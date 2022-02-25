你知道烏克蘭境內有5萬越南移民嗎？曾是異鄉的廉價勞工，感謝烏克蘭「給了他們自由的感覺」

過去一個月，在俄羅斯傳達可能入侵烏克蘭的氛圍下，越南外交部發言人黎氏秋恆（Le Thi Thu Hang）幾次發言，表達了越南外交部已要求越南駐烏克蘭大使館開通公民保護熱線，以便在必要時為當地越南人民提供即時支援，同時也要求大使館密切注意局勢。

如今俄羅斯總統普亭已正式對烏克蘭宣戰，黎氏秋恆的回應，也從「當地局勢穩定」的評論，轉變為越南註 烏克蘭大使館正擬定 公民保護計劃。

越南外交部之所以積極表達關照，主要是越南移民在烏克蘭境內已有超過半世紀的歷史，而本文便是要介紹烏克蘭境內越南移民的背景與現況。

越南人移民烏克蘭背景

越南在20世紀有過兩波移民潮，第一波為1975年越戰結束後，許多南越國民選擇移民到美國、法國、澳洲等國，而第二波移民潮，主要是發生在70年代後期至80年代中期，當時越南共產黨統治下的經濟並不穩定，許多越南人因而選擇赴異鄉打拼。

80年代，與越南有外交關係的蘇聯（現為俄羅斯聯邦）需廉價勞工，兩國因而在1981年4月簽訂了《關於派遣和接納越南公民到蘇聯企業和機構進行專業學習和工作》協議，越南人只要通過考試，便可錄取到當時為蘇聯加盟共和國成員的烏克蘭蘇維埃社會主義共和國留學或工作。

1991年烏克蘭宣布脫離蘇聯獨立，越南在同年12月27日承認烏克蘭，兩國並於1992年1月23日正式建交，持續保持著良好關係，除了烏克蘭出售軍事裝備給越南，兩國在2018年更擴大經貿合作。

在烏克蘭，越南移民最初是以城市卡爾可夫（Kharkov）為活動中心，大多居住歐洲最大寺廟之一的竹林寶塔（Chuk Lam Pagoda ）附近，地方會有專門人士來教授俄語，並進行政治和文化教育。而根據越南駐烏克蘭大使館資料，目前約有1萬名越南移民居住在卡爾可夫、敖德薩（Odessa）、基輔和頓涅茨克（Donesk），全烏克蘭境內的越南移民則約有5萬人口。

Photo Credit：Shutterstock/ 達志影像 位於烏克蘭卡爾可夫的「竹林寶塔」，，是歐洲最大寺廟之一

年輕越裔在烏克蘭：這個國家給了他們自由的感覺

在媒體《烏克蘭人》做過的一篇專訪中，透過了三位年輕越裔的故事描繪出越南移民的心路歷程：

Tolia To出生立陶宛，跟著父母最後落腳在烏克蘭，父母很快在當地工廠找到工作；Lena Nguyen出生基輔，父母在市場賣衣服維生，後來她在烏克蘭自創服裝品牌；Eugene Chan父母是因1981年越南與蘇聯簽署的協議而來，他自已的伴侶是一位烏克蘭女孩。

而近年來移居到烏克蘭的越南年輕人，除了是留學生外，主要是為了賺取比在家鄉更多的薪水而來；《基輔郵報》就曾報導，Nhat Phong來自越南首都河內，學習了一年俄語後，決定來投靠在市場擺攤賣衣服的親戚；Nhat Phong表示自己過去是一名壞學生，無法和越南的好學生競爭，不過他也強調：「但即便我這樣做了（和好學生競爭），也不會像我在這裡賺得那麼多。我的父親在高中教了20年數學，在越南賺的錢比我在這裡少好幾倍」

Photo Credit：Shutterstock/ 達志影像 在烏克蘭大索羅欽齊（Velyki Sorochyntsi）的博覽會上，一群越裔年輕人在排隊購買棉花糖

相較於近年來才到烏克蘭討生活的越南移民，對出生當地或隨父母一輩到烏克蘭的越裔而言，他們的國家認同已是「烏克蘭人」，主要語言也是俄語或烏克蘭語，接受《烏克蘭人》採訪的Tolia To就表示：

「我父親一直說，無論他去哪裡，他的命運總是把他帶回烏克蘭。這個國家給了他們自由的感覺。他們在越南的生活很艱難，甚至在精神上也是如此。在烏克蘭，他們真的很享受他們的生活。」

Tolia To在專訪中也提到曾返回越南居住兩年的經歷，讓他了解與越南在教育、心態和文化上是如此不同，更提到越南過去「持續不斷的戰爭」。遺憾的是，俄羅斯總統普亭24日宣布對烏克蘭開戰後，目前已造成數百人傷亡，對於那些已扎根在烏克蘭當地的越南移民而言，感觸必定是難以言喻。

Photo Credit：Shutterstock/ 達志影像 2018年利維夫（Lviv ）的越南日，市政廳附近設有越南斗笠的擺設

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核稿編輯：楊士範