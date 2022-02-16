一週超過4萬例確診，丹麥為何敢當全球第一個宣布結束疫苗接種計畫的國家？

全世界都在發展「與病毒共存」的策略，北歐國家丹麥最近宣布一項領先全球的創舉。上週五（2月11日），丹麥國家衛生委員會宣布，考慮在春季結束疫苗接種 計劃，當局經過評估，認為目前沒有必要為18歲以下的青少年施打第三劑疫苗，或為高風險族群打第四劑。丹麥為什麼會做出這樣的決定？ COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎） 真的結束了嗎？

丹麥國家衛生委員會發布的新聞稿，宣布將不向85歲以上的老年人、或高風險族群接種第四劑疫苗，也不向18歲以下人口接種 第三劑 加強針，最重要的是，疫苗接種計劃將可能「最遲在春季」完全停止。

新聞稿指出，該國的疫苗覆蓋率很高，民眾擁有「非常高的免疫力」，儘管每天仍然有相當高的確診數，但當局認為 將不至於導向重症。 根據官方數據，丹麥有超過80％的人口接種兩劑疫苗，有61.5％的人接種了加強針。

「我們從經驗中知道，隨著季節的變化，感染人數會減少」， 丹麥 國家衛生委員會 首席醫生 索柏（Bolette Søborg）認為，「我們看到疫情正在消退、加上季節馬上就要轉變， 提供第四劑疫苗是沒有意義的。」 此外，國家衛生委員會認為，18歲以下的兒童已經具有很高的免疫力，並且感染Omicron的風險較低。

丹麥國家衛生委員會在聲明中指出，將在未來幾週密切關注疫情演變，希望能夠在2月底宣布疫苗接種計劃的截止日期。不過聲明也補充，政府會密切注意疫情，如果結果與預期相反，出現第四次疫情高峰或令人擔憂的新變種病毒，「也會準備改變我們的決定。」

丹麥在去（2021）年9月的時候一度鬆綁防疫措施，不過後來又因疫情恢復限制。 丹麥衛生當局擔心兒童可能感染成人， 在去年11月將疫苗接種計劃擴大到5至11歲的兒童。當局還考慮為兒童接種加強針，並在上個月Omicron肆虐的疫情中，為老年人和其他高風險族群接種第四針。

不過 儘管Omicron在當地帶來激增的確診數，但並未替當地醫療系統帶來沉重負擔。 丹麥在2月1日為歐盟第一個為歐盟第一個取消國內近乎所有防疫限制的國家，包括健康通行證和強制戴口罩的命令，當局表示，他們不再將COVID-19 視為「一種嚴重的疾病」。

不過丹麥政府也承認，發病率非常高，而且還在繼續上升，取消幾乎所有限制後的第二週，截至2月14日，丹麥平均單週有超過4.5萬人確診。但丹麥政府強調，已經看到疫情正在逆轉的初步跡象。

在丹麥， 被稱作Omicron病毒妹妹的新型亞變種BA.2 ， 是丹麥最主要的病毒株，約佔Omicron病例的 82％ 。丹麥 最高傳染病權威機構史泰登血清研究所（SSI）研究，發現BA.2比BA.1更容易傳播，但同時，與BA.1相比BA.2的住院風險沒有差異，也沒有足夠的證據顯示，BA.2會比BA.1導致重症。

儘管丹麥確診數激增，但丹麥重症病房的壓力有所緩解，雖然丹麥染疫人數居高不下，但被送入加護病房的重症患者，占比明顯下滑。截至2月14日，在平均單週1000多名染疫住院患者中，僅32人住進加護病房。

丹麥流行病學家克勞斯（Tyra Grove Krause）醫生就指出，確診數和重症之間的關鍵聯繫已經被打破。

自始至終，我們的策略一直不是給人們施加過多的限制，以用來控制疫情。而現在，數字顯示成果看起來不錯。

儘管法律不再要求丹麥人在檢測呈陽性後進行隔離，但仍然強烈建議人們至少隔離四天。 官員也強烈鼓勵人們在醫院和長照護理機構配戴口罩，同時為工作人員提供定期檢測。

除了丹麥，北歐國家如瑞典 、芬蘭等國家也相繼宣布取消大部分的防疫措施，挪威也在12日宣布解禁，總理斯特勒（Jonas Gahr Støre）表示：「我們一直在等這一天，幾乎解除所有防疫措施。」挪威人不必在擁擠場所戴口罩，不必維持一公尺社交距離，也不用再強制居家隔離，取而代之的是政府建議染疫成人居家休息四天。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：羅元祺