是他們最憧憬的未來。

《不丹是教室》根據真實故事改編，劇情敘述一位在首都廷布成長，受到良好的教育的年輕老師烏金（希拉布多吉 飾），一心想要追逐音樂夢，帶點玩世不恭的心態，甚至想要提前離開教職，但卻意外被部長指派到最偏遠的山區魯納納小學（Lunana）任教，從此也讓他的人生觀有所轉變，更領悟了教育就是幸福的神聖意義。

導演巴沃邱寧多傑 （Pawo Choyning Dorji），本身也是一位攝影師，曾出版攝影集《看見神殿》，對於影像美學有獨到的見解，不只讓觀眾浸潤在山、雲、雪連成一氣的群巒裡，是既遼闊又深邃的視覺享受，更透過鏡頭的語言，饒富詩意的、敬虔的表達對於大自然的崇敬與神聖的意象。

全片在海拔五千公尺的深山實地拍攝，光看烏金從市區坐車到加薩，再經過山勢陡峭的九彎十八拐，在人煙稀少、空氣稀薄的深山裡長途跋涉的過程，更可以藉由影像瞭解，不論是對於烏金以及電影工作團隊，拍攝這部電影是一份艱苦而漫長的使命。

導演透過影像告訴我們，站在世界的高處，就會有更寬闊的心靈視野。越是在純淨無瑕的環境中，越能與自身產生對話，原來幸福竟就近在咫尺，一旦感受到了幸福，也能看見未來。

一切本乎返璞歸真，取之於自然，用之於大地，使用太陽能電力拍攝，邀請當地的素人擔綱演員，整部電影如同紀錄片一般的真實、平凡、溫暖、誠懇，我想這就是本片的動人之處，也相信這些參與拍攝素人小朋友，在他們的成長過程必也留下珍貴的記憶。

在這裡，面對險惡的環境、氣候的嚴寒、資源的缺乏，終能轉化為一股神秘的精神力量，外推了生命的力道。導演透過鏡頭為「天人合一」下了一個定義：非僅是消極的清靜無為；清靜，乃是用恬靜單純的心情積極的尋求未來，再與皓白雪山為伴，視氂牛的辛勞為無私的奉獻，對宇宙萬物由衷的崇敬與尊重，進而和宇宙融為一體，達到「天人合一」的美好境界，這才是真正的幸福啊！

幸福是否可以是假象？或是稍縱即逝呢？導演也若有似無的點出不丹貧富懸殊及城鄉差距的憂慮，這個曾經以國民幸福指數 （GNH） 全球最高聞名於世的國家，這樣的光環正逐漸褪散，到了2017年排名下滑至97名，或許村長的一句話「那些象徵國家未來的年輕人，卻總想去別的地方尋找幸福」，更反映出傳統文化與現代文明的拉扯。

Photo Credit: 海鵬影業提供

不丹，這片人間淨土正逐漸的變質。不丹人民的歸屬感，是否就如失根的蘭花一般，靈魂逐漸失去重心，最後迷失在浩瀚穹蒼裡？ 那麼，這樣一來，不丹，哪來的幸福感可言呢？

數據，是一種客觀的表述。很明顯的，導演將魯納納視為「現代烏托邦」，他用人口數、海拔數、區域的大小等等數據的對比，與文明社會的功利主義產生辯證。

最後，烏金在雪梨的一間餐館駐唱時，當他在演唱一首經典老歌時，面對眾人的嘈雜與不屑一顧，突然若有所思的停止了，他想起了莎爾頓 （凱兒丹拉姆古龍格 飾），那位用歌聲「供養」天地的女孩，是他在魯納納的回憶，就唱出了《圓滿氂牛之歌》，烏金想要藉由歌聲告訴眾人：純粹的可貴與善良的珍貴。

頓時，現場鴉雀無聲，眾人開始專注聆聽這來自地球另一端深山裡的古老旋律，讓先前設計出的一連串對比更加後勁十足，著實給了文明社會一記回馬槍。

幸福，就是回到大自然，專注生活本身，回歸自身的感知，我想這就是「不丹」這個「教室」藉由電影教我們的事。

Photo Credit: 海鵬影業提供

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航