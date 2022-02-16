北京冬奧神秘運動：「冰壺」源自16世紀蘇格蘭，義大利兼職女店員初登場奪隊史首面混雙金牌

冰壺運動是什麼？

根據中華奧會記載，冰壺，又稱為「冰上溜石」。冰壺是一項隊制的冬季奧林匹克運動會項目，冰壺所有的壺稱為「石壺」，運動員需要把對方的石壺擊走，並把自己隊的石壺留在比賽場地的圓心中。

冰壺起源於16世紀的蘇格蘭，當時人們會於冬天時在冰凍的池塘溼地上玩推石球遊戲；在1511年的蘇格蘭首次出現最早的冰壺比賽，17世紀時，比賽所用的石頭被加上一個手把，成了現代冰壺的最初外形。18世紀，冰壺遊戲由英國軍隊傳至北美洲，並且漸漸的普及起來。

20世紀初，室內運動場出現，冰壺的發展更進一步。 1966年，國際冰上石壺總會在英國成立，並順利於1980年成為了奧運項目，後在長野冬季奧運中，男、女子的冰壺賽首度成為了正式的比賽項目。

比賽所用的「石壺」必須由不含雲母的花崗岩打磨而成，並加上光油。石壺的身形稍呈扁狀，且上面有柄，直徑29公分、重量為42磅（約19.1公斤）。比賽時共有5個選手、一個替補選手，其餘的4個分別是「一壘」（Lead）、「二壘」（Second）、「三壘」（Third）以及最重要的「主將（或隊長）」（Skip）。

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主將是領導球賽的角色，當隊員擲球時，主將應持冰刷（broom），並應指示石壺的旋轉（turn）方向及應滑行之距離，同時使隊員了解擲球目標，以使刷冰員（sweeper）決定如何刷冰；刷冰可使石壺增加滑行距離，同時減少行進曲度（curve ）。

一場比賽需2組石壺，每組各8顆石壺，應上色彩方便辨識。傳統上，第一局中，不擁有最後一球擲球權的一隊，可選擇該隊的球色的。

選手要在長44.5公尺，寬度7.5公尺的比賽場地中，把石壺推向場中「大本營」（House）的圓心（Button）。當中，大本營直徑約30公分，圓心半徑0.15公尺，石壺要滑行至大本營才有機會得到分數。

在賽事中，每隊4位選手參賽，在一局之中，各隊各有2次把石壺推向圓心範圍的機會。一局結束後，計算雙方在大本營中石壺的數量，擁有距離中心點最近的石壺的一方獲勝，勝利方每擁有一個距離中心點更近的石壺則得到1分，而一場冰壺比賽共有10局，最後總分高的一方獲勝。

其中一位選手要穿上比賽專用的鞋，從起點線中把石壺推出，其他的隊員可以在石壺前以由鬃毛或麥稈製成刷子協助石壺滑動，以令石壺到達圓心之內。而兩位以刷子協助石壺滑動的選手在到了欄線（或稱前衛線，Tee line）後，要讓石壺自行滑行。

石壺滑行期間，不問敵我兩方均可使之移動，即便被撞到的石壺亦可用刷子移動。擲球方之刷冰員可在兩圓心線間為己方任何在移動中之石壺刷冰。但在圓心線之後，每隊僅有一名球員可為己方石壺刷冰，且僅有主將可為對方石壺刷冰。

冰壺的故鄉，蘇格蘭無人小島：艾爾薩岩

《BBC中文網》報導，北京冬奧會上使用的冰壺，全部來自蘇格蘭一個無人居住小島。這個小島上獨一無二的花崗岩為冰壺運動提供了最佳的器材。

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在蘇格蘭艾爾郡的古鎮莫赫林（Mauchline，Ayrshire），有一家專門手工製作冰壺的作坊凱斯（Kays Curling）。這個作坊裡，來自艾爾郡小島艾爾薩岩（Ailsa Craig）的花崗岩被打造成比賽用的冰壺。如今，這家公司製作的冰壺是世界冰壺協會，所有比賽中唯一指定使用的產品。

專門製作冰壺的凱斯公司創立於1851年，自1924年第一屆法國霞慕尼（Chamonix）冬季奧林匹克運動會以來，一直為冬奧會提供冰壺。凱斯冰壺公司的72歲的總經理吉米・威利（Jimmy Wyllie），自15歲開始就任職於這家公司，至今已經57年。

他在英國廣播公司BBC的蘇格蘭地方電台節目中說，「歷史書籍都告訴我們，用艾爾薩岩上的石材製作冰壺可能至少有200年之久。」「島上出產兩種石材，以前能用兩種花崗岩分別做成兩種冰壺。」如今，冰壺用這兩種花崗岩合體製成。普通的綠色艾爾薩岩花崗岩用來製作冬奧冰壺的主體，再添加藍色磨石花崗岩。

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作為奧運指定的冰壺生產商，冰壺的品質與做工也被嚴格把關。在作坊裡，工人們每一個小時製成一個冰壺，一週的冰壺產量為38個。每個都必須經過形狀和平衡度的嚴格檢查，確保符合奧運會的要求。

兼職店員奪下北京冬奧冰壺金牌

《中央社》報導，義大利冰壺混雙組合莫桑奈爾（Amos Mosaner）和康斯坦丁尼（Stefania Constantini），於2月8日在北京冬奧冰壺混雙決賽以8：5擊敗挪威，奪下隊史首面冰壺金牌。康斯坦丁尼首次參加冬奧就摘金，兼職店員轉身變成女英豪。

義大利冰壺混雙組合莫桑奈爾（右）和康斯坦丁尼（左）｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

莫桑奈爾和康斯坦丁尼在北京冬奧未嚐敗績，自循環賽開始連贏10場闖進決賽，成為大黑馬，對決曾在2018年韓國平昌冬奧拿下混雙銅牌的挪威夫妻檔史卡斯利恩（Kristin Skaslien）和內德雷高特恩（Magnus Nedregotten）。

雙方戰至最後才分出勝負，康斯坦丁尼在決勝時刻的投壺將挪威對手兩冰壺撞出中心圈外，拿下關鍵2分，終場以8：5獲勝，義大利混雙組合寫下11連勝，她同時也拿下生涯首面冰壺混雙金牌，這也是義大利首面冰壺獎牌。

本戰是這是22歲的康斯坦丁尼首度踏上冬奧殿堂，她的隊友莫桑奈爾則曾代表義大利出戰2018年平昌冬奧冰壺男子團體賽。