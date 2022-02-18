研究發現有COVID-19長期症狀者腸道益菌減少，是否代表益生菌可預防重症？

議題背景

2021年1月26日，國際期刊《腸道》（Gut）發表一篇，來自香港中文大學內科及藥物治療學系黃秀娟教授團隊的研究，使用全基因體定序方法（shotgun metagenomic sequencing），分析106名在體內感染源清除後4周仍有症狀的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確診者，其糞便中的細菌組成，探討與COVID-19急性期後的綜合症狀（Post-acute COVID-19 syndrome；PAC）之關聯。

研究比較有、無COVID-19長期症狀的患者，發現兩者腸道菌的組成不相同。研究指出，不同的腸道菌組成可能會發展出不同的COVID-19急性期後綜合症狀。腸道菌的組成，有潛力可以用來預測感染COVID-19的病患可能出現的PAC症狀。

研究文獻：Liu Q, Mak JWY, Su Q, et al. (2022)“Gut microbiota dynamics in a prospective cohort of patients with post-acute COVID-19 syndrome”. Gut Epub ahead of print: Jan 25. doi:10.1136/ gutjnl-2021-325989

一起來看看專家怎麼說。

吳育瑋（臺北醫學大學醫學資訊研究所副教授）

2022年01月25日

1. 此篇研究為什麼重要？

這篇香港中文大學進行的研究，主要為觀察與比較Long COVID患者（亦稱為COVID-19長期症狀，也就是罹患COVID-19並康復後數月至半年以上，仍會產生持續性不適症狀的病人，比如持續疲勞或腦霧記憶力衰退等）的腸道菌相變化。

研究人員觀察到肺炎長期症狀患者的腸道菌組成，比起未罹病者或罹患肺炎但未產生長期症狀者，有明顯的不同，而最主要的差異包括益菌（例如普拉梭菌）減少，以及致病菌（例如瘤胃球菌）增加。由於文獻中這些減少的益菌，可能與人體的免疫調節功能有關，研究人員因此推測這些菌的減少，有可能是造成COVID-19長期症狀的原因之一。

除此之外，研究人員還提出罹患COVID-19的患者，可以透過入院時的腸道菌檢測，預測患者是否會有產生長期症狀的可能性，並適時地予以追蹤與協助。

2. 此研究有哪些限制？

本篇研究最主要的限制是因果關係不明朗。換句話說，究竟是腸道菌相導致長期症狀，還是長期症狀造成腸道菌相的變化，亦或是兩者由某未知原因所共同影響，目前尚未能得知。本篇的研究人員也認知到這件事，在開頭說明這是篇觀察性研究。另也在討論處提到尚有許多可能的原因，如飲食、生活型態，以及藥物使用也會影響到腸道菌相。

另一項限制在於，雖然招募了106名COVID-19患者進行研究，但其中超過75％為長期症狀患者。這種數據不平衡的現象，或多或少會造成某種程度的數據偏差。因此雖然研究初步數據解讀合乎預期（有害菌增加、益菌減少），但後續還需要其他研究進行驗證。

另外，本篇的研究方法為檢視細菌族群的增加或減少；然而同一種細菌的不同菌株還是有著功能上的差別。例如，同樣是大腸桿菌，但有些菌株可以長住在人類腸道裡相安無事，有些則會分泌毒素讓人類中毒。本篇的研究方法無法區分同一種細菌中，不同菌株的功能。因此雖然能夠透過文獻得知某些細菌為可能的益菌或害菌，但整體解讀上還是要特別小心，不能一竿子打翻一船細菌。

3. 吃益生菌是否可避免COVID-19或重症？

對一般大眾來說，本篇研究可能會造成「腸道菌相的改變，會直接影響到是否罹患肺炎長期症狀」的錯誤印象。除了腸道菌相與肺炎長期症狀的因果關係尚未釐清之外，這篇研究中減少的益菌，也不包含常見的市售益生菌。更重要的是本篇研究無法釐清菌株功能差異性，因此即使某一種益生菌產品中含有本篇研究提到的某種益菌，但仍然無法針對益菌菌株對症下藥。

因此雖然個人不反對平日照建議劑量補充益生菌，但最好不要期待益生菌的補充，可以防範罹患COVID-19、重症，或長期症狀。

4. 本研究對未來研究肺炎長期症狀，有哪些幫助？

由於腸道菌已知與幾乎所有疾病（包括心理疾病），都有著某種程度的關聯性，因此即使絕大多數的疾病與腸道菌之間的因果關係仍不明，但關聯性的存在，意味著我們可以透過腸道菌相進行預測，判斷病人是否會有長期性的肺炎症狀。

當然在現階段（包括本篇研究）的預測效果仍然不夠好，但相信透過更多更大型的研究持續進行與發表，我們將能夠得到越來越好的預測準確率，讓病人獲得更好的照護。

吳莉玲（國立陽明交通大學生理學科暨研究所助理教授）

2021年01月24日

COVID-19病毒除了會感染呼吸道，也會影響腸道菌群，在糞便樣本中可以檢測出COVID-19病毒，顯示COVID-19與腸道菌群有著密不可分的重要性。

此篇剛發表在《腸道》（Gut）期刊的研究，評估COVID-19患者康復後6個月持續性的腸道菌群失調，造成COVID-19急性期後的長期症候群（Post-acute COVID-19 syndrome；PACS）與嚴重程度。研究結果顯示不同的腸道菌組成，可能會發展出不同的PACS症狀。這說明了​​人類腸道菌群，可能在PACS的發展中發揮至關重要的角色。