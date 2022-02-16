2022/02/16,
醫療

美國女患者接受臍帶血幹細胞移植治療白血病，卻意外成為全球首位治癒愛滋病的女性

美國女患者接受臍帶血幹細胞移植治療白血病，卻意外成為全球首位治癒愛滋病的女性
Photo Credit: C. Goldsmith@Wikimedia Commons Public Domain

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一名愛滋病患者在接受幹細胞移植手術之後，順利自疾病中康復。而她也是目前全球第三位自愛滋病康復的患者，就女性患者來說則是第一位。

愛滋病（AIDS，或譯「後天免疫缺乏症候群」）治療方法出現重大突破，美國一名愛滋病患者在接受幹細胞移植手術之後，順利自疾病中康復。而她也是目前全球第三位自愛滋病康復的患者，就女性患者來說則是第一位。

《紐約時報》報導，一名患有愛滋病的女性，在接受幹細胞移植治療後獲得痊癒，她是目前世界上第三位罹患愛滋病之後痊癒的個案，也是第一位自愛滋病康復的女性患者。研究人員在反轉錄病毒與伺機性感染研討會（Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, CROI）上，發表了個案與手術的相關細節。

這名患者除了愛滋病，同時也具有白血病（leukemia），之所以接受幹細胞移植，原先是為了治療她的白血病。患者藉由捐贈者的臍帶血來進行幹細胞移植，在手術過程中，也接受了血源親近的親戚的血液輸送，好讓她的身體能維持暫時性的免疫功能。

綜合《衛報》《ABC新聞》的報導，這名64歲的個案是在2013年被診斷出愛滋病，並在四年後被診斷出白血病。個案在2017年8月時接受移植治療，白血病的病情在之後的四年獲得緩解。而在接受移植的三年後，她與主治醫師停止其愛滋病的相關治療。到目前為止又過了14個月，她體內未觀察到任何復發的HIV病毒。

目前幹細胞移植的來源有三：骨髓移植、周邊血幹細胞移植，以及較新的臍帶血移植。

這次的個案經由化療，先殺死造成白血病的癌化免疫細胞，接著藉由將捐贈者幹細胞特定基因進行突變的方式，讓細胞缺少能被愛滋病病毒結合並感染的受器，使受贈者個體的免疫系統能抵抗愛滋病毒。

《紐約時報》報導，相較於之前兩位自愛滋病康復的男性患者，是經由骨髓移植後獲得成人幹細胞而被治癒的，不需要完全配對符合也有機會進行的臍帶血幹細胞移植，能為愛滋病治療開啟更大的一扇窗。

未參與研究、加利福尼亞大學（University of California）舊金山分校的愛滋專家史蒂文・迪克斯博士（Steven Deeks）受訪時表示，愛滋病已知在男性及女性身上有不同的病程，雖然目前全球已知的愛滋患者當中有超過一半是女性，參與治療試驗的女性患者個案卻只有11％。

迪克斯博士說：「本次個案多種族混和的背景，以及其女性性別，具有科學上相當重要的意義。」

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：羅元祺


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