歐洲對俄羅斯、中國採取綏靖主義是必然，台灣不該對此有所期待

文：酆景文

從這兩張圖可以看得出來，歐洲和美國在經濟上是分庭抗禮的，雙方進出口產品是對等的，沒有絕對程度的誰依賴誰。這個格局，在能源議題上更為明顯，去年10月歐洲天然氣價格狂飆時，美國天然氣期貨是下跌的，代表這是兩個不同的市場。

北約是美國主導、歐洲附庸，這應該不太需要解釋。因此歐盟與美國博弈的資本，主要就不會是軍事，而是具備獨立性的經濟。從進出口夥伴可以看到，中國和俄羅斯是主要進口夥伴，美英則是主要出口夥伴（瑞士是永久中立國我就不討論了）。

由於美國自己就物產豐富，廉價勞力也有全世界代工產業可以提供，歐洲要能夠與美國產業競爭，俄中提供的廉價勞力、原物料和能源，是非常重要的。直接了當的說，歐盟之所以還有存在價值，俄中的合作不可少。

假設俄羅斯和中國真的跟美國全面翻臉了，基於國安問題歐洲只能和北約（美國）走，那麼歐洲與俄中的貿易是一定要斷掉的，廉價勞力、原物料和能源要誰提供？只有可能是經濟上依賴美國的印太盟友提供（包含台灣），那麼歐洲經濟就會不可避免的依賴美國，歐盟就沒有價值了。

東歐國家在軍事上親美、經濟上親歐的格局，就是因為歐洲市場還有自己的地位。假如歐洲不只軍事，連經濟上都依附美國，那東歐國家是不會把歐盟放在眼裡的，自此歐洲將完全服膺於美國戰略，失去自己的主體性。

所以歐洲對俄羅斯、中國採取「綏靖主義」是必然，只要開戰，歐洲就會蒙受損失，失去列強地位，因此法德在烏克蘭衝突積極搭建平台談判，卻對印太戰略反應消極，台灣不應該對歐洲有所期待。

但又因為歐洲國安依附美國、北約，並不真的可以在戰爭期間獨立博弈，真的鬧翻了還是只能乖乖聽話，所以台灣也真的不需要擔心歐洲背叛，他們一點都不能改變大局。

講那麼多，就是建議台灣不用對歐洲戰略態度得失心太重。

本文經酆景文授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航