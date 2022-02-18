台灣為什麼要關心烏俄局勢？因為你買不到雞蛋可能就跟這場衝突有關

台灣為什麼要關心烏克蘭與俄羅斯的局勢？我們從⋯⋯最近你有沒有買到雞蛋談起好了。雞蛋與俄烏局勢有關係嗎？當然有關係。目前政府並沒有確定雞蛋荒的原因（也很難說是單一原因），可能的成因有天氣冷、飼料供給、疾病、農業政策干預等等。

在這些成因中，變化最大的肯定是「飼料價格」，光是因為疫情加劇的全球塞港問題，就已經使穀物海運成本上升，更別說穀物期貨本身就持續攀升當中。

所以說，這與俄烏有何關係呢？

烏克蘭、俄羅斯是全球小麥主要出口國，兩國小麥出口約佔全球30%；烏克蘭另外也佔據了全球16%左右的玉米出口，現在這兩國幾乎要打仗了，黃小玉能不漲嗎？肯定漲。

俄羅斯最覬覦的烏東地區，是烏克蘭的重要糧食產地，而除了產地因素，物流也會深深影響價格。一旦俄烏開打，黑海航線也會隨之封鎖，原本透過黑海港口輸出的烏克蘭穀物將從市面上消失。

烏克蘭佔全球小麥出口大約12％左右，黑海封鎖可能導致全球小麥漲一倍。12％的供給量會導致一倍的漲幅嗎？噢，剛才忘了說，黑海航線不是只有俄烏在用，哈薩克與羅馬尼亞這兩個糧食出口大國也很倚賴黑海的航運。

黑海封鎖，可能會導致大麥、小麥、玉米、油菜籽的全面飛漲，原本因疫情與塞港加速的通膨會進一步加速，進一步刺激地緣政治的動盪——屆時台灣遇到的難題，不會只是買不到雞蛋這麼簡單而已。

比方說，買不到烏克蘭穀物，誰會最痛呢？黑海穀物自然是以歐、非為主要出口地，除了歐盟民生經濟壓力大增，東地中海周邊國家大量仰賴黑海穀物，更是首當其衝。

黎巴嫩有將近50%的小麥來自烏克蘭，葉門與利比亞也有超過10%的小麥來自烏克蘭，旁邊有個深受通膨之苦的區域大國土耳其，土耳其也買很多烏克蘭小麥，而且土耳其還是俄羅斯小麥的第一大客戶。

糧食供給危機最令人擔憂的是，一旦經濟危機加劇，原本就具侵略性的領導人將會更容易尋求政治與軍事的冒險。

Photo Credit: 中央社 近期國內掀起「雞蛋荒」，新北市傳統市場一處雜糧行12日一早就有不少民眾上門選購雞蛋，商家呼籲民眾酌量購買，讓更多人都可以買到雞蛋。 中央社記者王騰毅攝 111年2月12日

烏克蘭局勢，當然與中國也脫不了關係。這邊說的不是中俄眉來眼去聯手銃康美國而已。烏克蘭第二大糧食出口商是中國企業「中糧」，第一大的Kernel公司與第二大的中糧，最主要的出口地都是中國。倘若俄烏開打，貿易戰後糧食問題越來越大的中國，經濟復甦壓力會更大。

經濟不得志，就只好找其他方面逞威風。就算冬天有東北季風保護台灣，到了夏天台灣的壓力很可能越發沉重。說到底，全球市場供需改變必然會刺激地緣政治的改變，而改變往往是朝更惡性、激化、對抗、冒險的方向發展。

當俄羅斯察覺美國意圖重建同盟關係圍堵中俄，但政策走向卻多頭馬車時，搶在美國準備不足的時刻出手，就是必然的發展。假北約東擴議題或白俄羅斯政局掀起地緣政治衝突，只不過是一種手段，無論全面入侵烏克蘭與否，普丁都成功以戰略主動的姿態攪亂歐洲政治議程。

歐洲的團結受到俄羅斯干擾，安逸的西歐與直面壓力的東歐或許會種下心結，又或者因為糧食和能源的壓力使歐洲經濟更加疲弱。即使可能造成歐洲的保守右傾，虛弱的歐洲對新沙皇來說又有什麼可怕？

關於俄烏局勢，今天先講糧食議題。最後容筆者再舉一個例子，說明供需關係如何攪亂地緣政治：刺激小麥上漲的因素，除了俄烏局勢緊張，還有美國大平原乾旱，以及南美乾旱。全世界主要的糧食產地都生產不力，全球民生經濟今年只會雪上加霜。

遠在乾旱南美的阿根廷，其政治立場自然也受到供需關係的牽引。在全球矚目冬奧、擔憂俄烏局勢、在意半導體發展的時候，阿根廷悄悄地加入了一帶一路。如今墨西哥、巴西、阿根廷這三個重要南美國家，都展現出遠離西方（尤其英美）親近中國的態度。

對於阿根廷改變，英國暴跳如雷，美國似乎仍渾渾噩噩不知南美大亂將至。台灣則是從尼加拉瓜斷交嗅到一點端倪，但跡象非常微弱而不多人預見。判斷未來不容易，但原則很清楚，供需關係改變會導致地緣政治改變，而地緣政治也會回過頭影響供需關係。

就像大地震前會有許多較小的地震，這兩年許多地震之後，今年一月太平洋東加火山來了一場大爆發。這場爆發可能導致今年全球「無夏」，天氣更冷，經濟更亂，人心更動盪，地緣政治也自然會越來越危險，漸漸走向失控。

原有秩序大亂，對台灣不一定是壞事或好事。無論如何，台灣得先小心應對即將到來的改變。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航