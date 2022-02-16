思考微解封或是全解封，有兩項重要因素需要列入慎重考量

文：洪德仁（台北市醫師公會常務理事、COVID-19緊急醫療應變小組召集委員）

雖然Omicron突變株依舊肆虐，但是歷經兩年的COVID-19疫情，配合防疫工作，造成生活的不便、經濟的影響，全民逐漸有防疫的疲乏心態，加上Omicron突變株具有高傳染力、輕症的特性，讓大家開始思考解封的契機。

我認為有兩項重要因素需要列入慎重的考量，來規劃鬆綁的節奏和時間，其一是近期國外鬆綁後疫情的狀況，其二是老人家疫苗接種的覆蓋率。

世界各國的解封狀況

我們先來看一下，人口6百多萬的丹麥，2月1日開始，全面解除所有防疫措施，包括：入境鬆綁、外出上街不戴口罩、進出公共場所不必出示疫苗接種證明，餐廳、夜店正常營業，全國進入「與病毒共存」的生活模式。

這種全解封的措施，到了2月7日，衛生部長Soren Brostrom表示，雖然境內確診人數仍多，但加護病房中只有30名COVID-19重症患者，他認為：丹麥很好，不會重新啟動防疫管制措施。

如果以全世界的尺度來看，前幾個月大爆發的疫情，最近確診數又急速下降，似乎是走過了疫情高峰，原本3月底才要解封的英國，首相強生2月10日宣布兩星期內就要解封，不必戴口罩，連確診者也不用隔離。

其他國家像：北歐的丹麥、挪威和瑞典三國、越南、泰國等，都有不同程度的鬆綁，追蹤鬆綁後的疫情，大多有類似狀況，確診人數可能持續還在增加，但是重症人數並沒有增加，都還在醫療量能可以處理的範圍，這些國家解封的經驗應該可以作為我們的參考。

另一個重要因素是老人家疫苗接種的重要性。美國最近的疫情值得我們關切，根據統計，Omicron流行的三個月以來，美國感染Omicron死亡人數已經超過2021年秋季的Delta病毒，上個月更是最嚴重，平均每天COVID-19死亡超過2400人。

最關鍵主因指向「疫苗接種率不高」，布朗大學（Brown University）公共衛生學院院長Megan Ranney醫師分析，美國疫苗覆蓋率低於大多數OECD國家。面對Omicron大流行，疫苗和加強劑在防止死亡，非常有效。

很多國家是以接種兩劑疫苗涵蓋率達八成以上，老年人口也打了第三劑，就開始鬆綁邊境的管制，甚至於全民拿掉口罩，恢復正常生活。國內學者像台大兒童醫院院長黃立民也認為關鍵在於，60歲以上第三劑疫苗涵蓋率應達八成，這是比較保險作法，才能保障降低解封後重症及死亡風險。

Photo Credit: 中央社 台北市15日起微解封，有逛動物園的民眾知道恰巧碰上取消預約制時，直喊「很幸運」。 中央社記者陳昱婷攝 111年2月15日

台灣已有條件逐步解封

然而，截至2022年2月11日，台灣COVID-19 疫苗接種人口涵蓋率第1劑達82.24%、第2劑75.50%、基礎加強劑接種率0.76%、追加劑接種率28.56%。相較於開始解封的國家，我們全民兩劑的疫苗接種率雖然已經快要接近八成，但是第三劑追加劑顯然是不足。

特別是截至2月8日，75歲以上的長輩第一劑接種率只有75.5 %，第二劑為69%，顯示出75歲以上的老人家接種率非常低。加上抗病毒藥劑進口量仍然不足，老人家又是高住院率、高重症率、高死亡率族群，讓解封存在高風險，不得不更加周延準備。

我認為，台灣人民歷經2003年的SARS疫情，加上這兩年新冠病毒疫情的磨練，應該比世界其他國家人民更願意戴口罩、勤洗手等防疫新生活，也就是落實非藥物的公共衛生介入（NPIs）。也因為這兩年台灣疫情控制得宜，藉由自然感染產生的群體免疫力，是比較低，但是民眾防疫新生活的自發性落實，應該足以彌補，也就是我們已經具備考慮解封的條件。

到底我們要全面解封或微解封？2020年2月25日公佈的《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，條例及其特別預算施行期間自2020年1月15日起至2022年6月30日止，雖然期間屆滿，得經立法院同意延長之。

我總認為，天佑台灣，立法委員諸公及行政單位先知先覺的預知兩年的疫情，台灣能夠在今年6月30日安然度過，恢復生活常態。2月13日中央疫情指揮中心陳時中指揮官鬆口，表示可以研究評估解封的議題，他表示元宵節後，逐步鬆綁邊境，商務旅客為優先，將給予國民待遇，不再依國家疫情風險，而有檢疫天數差。

我認為，以我們穩扎穩打的防疫政策，參酌國內外疫情狀況，做好適當的防疫準備，上半年好好把疫苗打好打滿，特別是75歲以上的高齡長輩更顯重要。從微解封開始，逐步放鬆開放，希望6月底能夠完全解封，應該是最妥當的防疫策略節奏。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航