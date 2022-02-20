未來10年的元宇宙金融，必須以佛家的虛相與實相來理解，才不會受困於未明的世界

文：陳錦稷（中信金融管理學院教授，兼金融管理研究所所長）

未來10年，因金融科技的發展，須重新檢討金融存在的核心價值，迅速因應金融體系的不健全發展，才能避免代價更大的金融危機。在金融服務需求轉變下，讓金融體系發揮調節資金盈虛的本質，才能促進金融服務多元發展，使金融與實體經濟持續相輔相成。

除金融科技之外，監理科技的發展也將帶來更精準的貨幣政策，更有效率的金融監理措施，提昇金融機構風險管理能力，適當發揮金融應扮演的社會層面功能。至於元宇宙的金融世界，就必須以佛家的虛相與實相來理解，才不會陷入顛倒或受困於未明的世界。

元宇宙金融的虛與實

要理解未來10年的元宇宙會如何發展，才可能精準預想元宇宙中的金融體系將如何發展。元宇宙會如何發展？由NFT及區塊鏈作為底層基礎元素的元宇宙，不論是消費端或生產端皆牽涉三個層次。

首先，技術層次取決於AR（擴增實境）和VR（虛擬實境）及MR（虛實混合）的基礎條件究竟有多成熟；再者，諸如穿戴裝置等硬體的開發會如何搭配AR與VR的發展；最後，在軟體層面與應用場景上能有多廣泛的運用，這些都將影響未來10年元宇宙的發展。

而元宇宙之文明規則在主權國家之下，涉及犯罪、內容審查、投票與民主制度、貨幣監管、數位人格及虛擬資產等問題，涉及之法規面廣泛。故虛擬平台創造者與政府如何合作制定規則，亦將影響元宇宙的發展前景。

概念上元宇宙的未來世界究竟會如何？或許藉由佛家思想中的實相與虛相來比喻。眼見或感官所認知的實相，背後也許是透過AR、VR所呈現的虛相。但虛相也不僅止於眼、耳、鼻、舌、身、意的六根空虛妄想感知而來，更昇華的層次而言，虛相往往也是受、想、行、識等四蘊中，由眾多因緣共同成就，同時聚合而成。

佛家強調實相智慧修行，才能心境一如，遠離顛倒，不為無明所惑。這些虛實之間的智慧觀，在元宇宙中如果能以人工智慧（Artificial Intelligence）或是深度學習（Deep Learning）技術而能體悟元宇宙世界諸法，而有能力能駕馭顛倒夢想境界，這何嘗不就是無罣礙，遠離顛倒的大自在境界？

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元宇宙的金融會如何發展？也可以由實相、虛相觀點來理解。元宇宙的金融，不會僅限於當前的比特幣（BTC）、以太幣（Ethereum）、穩定幣（Stablecoin）或央行所發行的數位貨幣（CBDC）。除了這些同質化的加密貨幣（Cryptocurrency）之外，非同質化代幣NFT（Non-fungible token）與建構其上的虛擬資產交易平台，也將會是元宇宙中金融資產的一大部分。

只要有加密貨幣或NFT的需求，就會有其供給。供需之間，就如同眾多因緣聚合，自然會有虛擬資產的交易市場。

如同理解佛家虛相與實相的概念，就能遠離顛倒，不為無明所惑。理解元宇宙的虛相與實相，才能明白虛實整合之間何者為實，何者為虛。就不至於如當年的美國大西部掏金熱，一窩蜂陷入虛擬資產的挖礦熱潮；也不會如老一輩喜歡買黃金，甚至把黃金穿戴在身上一樣，誤把數位貨幣或NFT拿來作為實體世界社交需要的炫耀財，實際上卻沒有太多網路世界的實際參與，而在元宇宙中失去自己的存在感。

至於虛擬貨幣是否會成為實體世界的流通貨幣，取決於是否能具備價值穩定，而被社會信賴作為交易媒介，進而具有實際貨幣功能而定。金融服務雖然以貨幣體系為基礎，但實際上貨幣本身並不具有內在價值（Intrinsic value），表面上是政府指定「法定貨幣」（fiat money）才讓貨幣具有購買力，但實質上貨幣發行背後必須有社會的信任基礎，才能支持貨幣具有實值的使用價值。這是貨幣能作為交易媒介，產生價值的根本原因。

可以用這個標準來判斷虛擬貨幣未來是否有機會取代法定貨幣。未來10年，持續會有實體或虛擬的金融商品企圖要取代法定貨幣，最後是否成功仍取決於背後代表的信任是否具有保障而定。穩定幣快速發展企圖修正加密貨幣的缺點。

實際上虛擬貨幣尚難取代法定貨幣，根本原因在於價值的不穩定，以至於虛擬貨幣之交易媒介功能大打折扣。未來10年，虛擬貨幣可否廣泛如法定貨幣流通，甚至取代實體貨幣，取決於價值是否夠穩定，足以被社會廣泛信賴，並具有社會大眾所信賴之交易媒介、價值儲存、計價單位與延期支付的貨幣功能，才會有機會成為數位經濟體系所廣泛接受與使用的通貨（currency）。

惟未來元宇宙之發展趨勢，在透過區塊鏈、演算法與智慧合約所提供之信任機制下，能否使數位代幣（digital token）成功串連、搬運實體金融服務至元宇宙中，並在元宇宙中之虛擬經濟平台發揮超越實體貨幣的功能，值得再觀察。

以核心價值矯正金融的不健全發展

而金融的本質在於調節盈虛，將資金過剩一方，融通於資金不足的一方；或是在時間向度上，將資金過剩的此一時，透過儲存價值而融通於資金不足的彼一時。金融的本質是為了協調資源的有效運用，優化社會資源，以增加經濟效率。

未來10年的金融本質不會改變，也不應被改變。尤其是經過幾次金融危機，與因應全球肺炎疫情的經濟情勢，採取過度量化寬鬆的貨幣政策，帶給金融體系的不穩定因素。金融的本質在於作為經濟體系資源調配的功能，更應該在金融管理層次被強調，甚至作為金融存在的核心價值。