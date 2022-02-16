中國官媒點名林為洲、陳以信「暗獨」比民進黨「明獨」更具破壞力，朱立倫堅持「中華民國派」

中國官媒《人民政協報》12日發布一篇名為〈促統必須同時和島內『兩股』勢力作鬥爭〉的文章指出，國民黨有「暗獨」勢力，表面上「堅持一個中國」，暗地卻勾結美、日以反共之名行反中之實，很多時候和民進黨內反動派相互勾連合流，威脅兩岸和平，破壞兩岸交流，對兩岸關係的破壞力比民進黨「明獨」更大。該官媒直接點名國民黨立委林為洲、陳以信勾結「國際反華勢力」，痛批其與民進黨合流、繼承前總統李登輝的「兩國論」。

朱立倫堅持「中華民國派」，林為洲反嗆：我還猛毒咧

朱立倫今天早上在臉書上強調，中國國民黨就是就是中華民國派，核心使命是捍衛中華民國主權與憲政體系，保障台灣社會的自由、民主與開放，跟台灣人民站在一起。這是國民黨的基本立場，也是本黨每個立委的天職。

朱立倫也說，隨著近年台海衝突風險升高，共軍擾台動作頻頻，國民黨除了力促兩岸自制、交流對話、珍惜和平，當然也要爭取國際社會支持「自由民主」的各種力量，共同維護與支持中華民國。國民黨致力維繫區域安全和平，追求互助共榮。

朱立倫也批評，該文章那種跋扈獨斷、處處樹敵的戰狼嘴臉，絕對是這條路上的障礙。信任積累的路漫長，摧毀卻只在一瞬間，區域穩定和平發展，彼此都需要更珍惜。

林為洲對於自己被點名是「暗獨」，昨天第一時間回擊，將來兩岸要如何處理要看兩岸，在台灣方面要看台灣2300萬人的民意與意志決定。他解釋自己的立場很清楚，國家名稱是中華民國，中華民國是個主權獨立的國家，如果這樣也要叫台獨，「我想台灣大部分的人都是台獨。」

林為洲更稱，兩岸間希望可繼續維持和平關係，甚至可以共榮，但最近軍機擾台情況越來越嚴重，甚至逼近領空或疑似已飛到東引、東沙附近，這讓兩岸更緊張，中國要負起很大的責任。

今天上午林為洲再度透過臉書反嗆，「什麼明獨、暗獨，我還『猛毒』勒，都你們在講」，認為中共當局是胡亂點名。不過，林為洲進一步強調「但我不反中，我支持中華文化」、甚至強調「我大學還中文系呢」。

而該文章提到陳以信時，則指陳以信等人在春節期間「躥訪」美國華盛頓，在蔡英文閨蜜、也是島內最頑固「台獨」份子之一、民進黨當局駐美代表蕭美琴的安排和撮合下，拜訪了美國國會裡幾名「反華急先鋒」議員，並與之達成所謂某種共識，而這些共識其實就是「乞求美國國會裡的反華勢力，對拜登政府進一步施壓，意圖讓拜登政府在對台軍援和對抗遏制中國大陸方面加碼，以此阻止兩岸統一。」

立委陳以信也在今天回應，表示這篇文章點名他，起因來自於他在過年期間前往美國華府，拜會多位友台聯邦參眾議員，並與行政部門與智庫學者會談。他認為國民黨未來的路線應該是親美與和陸兩條路線兼顧與平衡，他擔任立委就是要協助國民黨知美又親美，希望朝野能在對美與對陸關係上取得平衡，此舉就是要幫台海找到和平穩定之策略，幫中華民國找到永續發展之方法，也是幫國民黨找到重新執政之路徑。

中官媒讚藍堅持一中，卻在2020後「迷失方向」

該篇刊登在《人民政協報》的文章表示，中國國民黨過去30年來始終堅持「一個中國」原則，李登輝正因「背棄一中原則、企圖分裂國家」被國民黨開除黨籍，得到中國共產黨的認可；然而隨著前主席連戰、吳伯雄、洪秀柱等人退出權力中心，國民黨正在國家和民族大義「迷失方向」，甚至選擇步總統蔡英文「後塵」，放棄堅持以一個中國原則為核心的九二共識。

文章指出，台灣現在有兩股反對與中國統一的勢力，一是民進黨公然標榜「台灣獨立」，另一則是表面「堅持一個中國」，實際上卻勾結美、日等反華勢力的國民黨頑固派。有些「暗獨」披著藍營外衣，其在兩岸關係上的破壞力往往比綠營裡「明獨」更大，因為這些「暗獨人士」被台灣民眾視為是親近中國，一旦說起中國壞話，就會讓台灣人認為中國真的不好，殺傷力比民進黨人士更大。

文章稱，「明獨」既好應對也好識別，「暗獨」則難以識別，但現實社會裡「藍營不一定都好，綠營不一定都壞」。文章點名，「藍營裡有一批像林為洲、陳以信這樣的公開勾結國際反華勢力，暗地裡與民進黨合流，繼承李登輝『兩國論』路線的國民黨人，而綠營中同樣存在很多不支持『台獨』的中間派。」

無論面對台灣藍綠都要採「二分法」，爭取綠營中不支持台獨的人士，同時揪出暗出藍營裡與綠營合流支持兩國論的國民黨人；「正因為這樣，在對台交流和統戰工作中，不能搞非綠即藍，而要分清左中右，團結大多數，打擊和孤立極少數反動派和頑固派，爭取更大同心圓。」

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核稿編輯：翁世航