無論俄羅斯選擇全面入侵、局部入侵，或是不開打，普亭都有極高機率獲得政治勝利

美國政府公開呼籲撤僑，並且宣布不會派遣美軍進入烏克蘭境內撤僑，還稱俄羅斯可能在最快在16日對烏克蘭發起空襲，俄羅斯也撤離駐烏外交人員，目前事態已經是進一步演進。美國的動作有2個意義，一是做好最壞打算，二是保留迂迴空間（美軍不進入烏克蘭，避免與俄軍直接衝突）。

烏克蘭跟俄羅斯會不會打起來？任何一方的答案都會是「不知道」。這是因為，普亭總統這次的軍事動員，顯然莫斯科在事前已有充分推演，主動將俄烏局勢推到危險邊緣的同時，還製造一個不可測的狀態，要讓美英北約盟國都無法妄下定論。

事態越難探測，越有必要探測普亭的真意。既然普亭不讓任何人精確預判他的下一步，我們只能回溯探討他的動機與戰略目標。從公開層面而言，俄羅斯的目標是「要求烏克蘭與北約落實明斯克協議」，也就是要求烏克蘭必須落實2014年以後對烏東頓巴斯地區的權力下放，並且保證頓巴斯的自治權完整。

俄羅斯配合監督停火，以退為進，禁止烏克蘭片面改變頓巴斯的政治／經濟／軍事狀態，再藉頓巴斯兩個自治共和國的動盪，令烏克蘭無暇顧及克里米亞。同時，也阻止北約的東擴以及對烏克蘭軍事援助。

莫斯科明顯知道，對烏克蘭與白俄羅斯的軍事動員，會促使北約增援烏克蘭與東歐。但普亭不介意，反而特地選在德國換屆、法國瀕臨大選、美英領袖國內支持度低靡的時間點，刻意製造危機，藉此探測北約的實力。下一步，是以戰（對烏克蘭）逼談（讓北約防線後撤），達成俄羅斯的戰略目標。

俄羅斯的戰略目標為何？美國圍堵政策之父肯楠曾經分析過，莫斯科的行動源於俄羅斯根深柢固的不安全感，史達林的目標是創造一個緩衝地帶，並且藉由挑起危機來鞏固其內部統治。這個結論放在今天依然適用，如同新沙皇般的普亭，他與過去的沙皇沒有根本上的不同。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

筆者列舉10點，讓大家一覽俄羅斯的戰略目標：

探測北約實力，藉此預測未來政治變化 阻止北約東擴，使烏克蘭成為緩衝地帶 烏克蘭境內扶植數個傀儡政權（最好的情況是連基輔當局都淪為傀儡） 恫嚇中亞，加深控制力道 完成對內部加盟共和國的控制 製造經濟混亂削弱歐洲、政治分化歐洲 製造政治壓力打擊美國 藉壓力強化與中國的合作 藉合作關係綁架與制衡中國 阻止或制衡日本與英國的行動

令人不得不嘆服的是，無論俄羅斯選擇全面入侵、局部入侵，或是不開打，只要俄軍沒有被打得落花流水，莫斯科都可以達到前五點目標，而後五點目標則是根據局勢變化而微調細節。從烏克蘭危機發生以來，俄羅斯始終保有戰略主動，並且極高機率可以獲得政治勝利。

我們將這些目標收斂，就能釐清最大的爭端落在「北約－烏克蘭－俄羅斯」的前線位置。俄羅斯的戰略主動，已經用不可測的軍事危機將北約諸國拖上談判桌。即便美英德法政府高層不停與莫斯科交涉，都已經讓普亭得逞，甚至越是交涉越能讓莫斯科摸清西方的虛實。

這些過程對台灣的意義極大，因為北約與俄羅斯的角力成敗，最少也會涉及拜登任內整個西方的政治信心，也可能牽動美軍在印太的軍事部署。更何況莫斯科的每一步棋，全部都會變成北京的參考棋譜，觀摩克里姆林宮的不可測，學習如何攪亂區域政治攫取自身利益。

原本俄烏情勢的第二篇要講天然氣，雖然台灣針對天然氣相關報導是最多的，但缺乏深度的探析。但因為美國帶頭大撤僑，台灣外交部也表明要25名在烏僑胞趕緊撤出，所以先改成談論俄烏大局。接下來幾篇會陸續解析俄羅斯這些戰略目標，以及西方的可能對策與變局。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航