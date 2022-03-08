重創兩岸關係的1994年「千島湖事件」（上）：《賭神2》的改編，比真實發生的事件客氣多了

文：楚然

1994年的電影《賭神2》有段情節令我印象深刻。台灣的黑道大哥帶著親朋好友到千賭湖玩，準備搭船欣賞湖上風光。底下小弟覬覦大哥的錢財，又想替另一名大哥奪權，於是夥同另外兩名混混，在半夜時登船殺人。這三人穿著潛水裝，暗自登船，黑道大哥跟大多數的親友都死在船上。為了毀屍滅跡，犯人讓船隻起火，只有賭神和一個小孩倖存。

小時候以為是電影情節，之後找資料時，才發現這影射了1994年發生的千島湖事件。電影裡的案發現場是「千賭湖」，在粵語中「賭」跟「島」諧音。 除了千島湖事件，電影還有影射其他歷史事件。千賭湖事件發生之後，賭神高進和小孩被公安逮捕。高進向公安表明自己是香港人，卻沒有得到應有的尊重。當香港記者前來採訪時，遭到公安毆打、強制驅離。

明白無法得到公平審判的高進，帶著小孩來到台灣，當他們坐船偷渡時，船主提到自己曾經用這艘船載走吾爾開希、柴玲，這裡指的是1989年六四天安門事件之後，香港人為了協助民運份子逃亡，啟動的「黃雀行動」。

嚴格來說，《賭神2》劇情漏洞很多，卻意外反映了當時台、港和中國之間的微妙關係。1989年的六四已經發生，而1997年的主權轉移又逐漸逼近，香港人對於未來的走向感到徬徨。導演王晶雖然在電影裡塞了很多笑料、賭局，但在笑鬧背後，也顯示出對中國的不安。王晶安排這些橋段，可能只是想蹭熱度，但選擇哪些事件、如何在電影裡呈現，也暗暗表明了他的立場。

這部電影的關係，我好奇真實發生的千島湖的來龍去脈，於是特地找了資料，才發現電影的情節客氣多了。

回去，不如回不去

1949年國民政府來台，中國共產黨建立中華人民共和國，在台灣的國民黨希望有天能反攻大陸，任何措施都和軍事有關。隨著時間的流逝，多數從中國過來的外省人，都知道反攻大陸是不可能的事情。但國民政府依然利用教育，灌輸「中國大陸是我們的家鄉」，因此台灣人對海岸另一頭的大陸多了一份特殊情感。

雖然課本強調中國的歷史、地理，但現實生活中，戒嚴時期的國民政府始終強調「三不政策」：不接觸、不談判、不妥協。直到1987年開放兩岸探親，台灣人漸漸利用其他方式，譬如從香港轉機，來到中國旅遊。過去課本裡描寫的神州大陸，台灣人終於有機會親身遊歷。

但台灣和中共政府制度、民情不同，使得有些人去過中國之後，開始懷疑「大陸同胞」真的是自己的同胞嗎？再加上不少人去中國旅遊，遭到公安勒索、民眾搶劫等事情，這種感覺越來越深刻。如果要舉一項最具代表的例子，就是1994年的「千島湖事件」。對於罹難者家屬來說，那些人死在中國不是落葉歸根，而是客死異鄉。

Photo Credit: shutterstock.com/達志影像 浙江千島湖

愈描愈黑的意外報導

1994年的4月2號，《聯合報》有則新聞：前往中國的遊客，由於觀光船「海瑞號」失火，目前生死未明。聽到這個消息的家屬，紛紛前往旅行社或相關的政府機關求助，希望可以進一步了解真相——這次的事件，在台灣普遍稱為「千島湖事件」，在中國則稱為「331船難」。

位於浙江省淳安縣內的千島湖，湖內有大大小小的島嶼，有的像盆景一樣小，有的則樹林密布。在中國國內也算是著名的國家風景區，不少台灣人去中國旅行，會選擇來這裡觀光。

最著名的觀光行程是讓大多數遊客坐在觀光船上，碰到有趣的島嶼再下船遊覽。根據報紙的描述，橫越千島湖需要六、七個小時，多半會停在「猴島」或「蛇島」，但也有中國導遊只讓乘客在船上欣賞風景，不讓人下船登島。

而出事船隻，名為「海瑞號」，船身長24.3公尺，寬5.4公尺，載客量100人。總共有三層，甲板上面的兩層是客艙，甲板下是底艙。底艙中間是船員休息室，高1.5公尺。 從最初的報導來看，這就像是一樁意外：船隻起火，造成乘客傷亡。

為了釐清事實，也懷著家人仍活著的期待，「海瑞號」乘客的家屬於4月3號啟程前往中國，當中包含了規劃這次旅行的長風旅行社人員。然而就在當天，浙江省政府證實船上的乘客32人全數罹難，其中有24位來自台灣，剩下都是中國籍的地陪與船員。

事故現場到底是什麼樣子，不同管道就有不同的說法。事後，《聯合報》比對海協會、親共的香港《文匯報》和《大公報》等報導文字，發現都有古怪的地方。

海協會來函提到：3月31日，有關部門在碼頭等待「海瑞號」，過了2小時卻遲遲不見，於是派出快艇尋找，直到4月1號早上八點才看到燃燒的「海瑞號」；《文匯報》提到是解放軍出面搜查，而《大公報》說搜查行動由公安負責。

不同說法或許可歸咎於媒體為了搶先報導，對於情報並未嚴加查證。可是等事情塵埃落定，中共政府事後的說法，卻是報案人發現船隻起火，公安登船之後沒有發現遊客，研判他們是下船逃生了。

由於天候不佳，颳風下雨，再加上湖上諸多島嶼，發動了陸、海、空大規模搜索，整整花了10個小時——後來發現死者都在船艙裡面。為什麼會先發動陸海空大搜查，而不是先搜索船艙？

此外，不管是意外還是人為，政府應對的方式自然不同；如果一開始就出動解放軍或公安，顯然他們認為這不是一起單純的意外——但這樣想的理由到底是什麼？中國官方始終都沒有提及。

上面提到的疑問，中共政府雖然也提出解答，但說法不斷更動，自相矛盾。隨著家屬抵達事故現場，才發現無論是事件本身還是中國的官方態度，情況都不如他們所想的單純。

Photo Credit: shutterstock.com/達志影像 浙江千島湖

上有政策、下有對策的資訊諜對諜